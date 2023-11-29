Алиссон и Жота не сыграют с ЛАСК из-за травм. Клопп подтвердил: «Оба выбыли. Диогу понадобится больше времени»

Алиссон и Диогу Жота выбыли на неопределенный срок из-за травм.

Об этом сообщил главный тренер « » . По его словам, травма оказалась менее серьезной, чем предполагалось изначально.

«Оба выбыли. Алиссон [пропустит] чуть меньше. Посмотрим, но он не сыграет ни завтра, ни в воскресенье, ни, вероятно, через неделю. Дальше он должен быть в порядке.

потребуется немного больше времени – мы точно не знаем, сколько, но это немного серьезнее. Посмотрим», – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем с ЛАСК в .

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