Никита Чернов о шарфах Черчесова на матче «Локо» – «Спартак»: «Может быть, шарф «Спартака» теплее был»
Никита Чернов оценил наряд Станислава Черчесова на матче «Локо» – «Спартак» (1:1).
— На дерби присутствовал Станислав Черчесов. В последние месяцы ходят слухи, что он возглавит «Локомотив» или «Спартак». Все обратили внимание, как во время первого тайма он сидел в шарфе «Локо», а после перерыва поверх него надел шарф «Спартака». Что означают эти знаки?
— Не знаю, я, когда играл, даже не смотрел на трибуны и не знал, где он сидит (улыбается). Не знаю, что сказать.
— Но как думаете, ваш-то шарф он не просто так надел?
— Не могу сказать, что он хочет (смеется). Может быть, шарф «Спартака» теплее был. Теплее ему в нем было, поприятнее. Не знаю. Не мое дело решать, в чем он будет сидеть, – сказал защитник «Спартака».
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