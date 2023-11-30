Беллингему, вероятно, потребуется операция на плече – и он пропустит не менее 2 месяцев. Но она не срочная

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Джуд Беллингем Здоровье Футбол

В «Реале» обсуждали проведение операции на плече Джуда Беллингема.

Полузащитник получил вывих во время игры с «Райо Вальекано» (0:0) 5 ноября. Источники The Athletic в клубе считают, что хирургическое вмешательство может решить проблему, хотя первоначальный вариант – это консервативное лечение.

«Рано или поздно» футболисту, вероятно, придется перенести операцию, однако подождать можно «день, неделю, сезон или дольше». Все будет зависеть от того, сколько англичанин будет готов мириться с болевыми ощущениями.

Доктор Сантьяго Араус, глава отделения, занимающегося плечевым суставом в мадридской клинике Clinica Cemtro, отметил, что у каждого, кто однажды вывихнул плечо, есть риск рецидива, и чем моложе пострадавший, тем выше вероятность повторного возникновения проблемы. У 16-летних она составляет 90%. Беллингему же 20 лет.

Согласно прогнозам Арауса, восстановление после операции займет не менее двух месяцев – хотя на полное заживление при минимальном сроке рассчитывать не приходится.

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49 комментариев
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Рэшфорд до конца сезона тянул, например. думаю, и Беллингем сможет. с другой стороны, летом Евро, которое он точно не захочет пропустить.
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Как Бензема что-ли ходить будет?Только повязка на плече
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Ответ Любезный Коссутий
Рэшфорд до конца сезона тянул, например. думаю, и Беллингем сможет. с другой стороны, летом Евро, которое он точно не захочет пропустить.
Откатает Евро
Потом сделает операцию, и там от силы пропустит начало сезона пару игры августа и пол сентября (что не страшно)
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здоровья здоровья Белингему, так как Процесс реабилитации после операции по устранению повреждения вращательной манжеты плеча довольно длительный и занимает от полугода до года.. Важно при этом сильно не нагружать поврежденную конечность, чтобы не нарушить процесс срастания.
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Я сам спортсмен, 8 лет занимался боксом, знаю что такое плечо, все планы выбивало, причём год ничем вообще физически не занимался, но плечо давало о себе знать, противная периодами ноющая боль, спустя год попробовал лёгкий вес поднять, как тут же плечо дало о себе знать, боль опять началась, в общем спустя два года само по себе прошло, нагрузок больше не делаю. Поэтому понимаю Белингема малейшее резкое движение, как плечо даёт о себе знать, бывает и на долгие годы. Здоровья.
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ого. Плечо это одна из мерзких вещей, знаю ,по сей день периодами даёт знать, бывает полгода нормально, но лишнее какое нибудь движение и на 2-4 месяца ноет. Слишком много в плече мелких групп мышц, и тканей
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Ответ Hala_Madrid!
Как Бензема что-ли ходить будет?Только повязка на плече
В Реале должен быть человек с повязкой
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Здоровья ❤️
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Ответ Hala_Madrid!
Как Бензема что-ли ходить будет?Только повязка на плече
Плечо это тебе не палец
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Ответ Артём Тамаев
Откатает Евро Потом сделает операцию, и там от силы пропустит начало сезона пару игры августа и пол сентября (что не страшно)
в таком случае он пропустит подготовку к сезону
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Тут все просто. Консервативного метода лечения не существует. Порвана так называемая сумка плечевого сустава. Обычный человек может с этим прожить. Чуть ли не всю жизнь, но в любой момент у тебя от случайного контакта или неправильной позиции этот сустав выпадает. Частот люди во сне перевернулись, а он выпал. Самому вставить крайне проблематично. А в спорте это однощначная проблема. Можно на матч и тренеровки жёстким бондадем прижимать, но при любом столкновении или падении, где рука пойдёт вертикально, это 99% вылет опять. Продолжать после. Этого матч невозможно. Даже без этого. Фиксированная рука лишает тебя баланса и равновесия. А после операции в зависимости от организма от 2 до 3 недель и при их уровне ещё пара недель массажёй и разминок. Чтобы начать полноценно опять играть. Чем раньше с момента травмы операция тем меньше шансов на рецидив. Поэтому новогодний перерыв видится идеальным решением, чтобы не сделать Джуда инвалидом хроническим
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Ответ Joe Black
в таком случае он пропустит подготовку к сезону
Да
Такая проблема есть, но думаю это более удобный вариант все таки.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Возможно и сейчас сделает. До перерыва в чемпионате особо сложных матчей не осталось. В ЛЧ первое место гарантировали. Так что почему нет. Всё зависит от того как он себя чувствует.
Но плечо такая мерзкая вещь что в любой момент после выздоровления опять дает о себе знать
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Ответ AlKRD
Был вывих как раз в 20 лет, вставили обратно, 6 недель в гипсе как в панцире через все тело, но без операции. Восстановление конечно ад потом, как-будто заново учишься пользоваться рукой.
да ,все верно, это что то!,ещё в то время кольца-гипс ставили вокруг плеча, и вот в таком странном виде надо было ходить долгое время, со стороны было конечно смешно, вид этот, но когда сняли гипс кольцо с плеч, очень долго при неправильном взмахе, повороте, боль начиналась
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Ответ The Best 20
я сам страдал с плечом ,но впервые слышу про операцию. Только покой советовали ,не нагружать,.
Был вывих как раз в 20 лет, вставили обратно, 6 недель в гипсе как в панцире через все тело, но без операции. Восстановление конечно ад потом, как-будто заново учишься пользоваться рукой.
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Ответ Ruslan3132
Что за операция при вывихе плеча может быть такая, чтобы еще на 2мес 🤔
я сам страдал с плечом ,но впервые слышу про операцию. Только покой советовали ,не нагружать,.
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Я бы делал сейчас, чтобы к весенней решающей части был шанс получить максимально готового игрока. Да, сейчас есть риск просесть по результатам без важного игрока, но это лучше, чем сделать из него хроника в 20 лет. Реалу и Джуду некуда спешить, у них еще все впереди.
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Мне всегда непонятно было как люди из структуры клуба сливают такую информацию журналистам?
Желающих воспользоваться ей на поле всегда будет хватать.
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Как будто сглазили, или сильно выкладывался что не замечал вот таких моментов.
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Ответ Remix
Но плечо такая мерзкая вещь что в любой момент после выздоровления опять дает о себе знать
да да именно так и есть.
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Что за операция при вывихе плеча может быть такая, чтобы еще на 2мес 🤔
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Ответ The Best 20
да ,все верно, это что то!,ещё в то время кольца-гипс ставили вокруг плеча, и вот в таком странном виде надо было ходить долгое время, со стороны было конечно смешно, вид этот, но когда сняли гипс кольцо с плеч, очень долго при неправильном взмахе, повороте, боль начиналась
У меня была рука к телу примотана гипсом, только кисть торчала наружу. Когда сняли гипс - рука так и осталась в таком положении, любое малейшее движение и боль сразу адская. Уже 12 лет прошло, а до сих пор страшно, что вылететь снова может) В футбол в корсете специальном играю до сих пор)
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Ответ марат И
Тут все просто. Консервативного метода лечения не существует. Порвана так называемая сумка плечевого сустава. Обычный человек может с этим прожить. Чуть ли не всю жизнь, но в любой момент у тебя от случайного контакта или неправильной позиции этот сустав выпадает. Частот люди во сне перевернулись, а он выпал. Самому вставить крайне проблематично. А в спорте это однощначная проблема. Можно на матч и тренеровки жёстким бондадем прижимать, но при любом столкновении или падении, где рука пойдёт вертикально, это 99% вылет опять. Продолжать после. Этого матч невозможно. Даже без этого. Фиксированная рука лишает тебя баланса и равновесия. А после операции в зависимости от организма от 2 до 3 недель и при их уровне ещё пара недель массажёй и разминок. Чтобы начать полноценно опять играть. Чем раньше с момента травмы операция тем меньше шансов на рецидив. Поэтому новогодний перерыв видится идеальным решением, чтобы не сделать Джуда инвалидом хроническим
ещё от резкого движения руки вылетает плечо
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Он еще с Кадисом после забитого им мяча так упал неловко, чуть ли не кувыркнулся после контакта с защитником соперников. Самое смешное что при всех атаках Реала защитники Кадиса были очень пассивны и витали где-то в облаках, а тут прямо как будто умышленно толкнул Джуда 🤬
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Ответ Remix
Но плечо такая мерзкая вещь что в любой момент после выздоровления опять дает о себе знать
Как не крути, но рано или поздно ведь операцию придётся делать(как я понял из статьи) а значит лучше пораньше и пока есть перерыв в чемпионате(плюс несколько игр с не самыми сложными соперниками)
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Ответ Remix
Но плечо такая мерзкая вещь что в любой момент после выздоровления опять дает о себе знать
Ничего сложного в этой операции нет, тем более для того уровня хирургов, которых для него наймут.самое главное, как можно раньше провести операцию. Проблемы чаще всего связаны из-за позднего времени вмешательства
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Надеюсь консервативно залечит, закачает плечо, мышцы будут держать, но каждый раз страшно когда он падает на плечо!
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Ответ Ruslan3132
Что за операция при вывихе плеча может быть такая, чтобы еще на 2мес 🤔
Самая обычная. У нас она даже по фомс оплачивается.
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Ответ Ruslan3132
Что за операция при вывихе плеча может быть такая, чтобы еще на 2мес 🤔
Не знаю точно как называется, но нужна. Дядя в юности также выдохнул плечо, вроде вставили и т.д., но потом дошло до такого, что банально подняв руку вверх и делая простые вещи получал рецидив. В 30 почти все равно сделал операцию
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Ответ AlKRD
У меня была рука к телу примотана гипсом, только кисть торчала наружу. Когда сняли гипс - рука так и осталась в таком положении, любое малейшее движение и боль сразу адская. Уже 12 лет прошло, а до сих пор страшно, что вылететь снова может) В футбол в корсете специальном играю до сих пор)
Прочёл вас двоих, и очень понимаю, сам прошёл это касаясь плеча, нудная боль причем порой внезапно,и долгая боль. Тоже самое и пятка, ушиб пятки тоже очень долго заживает и со своими последствиями. Что плечо что пятка много очень волокон, . Ну а Белингему здоровья.
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Это можно будет использовать против него. Непростое решение
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Ответ ParvizLNDRreal
В Реале должен быть человек с повязкой
Уже есть Вальверде
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Ответ Hala_Madrid!
Как Бензема что-ли ходить будет?Только повязка на плече
Прям Берсерк
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Затягивать не лучший вариант, всякое случается, можно и усугубить.
Надо Джуду подумать, может лучше сейчас сделать операцию.
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Возможно и сейчас сделает. До перерыва в чемпионате особо сложных матчей не осталось. В ЛЧ первое место гарантировали. Так что почему нет. Всё зависит от того как он себя чувствует.
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Ответ Joe Black
в таком случае он пропустит подготовку к сезону
Лучше чем само время сезона, как раз спокойно форму наберёт, это лучший вариант
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