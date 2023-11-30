«Ливерпуль» рассчитывает, что Алиссон восстановится к матчу с «МЮ». Жота вернется позже

Стало известно, когда Алиссон сможет вернуться на поле.

Вчера главный тренер « » Юрген Клопп сообщил, что вратарь Алиссон и нападающий Диогу Жота выбыли на неопределенный срок из-за травм.

«Ливерпуль» рассчитывает, что голкипер сможет восстановиться к матчу против «Манчестер Юнайтед», который состоится 17 декабря. Жота вернется на поле позже, сообщает медицинский аналитик Бен Диннери.

В текущем сезоне АПЛ Алиссон провел 13 матчей и пропустил 11 голов. Его статистику можно найти здесь.

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