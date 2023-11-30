Беллингему, вероятно, потребуется операция на плече – и он пропустит не менее 2 месяцев. Но она не срочная

В «Реале» обсуждали проведение операции на плече Джуда Беллингема.

Полузащитник получил вывих во время игры с «Райо Вальекано» (0:0) 5 ноября. Источники The Athletic в клубе считают, что хирургическое вмешательство может решить проблему, хотя первоначальный вариант – это консервативное лечение.

«Рано или поздно» футболисту, вероятно, придется перенести операцию, однако подождать можно «день, неделю, сезон или дольше». Все будет зависеть от того, сколько англичанин будет готов мириться с болевыми ощущениями.

Доктор Сантьяго Араус, глава отделения, занимающегося плечевым суставом в мадридской клинике Clinica Cemtro, отметил, что у каждого, кто однажды вывихнул плечо, есть риск рецидива, и чем моложе пострадавший, тем выше вероятность повторного возникновения проблемы. У 16-летних она составляет 90%. Беллингему же 20 лет.

Согласно прогнозам Арауса, восстановление после операции займет не менее двух месяцев – хотя на полное заживление при минимальном сроке рассчитывать не приходится.

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