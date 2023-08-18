Диего Годин: «Я играл против Месси на его пике и «Реала» Роналду. Лео – лучший футболист в истории, и я второй по числу матчей против него»
Диего Годин назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Наше чемпионство с «Атлетико» [в 2014 году] в десять раз ценнее [чем у остальных].
В те годы в «Атлетико» и сборной Уругвая я был вынужден играть против Лионеля Месси на пике его карьеры в «Барселоне» и против «Реала» Криштиану Роналду.
Я второй по количеству матчей против лучшего футболиста всех времен или хотя бы этой эпохи. Для кого-то лучшим будет Марадона, но для меня лучший в истории футбола – Месси», – сказал экс-защитник.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Выдал базу. О замыкателе из пустыни ни слова, но кто такой Годин, давайте спросим мнение РОМАНА 🥱🥱🥱
Будто было вчера, когда наглая, самоуверенная команда Симеоне бросила вызов всей Европе и доминирующим в то время Реалу, Барсе, Баварии…
10 лет…. Аааа
роналду забивал только на одной стадии ЧМ:) О каком величии можно говорить, это просто посмешище:))