Салах и ван Дейк не попали в заявку «Ливерпуля» на матч с «Саутгемптоном». Они травмировались в финале Кубка Англии

и Вирджил ван Дейк пропустят матч с «Саутгемптоном».

Оба игрока не попали в заявку команды на игру 37-го тура . Они получили травмы в финале Кубка Англии.

В стартовый состав «красных» на матч с попали: , Джо Гомес, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Костантинос Цимикас, Джеймс Милнер, Харви Эллиотт, Такуми Минамино, Диогу Жота и .

На скамейке запасных игру начнут Куивин Келлехер, Тиаго Алькантара, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Луис Диас, Эндрю Робертсон, Дивок Ориги и Рис Уильямс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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