Беллингем – первый игрок «Реала», забивший в каждом из первых 4 матчей за клуб в ЛЧ. Джуд забил 10 голов в турнире до 21 года – только Бензема, Мбаппе и Холанд делали это

Теги Карим Бензема Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил в каждом из 4 матчей за «Реал» в Лиге чемпионов.

Сегодня англичанин забил в ворота «Наполи» (4:2) на 22-й минуте матча, выведя «Реал» вперед.

Беллингем принял участие в 4 из 5 матчей «Реала» на групповом этапе и забил в каждом из них. 20-летний англичанин стал первым игроком в истории «Реала», которому удалось забить в каждом из первых 4 матчей за клуб в турнире.

Всего на счету Беллингема 10 голов в Лиге чемпионов. Он стал первым английским футболистом в истории, достигшим этой отметки до своего 21-летия.

Помимо него это удалось лишь трем игрокам: Эрлингу Холанду, Килиану Мбаппе и Кариму Бензема.

Подробная статистика Джуда Беллингема доступна здесь.

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62 комментария
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f0rmoceft
Лучший игрок мира на данный момент.
+110
-9
+101
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Санти Воид
сбереги его от травм Всевышний, пусть он радует нас своей игрой, альхамдулиллах
+92
-14
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TheDustman
По манере игры напоминает Ван Бастена: двигается плавно, быстро, пластично. Удар с обеих ног, головой забивает исправно. Великолепно открывается, хотя на повторах ощущение, что без каких-то особых усилий. Голевые тоже запросто раздает.
ОЧЕНЬ быстро соображает.
Только Ван Бастен почти все время ЦФ был, а этот больше на позиции АПЗ.
Не смотрю Бундеслигу и Ла Лигу, поэтому ранее Джуда не видел. Сегодня специально ради него посмотрел Реал- Наполи.
Очарован.
+66
-2
+64
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Dexter Morgan
Офигеть. И это в 20 лет. Но давайте будем честны. Ему далеко до легенд вроде Гави.
+62
-9
+53
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VuNePonimaete
Ответ Dexter Morgan
Офигеть. И это в 20 лет. Но давайте будем честны. Ему далеко до легенд вроде Гави.
Суровая реальность 😢
+37
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+36
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Dexter Morgan
Ответ VuNePonimaete
Суровая реальность 😢
Так и живём. Винисиус и Родриго в тени Ямаля, например.
+38
-6
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Panurge From hell
Ответ f0rmoceft
Лучший игрок мира на данный момент.
будучи полузащитником,бьёт рекорды нападающих.Англичане обязаны забирать евро с такой атакой и полузащитой.
+25
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+24
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Rister81
20 лет парню,но такой зрелый футбол показывает,и самое главное,он силен не только физически,но и ментально.Если продолжит в том же духе и Реал зацепит пару трофеев,то спокойно заберет золотой мяч,ну и Англия не должна подкачать на ЕВРО ))
+26
-4
+22
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Роман
Ответ f0rmoceft
Лучший игрок мира на данный момент.
Только если Месси не забьет с пенальти в МЛС.
+21
-3
+18
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Гномович!
Новый Король Испании и хозяин Барселоны.
+17
-7
+10
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bubareska
Это реинкарнация Зидана
+9
-1
+8
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Dexter Morgan
Ответ TheDustman
По манере игры напоминает Ван Бастена: двигается плавно, быстро, пластично. Удар с обеих ног, головой забивает исправно. Великолепно открывается, хотя на повторах ощущение, что без каких-то особых усилий. Голевые тоже запросто раздает. ОЧЕНЬ быстро соображает. Только Ван Бастен почти все время ЦФ был, а этот больше на позиции АПЗ. Не смотрю Бундеслигу и Ла Лигу, поэтому ранее Джуда не видел. Сегодня специально ради него посмотрел Реал- Наполи. Очарован.
Джуд вообще монстр. Я не удивлюсь, если завтра он Златана напоминать будет. В нём иногда манера игры Зидана проскальзывает, что-то от Кака.
+11
-4
+7
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Dexter Morgan
Ответ scaryclown/
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Я ничего против Гави не имею. Беллингем просто на другом уровне. А вы из Гави и Педри Хави и Иньесту лепите. Ребят загоняли в таком раннем возрасте. Как в Барселоне, так и в сборной. Ради чего? Здоровья им.
+10
-3
+7
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Cruel Snake
Супер трансфер 💣💥👍Голы, ассисты всё изумительно
+7
-2
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Я всех их сделал
Ответ Panurge From hell
будучи полузащитником,бьёт рекорды нападающих.Англичане обязаны забирать евро с такой атакой и полузащитой.
Это почти перед каждым турниром говорят, итог по-прежнему ноль трофеев у сборной после 1966 года. Состав с Лэмпардом, Джеррардом, Бекхэмом, Руни тоже казался крутым, но ничего не добился. Евро-2020 практически домашний и тот умудрились завалить, как всегда в решающий момент у англичан дрожат колени, и на ЧМ-22 крутой пенальтист Кейн берёт и заряжает в небеса с точки, хотя обычно кладёт пенальти не глядя. И так же всякие Сака и Рэшфорды. Теперь вот очередь Беллингема, все пишут что он ментально силён, ну вот посмотрим летом как у него с нервами и самообладанием, по сути в важных матчах на вылет ни с клубом, ни со сборной он себя ещё не проявлял, это другой уровень ответственности, и именно в таких матчах блистали главные звёзды последних лет, в первую очередь вспоминаю Зидана и как он на Евро-2000 и ЧМ-2006 в плей-офф тащил за собой, без какого-либо мандража, ставят пенальти в полуфинале или финале - он спокойно подходит и забивает, а даже банальный пенальти взять и пробить в игре на вылет это не то же самое, что какому-нибудь Кадису положить в игре чемпионата, давление на порядок сильнее. Мбаппе на ЧМ-22 тоже был ментальным зверем, учёл ошибки провального Евро и стал настоящим лидером, который не боялся в решающий момент взять на себя ответственность. Тем интереснее глянуть на Джуда уже не в качестве просто вундеркинда, а в роли полноценной звезды и одного из лучших игроков поколения.
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h4ww7xkqkz
Ответ GuruFutbola
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Видимо,ты не в курсе,что у Сити сейчас проблемы 😂
+3
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Rail Ragimkhanov
Ответ Сиражудин Халало
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🤣🤣🤣 действительно не в тему
+5
-2
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Dexter Morgan
И пусть хоть кто-то про Анчелотти скажет плохо. Папа Карло помогает раскрыться ещё одному гению. Беллингем мне напоминает по манере игры Зидана. А вот по функционалу он мне напоминает Кака. Свободный художник. Ещё страшнее то, что это бывший ЦП, который и там гений.
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Я всех их сделал
Ответ Ivang King
Че то не догоняю мысль, Роналду же рекорд ставил, забив абсолютно в каждом матче группового этапа.
Так Беллингем в 4 первых матчах за Реал в ЛЧ забил, а Роналду в свой первый сезон в Реале в группе не всем забивал, он там травму получил и сыграл в 4 матчах только, в первых двух турах забил по дублю Цюриху и Марселю, потом в спаренных матчах с Миланом не играл, и вот как раз после травмы вышел на замену с Цюрихом и не отличился, правда в последнем туре снова двушку положил Марселю, на тот момент и это был феноменальный результат для новичка, 6 мячей в 3 полных матчах, причём голы были породистые, со штрафных кажется половину положил. А рекорд турнира Криштиану установил только в свой последний сезон в Мадриде, забив в 6 турах из 6.
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Wasilij Petrow
Даже не упомню, кто еще в его годы показывал такую зрелую игру, причем в самых разных аспектах. Ассист перед 4-м голом просто образец мастерства и хладнокровия, и это после 1,5 часов игры.
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марк макаров
Ответ мбупе
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де-Юрка 👍
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janserix
как он владеет мячом а, грация, чистый каеф от просмотра его игры
+1
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Дмитрий Новиков
Ответ Dexter Morgan
Офигеть. И это в 20 лет. Но давайте будем честны. Ему далеко до легенд вроде Гави.
надо держаться, находить силы и жить с этим.
+1
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Real_v_dushe
Как же он сегодня хотел победить, невероятный игрок и характер
+4
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JENNINGS
Ответ ArtemEgs
А в каком матче он не сыграл в группе ЛЧ?
С «Брагой» (дома)
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Zarema Aydamirova
Ответ Wasilij Petrow
Даже не упомню, кто еще в его годы показывал такую зрелую игру, причем в самых разных аспектах. Ассист перед 4-м голом просто образец мастерства и хладнокровия, и это после 1,5 часов игры.
Холанд был и Месси или Мбаппе
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Семен Романов
Ответ TheDustman
По манере игры напоминает Ван Бастена: двигается плавно, быстро, пластично. Удар с обеих ног, головой забивает исправно. Великолепно открывается, хотя на повторах ощущение, что без каких-то особых усилий. Голевые тоже запросто раздает. ОЧЕНЬ быстро соображает. Только Ван Бастен почти все время ЦФ был, а этот больше на позиции АПЗ. Не смотрю Бундеслигу и Ла Лигу, поэтому ранее Джуда не видел. Сегодня специально ради него посмотрел Реал- Наполи. Очарован.
За счёт него в Дортмунде держался весь центр поля,был ключевым и связывал между собой оборону и атаку,хорош во всех аспектах на поле
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Davron Tashkenbaev
Ответ TheDustman
По манере игры напоминает Ван Бастена: двигается плавно, быстро, пластично. Удар с обеих ног, головой забивает исправно. Великолепно открывается, хотя на повторах ощущение, что без каких-то особых усилий. Голевые тоже запросто раздает. ОЧЕНЬ быстро соображает. Только Ван Бастен почти все время ЦФ был, а этот больше на позиции АПЗ. Не смотрю Бундеслигу и Ла Лигу, поэтому ранее Джуда не видел. Сегодня специально ради него посмотрел Реал- Наполи. Очарован.
А мне он напоминает Кака Милана.
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Gio Vasadze
Ответ TheDustman
По манере игры напоминает Ван Бастена: двигается плавно, быстро, пластично. Удар с обеих ног, головой забивает исправно. Великолепно открывается, хотя на повторах ощущение, что без каких-то особых усилий. Голевые тоже запросто раздает. ОЧЕНЬ быстро соображает. Только Ван Бастен почти все время ЦФ был, а этот больше на позиции АПЗ. Не смотрю Бундеслигу и Ла Лигу, поэтому ранее Джуда не видел. Сегодня специально ради него посмотрел Реал- Наполи. Очарован.
а я на ЧМ мира стал пристально наблюдать за ним. Очень понравился
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Павел Павленко
Ответ TheDustman
По манере игры напоминает Ван Бастена: двигается плавно, быстро, пластично. Удар с обеих ног, головой забивает исправно. Великолепно открывается, хотя на повторах ощущение, что без каких-то особых усилий. Голевые тоже запросто раздает. ОЧЕНЬ быстро соображает. Только Ван Бастен почти все время ЦФ был, а этот больше на позиции АПЗ. Не смотрю Бундеслигу и Ла Лигу, поэтому ранее Джуда не видел. Сегодня специально ради него посмотрел Реал- Наполи. Очарован.
Ван Бастен чистый ЦФ??очень спорно
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Dexter Morgan
Ответ Салесар
Гави хороший футболист, но из него даже самые отбитые фанаты Барсы не особо лепили какого-то супер гения, как из тех же Фати или педри. По большей части все отмечали его нереальную отдачу, не по годам зрелую игру и большой потенциал. Беллингем очевидно в этом сезоне сделал огромный рывок, и любой адекватный человек признает, что он на другом уровне сейчас. Так что за что хейтят гави, я не очень понимаю
Согласен.
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Dexter Morgan
Ответ Дмитрий Новиков
надо держаться, находить силы и жить с этим.
И правда
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Салесар
Ответ Dexter Morgan
Офигеть. И это в 20 лет. Но давайте будем честны. Ему далеко до легенд вроде Гави.
Гави хороший футболист, но из него даже самые отбитые фанаты Барсы не особо лепили какого-то супер гения, как из тех же Фати или педри. По большей части все отмечали его нереальную отдачу, не по годам зрелую игру и большой потенциал. Беллингем очевидно в этом сезоне сделал огромный рывок, и любой адекватный человек признает, что он на другом уровне сейчас. Так что за что хейтят гави, я не очень понимаю
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cukken
Он играет ложную девятку, может есть смысл ему стать ЦФ? Данные располагают. Будет умнейший центрфорвард.
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Dexter Morgan
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jdrk
Ответ Санти Воид
сбереги его от травм Всевышний, пусть он радует нас своей игрой, альхамдулиллах
Я Иисуса тоже попросил сберечь его! Хватило сломанного парня из Барсы
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Burchik
Ответ мбупе
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Де Юра
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Dexter Morgan
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Emma Nevskaia
Джуд просто явление
уникум
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ArtemEgs
А в каком матче он не сыграл в группе ЛЧ?
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