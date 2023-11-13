Чернов считает, что «Спартак» может догнать «Зенит» и «Краснодар»: «Если будем играть как с «Ростовом». Но многие играют против нас в закрытый футбол, их труднее взламывать»
Никита Чернов считает, что «Спартак» еще может побороться за победу в Мир РПЛ.
– Почему концовка матча получилась тяжелой для «Спартака», учитывая, что ваша команда уверенно вела игру?
– Да, но нельзя списывать «Ростов» со счетов. Гости хотели результата и пошли большими силами вперед. Было много навесов, и один из них они смогли трансформировать в пенальти. Из-за этого и концовка получилась нервной.
– То есть на это повлиял одиннадцатиметровый?
– Конечно. Когда счет становится 2:1, то проигрывающей команде уже нечего терять. Есть шанс отыграться.
– Ростовчане борются внизу таблицы. Увидели то, что и ожидали в их исполнении?
– Не сказал бы, что они внизу таблицы. Если бы они победили, то оставалось бы одно очко до нас. Поэтому можно сказать, что игра была за шесть очков.
– «Ростов» традиционно неудобная команда для «Спартака». Уделяли этому внимание?
– Нам действительно всегда неудобно играть с ростовчанами, это хорошая команда. Сегодняшний матч не стал исключением. Мы забили два довольно быстрых мяча, поэтому все так успешно сложилось в итоге.
– Какую оценку дадите выступлению «Спартака» в первом круге?
– Хотелось бы выступить получше. Мы некоторые команды отпустили в плане очков.
– Но у вас всего одно очко до третьего места.
– А до первого и второго сколько? Мы хотим бороться не за третье место.
– Считаете, что реально догнать «Зенит» и «Краснодар»?
– Конечно. Если будем играть так, как с «Ростовом».
– Что мешает так играть?
– Против нас ростовчане действовали высоко, поэтому у нас было много свободных зон, а многие соперники играют против нас в закрытый футбол, когда большинство игроков отходят назад. Поэтому их труднее взламывать.
– Можно ли сказать, что сейчас Абаскаль выжимает максимум из команды, или у вас еще есть потенциал прибавить?
– Мы можем играть лучше: больше забивать и меньше пропускать. И хотим этого. Чтобы радовать наших болельщиков, – сказал защитник «Спартака».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
- отстань
- Ты считаешь, что можете догнать Зенит?
-Отстань
-И все-таки ты считаешь, что можете догнать Зенит?
-Да можем, можем, отстань только
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Чернов считает, что можно догнать Зенит.