Алиссон и Жота пропустят матч за Суперкубок Англии с «Ман Сити» из-за травм

Вратарь пропустит матч за Суперкубок Англии из-за травмы.

Голкипер получил повреждение во время предсезонной подготовки и не принимал участия в товарищеских матчах команды после игры с «Манчестер Юнайтед» (0:4). На днях он вернулся к тренировкам, но еще не готов играть.

Нападающий Диогу Жота также пропустит матч с «Манчестер Сити» из-за мышечной травмы.

«Нет, у Алиссона и Диогу нет шансов [сыграть]. Али тренировался сегодня больше, чем накануне, так что он определенно будет готов к матчу с «Фулхэмом», но не к этим выходным.

И то же самое касается Диогу. Диогу не было здесь с нами, так как же он мог играть в футбол? К сожалению, это займет некоторое время. Вот и все», – сказал главный тренер «Ливерпуля» .

«Ливерпуль» сыграет с 30 июля, начало – в 19:00 по московскому времени. Матч «красных» с «Фулхэмом» в 1-м туре пройдет 6 августа.