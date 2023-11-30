Беллингем – первый игрок «Реала», забивший в каждом из первых 4 матчей за клуб в ЛЧ. Джуд забил 10 голов в турнире до 21 года – только Бензема, Мбаппе и Холанд делали это
Джуд Беллингем забил в каждом из 4 матчей за «Реал» в Лиге чемпионов.
Сегодня англичанин забил в ворота «Наполи» (4:2) на 22-й минуте матча, выведя «Реал» вперед.
Беллингем принял участие в 4 из 5 матчей «Реала» на групповом этапе и забил в каждом из них. 20-летний англичанин стал первым игроком в истории «Реала», которому удалось забить в каждом из первых 4 матчей за клуб в турнире.
Всего на счету Беллингема 10 голов в Лиге чемпионов. Он стал первым английским футболистом в истории, достигшим этой отметки до своего 21-летия.
Помимо него это удалось лишь трем игрокам: Эрлингу Холанду, Килиану Мбаппе и Кариму Бензема.
Подробная статистика Джуда Беллингема доступна здесь.
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ОЧЕНЬ быстро соображает.
Только Ван Бастен почти все время ЦФ был, а этот больше на позиции АПЗ.
Не смотрю Бундеслигу и Ла Лигу, поэтому ранее Джуда не видел. Сегодня специально ради него посмотрел Реал- Наполи.
Очарован.
уникум