Тьерри Анри: «Арсенал» не только в числе претендентов на победу в ЛЧ, но и способен пройти путь до конца»

Тьерри Анри считает, что «Арсенал» способен далеко пройти в Лиге чемпионов.

«Думаю, у него есть шансы, учитывая то, чего он добился в чемпионате в прошлом сезоне, и то, что сейчас он лидирует в таблице.

« » чуть менее убедителен, чем в прошлом сезоне, но он в любом случае лидирует, и это надо принять.

« » играл так же в прошлом сезоне, и мы были в восторге. Это другая группа, я понимаю, но думаю и надеюсь, что «Арсенал» входит не только в число претендентов на победу, но и тех, кто способен пройти путь до конца», – заявил экс-форвард «канониров» в эфире CBS Sports.

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