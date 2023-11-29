Алиссон и Жота не сыграют с ЛАСК из-за травм. Клопп подтвердил: «Оба выбыли. Диогу понадобится больше времени»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА травмы ЛАСК Диогу Жота Алиссон Здоровье Футбол

Алиссон и Диогу Жота выбыли на неопределенный срок из-за травм.

Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. По его словам, травма Алиссона оказалась менее серьезной, чем предполагалось изначально.

«Оба выбыли. Алиссон [пропустит] чуть меньше. Посмотрим, но он не сыграет ни завтра, ни в воскресенье, ни, вероятно, через неделю. Дальше он должен быть в порядке.

Диогу потребуется немного больше времени – мы точно не знаем, сколько, но это немного серьезнее. Посмотрим», – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем с ЛАСК в Лиге Европы.

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4 комментария
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Alex Cardo
Ответ xxx-xxx
Он не относительно лайтовый, а мега лайтовый ) Дома с Ласком и Фулхэмом, потом выезд мертвячему Шеффилду
Наступает период, когда Фулхэмы и Шеффилды бывают очень даже кусачими. И да, недавно выезд к не менее мертвячему Лутону чуть не закончился поражением, так что календарь именно относительно лайтовый)
+18
-1
+17
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Пачанга мой брат
Что то часто Жота травмируется. Напрягает. Здоровья парню.
+4
0
+4
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xxx-xxx
Ответ Alex Cardo
Хорошо, что календарь у Ливерпуля на ближайшие пол-месяца относительно лайтовый.. К дерби с МЮ, надеюсь, оба будут в строю.
Он не относительно лайтовый, а мега лайтовый ) Дома с Ласком и Фулхэмом, потом выезд мертвячему Шеффилду
+5
-1
+4
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Alex Cardo
Хорошо, что календарь у Ливерпуля на ближайшие пол-месяца относительно лайтовый.. К дерби с МЮ, надеюсь, оба будут в строю.
+5
-2
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