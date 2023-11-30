Ян Облак: «Раньше весь мир говорил о Роналду и Месси, но без них Ла Лига не проще. Она стала более равной»

Теги Криштиану Роналду Атлетико Лионель Месси Ла Лига Ян Облак Футбол

Ян Облак оценил нынешний уровень Ла Лиги.

«Ла Лига сейчас стала куда более равной, чем раньше. Все команды очень хороши, и каждый матч очень сложный. Ла Лига очень конкурентоспособна.

Раньше весь мир говорил о Криштиану [Роналду] и Месси, но сейчас без них Ла Лига не проще, чем раньше. Ла Лига по-прежнему очень конкурентоспособна, здесь играют отличные футболисты», – сказал вратарь «Атлетико» в интервью ESPN. 

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16 комментариев
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Ян Облак за всю карьеру пропустил всего 4 хет-трика, ниже список футболистов которые оформляли эти хет-трики 😉

1. Криштиану Роналду
2. Криштиану Роналду
3. Криштиану Роналду
4. Криштиану Роналду
+40
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+22
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Ответ The Best 20
сейчас конечно ла лига не та что была при Роналду и Месси, если объективно.
Если объективно, то сдали только Барса и Атлеты. Реал ,плюс-минус, на похожем уровне ,что и при Роналду.
Вся остальная лига, в среднем, точно не хуже, чем было при Роне и Лео.
Севилья с 11 места чемпионата, по-классике забирает ЛЕ. Совсем недавно Вильярреал, не хватающий звезд с неба в ЛЛ, доходит до 1/2 ЛЧ, выкидывая Юве и Баварию...
Даже сейчас 4 из пяти Испанских команд лидируют в своих группах ЛЧ.
А 5-6 команда чемпионата ( Сосьедад) возит весь матч мордой об газон , сильнейшую команду Италии, на своём поле
+13
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сейчас конечно ла лига не та что была при Роналду и Месси, если объективно.
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То, что стала более равной - факт, Барса перестала доминировать.

У Барсы до ухода Месси 8 чемпионств за 13 сезонов (61% винрейт) и 1 за 2 после ухода (50%)
У Реала до ухода Роналду 2 чемпионства за 9 сезонов (22%) и 2 за 5 после ухода (40%)
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Раньше было противостояние Гвардиолы и Моуринью, Роналду и Месси. Были Хави с Иньестой, Озил с Ди Марией. Раньше был огонь.
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Так она стала равнее не потому что все клубу подтянулись к Реалу и Барсе, а потому что те спустились к этим клубам, следовательно уровень упал…
У Яна до сих пор болит от голов Роналду и Месси…
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да, в Испании всегда были самые сильные середняки, факт.
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Просто Барса стала слабее.
Раньше это был чемпионат одной команды, по типу Франции. Где раз в 5 лет могли выстрелить Атлетико или Реал.
Но при этом в личных встречах Барса топтала что одних, что вторых вообще без напряга.

Сейчас же слабейшая Барса за 20 лет как раз равный конкурент Реалу. Возможно будут брать титул по очереди, а Атлетико как обычно раз в 5 лет.
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Как эти двое ушли из да лиги, АПЛ вернул себе 1 место ⚽️🔥
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Ответ Гномович!
Ян Облак за всю карьеру пропустил всего 4 хет-трика, ниже список футболистов которые оформляли эти хет-трики 😉 1. Криштиану Роналду 2. Криштиану Роналду 3. Криштиану Роналду 4. Криштиану Роналду
Тебе надо поменять аватарку!
Поставь Месси с кубком ЧМ 👌🏻🔥⚽️
+13
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