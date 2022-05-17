Салах и ван Дейк не попали в заявку «Ливерпуля» на матч с «Саутгемптоном». Они травмировались в финале Кубка Англии

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Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк пропустят матч с «Саутгемптоном». 

Оба игрока не попали в заявку команды на игру 37-го тура АПЛ. Они получили травмы в финале Кубка Англии. 

В стартовый состав «красных» на матч с «Саутгемптоном» попали: Алиссон, Джо Гомес, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Костантинос Цимикас, Джеймс Милнер, Харви Эллиотт, Такуми Минамино, Диогу Жота и Роберто Фирмино

На скамейке запасных игру начнут Куивин Келлехер, Тиаго Алькантара, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Луис Диас, Эндрю Робертсон, Дивок Ориги и Рис Уильямс. 

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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