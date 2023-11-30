Ян Облак: «Раньше весь мир говорил о Роналду и Месси, но без них Ла Лига не проще. Она стала более равной»

Ян Облак оценил нынешний уровень Ла Лиги.

« сейчас стала куда более равной, чем раньше. Все команды очень хороши, и каждый матч очень сложный. Ла Лига очень конкурентоспособна.

Раньше весь мир говорил о [Роналду] и , но сейчас без них Ла Лига не проще, чем раньше. Ла Лига по-прежнему очень конкурентоспособна, здесь играют отличные футболисты», – сказал вратарь « » в интервью ESPN.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!