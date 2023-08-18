Диего Годин: «Я играл против Месси на его пике и «Реала» Роналду. Лео – лучший футболист в истории, и я второй по числу матчей против него»

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси Ла Лига Диего Марадона Сборная Уругвая по футболу Диего Годин Футбол

Диего Годин назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Наше чемпионство с «Атлетико» [в 2014 году] в десять раз ценнее [чем у остальных].

В те годы в «Атлетико» и сборной Уругвая я был вынужден играть против Лионеля Месси на пике его карьеры в «Барселоне» и против «Реала» Криштиану Роналду.

Я второй по количеству матчей против лучшего футболиста всех времен или хотя бы этой эпохи. Для кого-то лучшим будет Марадона, но для меня лучший в истории футбола – Месси», – сказал экс-защитник.

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30 комментариев

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corazón blanco
Тот 2014 год поистине был уникальным для Атлетико, шикарную игру демонстрировали, если бы не Серхио Рамос, о той команде слагали бы легенды.
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St.7
Ответ Гегенпрессинг Рангника
«Для кого-то лучшим будет Марадона, для меня Месси» Выдал базу. О замыкателе из пустыни ни слова, но кто такой Годин, давайте спросим мнение РОМАНА 🥱🥱🥱
Посмотри,сколько голов забил Роналду из-за штрафной площади,тебе понравится:)
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real19024ver
Ответ Гегенпрессинг Рангника
«Для кого-то лучшим будет Марадона, для меня Месси» Выдал базу. О замыкателе из пустыни ни слова, но кто такой Годин, давайте спросим мнение РОМАНА 🥱🥱🥱
Вечно можно смотреть на три вещи :как горит огонь, как течёт вода и как смешные глорики пытаются назвать замыкателем лучшего бомбардира в истории футбола :) Че ж другие не додумались раньше замыкать так часто, как Роналду.... Чудо какое-то, не иначе
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St.7
Ответ Гегенпрессинг Рангника
«Для кого-то лучшим будет Марадона, для меня Месси» Выдал базу. О замыкателе из пустыни ни слова, но кто такой Годин, давайте спросим мнение РОМАНА 🥱🥱🥱
Где ты видел замыкателя,который 840 голов за карьеру забивает?)
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космонавт на дереве
Месси №1, Роналду №2. Роналду сам понимает, что он второй после Месси, поэтому часто истерит. Месси понимает что он лучший, и поэтому спокоен
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rigobersong
Ответ космонавт на дереве
Месси №1, Роналду №2. Роналду сам понимает, что он второй после Месси, поэтому часто истерит. Месси понимает что он лучший, и поэтому спокоен
Какой номер 2:)) Номер 22 в лучшем случае:))
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Гегенпрессинг Рангника
«Для кого-то лучшим будет Марадона, для меня Месси»
Выдал базу. О замыкателе из пустыни ни слова, но кто такой Годин, давайте спросим мнение РОМАНА 🥱🥱🥱
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Аморалинни
Чел в час ночи прибегает всем рассказать, как ему не интересен Роналду 🤡🤡🤡
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rigobersong
Ахахах....Очередной Аргентинец игравший в одном клубе с Месси хвалит Лео...хотя постойте:)))
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St.7
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Посмотри штрафной против сборной Германии на ЧМ 14, тебе понравится. Попал в стенку из ОДНОГО чела 🤣
Ты стрелки не переводи,а насчет стенки,то бывает,исключения есть
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Атомный Карась
на пике Месси?🤨
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St.7
Ответ instasamka
Нет никакого спора. Тут все уже давно однозначно. Месси лучший. Роналду равный среди остальных
Кому как…Я считаю,что Криштиану покруче будет
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Uragan Boy
сравнивать гения Месси с роналду это преступление!
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Bogdan Ermolaev
Ответ Аморалинни
Чел в час ночи прибегает всем рассказать, как ему не интересен Роналду 🤡🤡🤡
Если честно, раздражают уже подобные писаки.
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Пацанчик реальный
Ответ Аморалинни
Тебе платят за комментарии про Роналду?))
А что ты еще не понял,что тут есть один человек,у которого 148 аккаунтов и со всех он превозносит Месси и хейтит Роналду?)
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Аморалинни
Ответ Гегенпрессинг Рангника
«Для кого-то лучшим будет Марадона, для меня Месси» Выдал базу. О замыкателе из пустыни ни слова, но кто такой Годин, давайте спросим мнение РОМАНА 🥱🥱🥱
Тебе платят за комментарии про Роналду?))
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ St.7
Посмотри,сколько голов забил Роналду из-за штрафной площади,тебе понравится:)
Посмотри штрафной против сборной Германии на ЧМ 14, тебе понравится. Попал в стенку из ОДНОГО чела 🤣
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instasamka
Ответ St.7
Да начнется спор,кто круче!
Нет никакого спора. Тут все уже давно однозначно. Месси лучший. Роналду равный среди остальных
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Uragan Boy
до чего велик Месси
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Lavinka
Второй второй (с) Яго .
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LaffyTaffy
Боже мой, уже почти 10 лет прошло…
Будто было вчера, когда наглая, самоуверенная команда Симеоне бросила вызов всей Европе и доминирующим в то время Реалу, Барсе, Баварии…

10 лет…. Аааа
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rigobersong
Месси забивал на всех стадиях Чемпионата Мира: групповой этап, 1/8, 1/4, 1/2, финал!:)

роналду забивал только на одной стадии ЧМ:) О каком величии можно говорить, это просто посмешище:))
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St.7
Как он может сказать по другому,если команда Роналду в 14 и в 16 забрала из под носа кубок ЛЧ?)
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St.7
Да начнется спор,кто круче!
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