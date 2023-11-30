Беллингем – первый игрок «Реала», забивший в каждом из первых 4 матчей за клуб в ЛЧ. Джуд забил 10 голов в турнире до 21 года – только Бензема, Мбаппе и Холанд делали это

Джуд Беллингем забил в каждом из 4 матчей за «Реал» в Лиге чемпионов.

Сегодня англичанин забил в ворота «Наполи» (4:2) на 22-й минуте матча, выведя « » вперед.

Беллингем принял участие в 4 из 5 матчей «Реала» на групповом этапе и забил в каждом из них. 20-летний англичанин стал первым игроком в истории «Реала», которому удалось забить в каждом из первых 4 матчей за клуб в турнире.

Всего на счету Беллингема 10 голов в . Он стал первым английским футболистом в истории, достигшим этой отметки до своего 21-летия.

Помимо него это удалось лишь трем игрокам: , и .

Подробная статистика Джуда Беллингема доступна здесь.

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