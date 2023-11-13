Чернов считает, что «Спартак» может догнать «Зенит» и «Краснодар»: «Если будем играть как с «Ростовом». Но многие играют против нас в закрытый футбол, их труднее взламывать»

Никита Чернов считает, что «Спартак» еще может побороться за победу в Мир РПЛ.

– Почему концовка матча получилась тяжелой для «Спартака», учитывая, что ваша команда уверенно вела игру?

– Да, но нельзя списывать « » со счетов. Гости хотели результата и пошли большими силами вперед. Было много навесов, и один из них они смогли трансформировать в пенальти. Из-за этого и концовка получилась нервной.

– То есть на это повлиял одиннадцатиметровый?

– Конечно. Когда счет становится 2:1, то проигрывающей команде уже нечего терять. Есть шанс отыграться.

– Ростовчане борются внизу таблицы. Увидели то, что и ожидали в их исполнении?

– Не сказал бы, что они внизу таблицы. Если бы они победили, то оставалось бы одно очко до нас. Поэтому можно сказать, что игра была за шесть очков.

– «Ростов» традиционно неудобная команда для «Спартака». Уделяли этому внимание?

– Нам действительно всегда неудобно играть с ростовчанами, это хорошая команда. Сегодняшний матч не стал исключением. Мы забили два довольно быстрых мяча, поэтому все так успешно сложилось в итоге.

– Какую оценку дадите выступлению « » в первом круге?

– Хотелось бы выступить получше. Мы некоторые команды отпустили в плане очков.

– Но у вас всего одно очко до третьего места.

– А до первого и второго сколько? Мы хотим бороться не за третье место.

– Считаете, что реально догнать « » и « »?

– Конечно. Если будем играть так, как с «Ростовом».

– Что мешает так играть?

– Против нас ростовчане действовали высоко, поэтому у нас было много свободных зон, а многие соперники играют против нас в закрытый футбол, когда большинство игроков отходят назад. Поэтому их труднее взламывать.

– Можно ли сказать, что сейчас выжимает максимум из команды, или у вас еще есть потенциал прибавить?

– Мы можем играть лучше: больше забивать и меньше пропускать. И хотим этого. Чтобы радовать наших болельщиков, – сказал защитник «Спартака».

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