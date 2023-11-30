Ян Облак: «Раньше весь мир говорил о Роналду и Месси, но без них Ла Лига не проще. Она стала более равной»
Ян Облак оценил нынешний уровень Ла Лиги.
«Ла Лига сейчас стала куда более равной, чем раньше. Все команды очень хороши, и каждый матч очень сложный. Ла Лига очень конкурентоспособна.
Раньше весь мир говорил о Криштиану [Роналду] и Месси, но сейчас без них Ла Лига не проще, чем раньше. Ла Лига по-прежнему очень конкурентоспособна, здесь играют отличные футболисты», – сказал вратарь «Атлетико» в интервью ESPN.
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1. Криштиану Роналду
2. Криштиану Роналду
3. Криштиану Роналду
4. Криштиану Роналду
Вся остальная лига, в среднем, точно не хуже, чем было при Роне и Лео.
Севилья с 11 места чемпионата, по-классике забирает ЛЕ. Совсем недавно Вильярреал, не хватающий звезд с неба в ЛЛ, доходит до 1/2 ЛЧ, выкидывая Юве и Баварию...
Даже сейчас 4 из пяти Испанских команд лидируют в своих группах ЛЧ.
А 5-6 команда чемпионата ( Сосьедад) возит весь матч мордой об газон , сильнейшую команду Италии, на своём поле
У Барсы до ухода Месси 8 чемпионств за 13 сезонов (61% винрейт) и 1 за 2 после ухода (50%)
У Реала до ухода Роналду 2 чемпионства за 9 сезонов (22%) и 2 за 5 после ухода (40%)
У Яна до сих пор болит от голов Роналду и Месси…
Раньше это был чемпионат одной команды, по типу Франции. Где раз в 5 лет могли выстрелить Атлетико или Реал.
Но при этом в личных встречах Барса топтала что одних, что вторых вообще без напряга.
Сейчас же слабейшая Барса за 20 лет как раз равный конкурент Реалу. Возможно будут брать титул по очереди, а Атлетико как обычно раз в 5 лет.
Поставь Месси с кубком ЧМ 👌🏻🔥⚽️