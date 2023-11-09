Никита Чернов о шарфах Черчесова на матче «Локо» – «Спартак»: «Может быть, шарф «Спартака» теплее был»

Теги Спартак Локомотив Станислав Черчесов премьер-лига Россия Никита Чернов стиль Футбол

Никита Чернов оценил наряд Станислава Черчесова на матче «Локо» – «Спартак» (1:1).

— На дерби присутствовал Станислав Черчесов. В последние месяцы ходят слухи, что он возглавит «Локомотив» или «Спартак». Все обратили внимание, как во время первого тайма он сидел в шарфе «Локо», а после перерыва поверх него надел шарф «Спартака». Что означают эти знаки?

— Не знаю, я, когда играл, даже не смотрел на трибуны и не знал, где он сидит (улыбается). Не знаю, что сказать.

— Но как думаете, ваш-то шарф он не просто так надел?

— Не могу сказать, что он хочет (смеется). Может быть, шарф «Спартака» теплее был. Теплее ему в нем было, поприятнее. Не знаю. Не мое дело решать, в чем он будет сидеть, – сказал защитник «Спартака».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GucciGuilty
До чего дошла журналистика)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Дмитриев
Журналюга в анус забраться готов, лишь бы какую нибудь сенсацию сотворить. Ее нет, а он лезет упорно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marienburg
Ответ GucciGuilty
До чего дошла журналистика)))
А Чернов при этом хорош, остроумно среагировал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий