Беллингему, вероятно, потребуется операция на плече – и он пропустит не менее 2 месяцев. Но она не срочная
В «Реале» обсуждали проведение операции на плече Джуда Беллингема.
Полузащитник получил вывих во время игры с «Райо Вальекано» (0:0) 5 ноября. Источники The Athletic в клубе считают, что хирургическое вмешательство может решить проблему, хотя первоначальный вариант – это консервативное лечение.
«Рано или поздно» футболисту, вероятно, придется перенести операцию, однако подождать можно «день, неделю, сезон или дольше». Все будет зависеть от того, сколько англичанин будет готов мириться с болевыми ощущениями.
Доктор Сантьяго Араус, глава отделения, занимающегося плечевым суставом в мадридской клинике Clinica Cemtro, отметил, что у каждого, кто однажды вывихнул плечо, есть риск рецидива, и чем моложе пострадавший, тем выше вероятность повторного возникновения проблемы. У 16-летних она составляет 90%. Беллингему же 20 лет.
Согласно прогнозам Арауса, восстановление после операции займет не менее двух месяцев – хотя на полное заживление при минимальном сроке рассчитывать не приходится.
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Потом сделает операцию, и там от силы пропустит начало сезона пару игры августа и пол сентября (что не страшно)
Такая проблема есть, но думаю это более удобный вариант все таки.
Желающих воспользоваться ей на поле всегда будет хватать.
Надо Джуду подумать, может лучше сейчас сделать операцию.