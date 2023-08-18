Диего Годин: «Я играл против Месси на его пике и «Реала» Роналду. Лео – лучший футболист в истории, и я второй по числу матчей против него»

Диего Годин назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Наше чемпионство с « » [в 2014 году] в десять раз ценнее [чем у остальных].

В те годы в «Атлетико» и сборной я был вынужден играть против на пике его карьеры в «Барселоне» и против « » .

Я второй по количеству матчей против лучшего футболиста всех времен или хотя бы этой эпохи. Для кого-то лучшим будет Марадона, но для меня лучший в истории футбола – Месси», – сказал экс-защитник.

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