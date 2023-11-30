Тьерри Анри: «Арсенал» не только в числе претендентов на победу в ЛЧ, но и способен пройти путь до конца»

Теги Тьерри Анри премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Наполи Футбол

Тьерри Анри считает, что «Арсенал» способен далеко пройти в Лиге чемпионов.

«Думаю, у него есть шансы, учитывая то, чего он добился в чемпионате в прошлом сезоне, и то, что сейчас он лидирует в таблице.

«Арсенал» чуть менее убедителен, чем в прошлом сезоне, но он в любом случае лидирует, и это надо принять.

«Наполи» играл так же в прошлом сезоне, и мы были в восторге. Это другая группа, я понимаю, но думаю и надеюсь, что «Арсенал» входит не только в число претендентов на победу, но и тех, кто способен пройти путь до конца», – заявил экс-форвард «канониров» в эфире CBS Sports.

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15 комментариев
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Как болельщику канониров с 20-летним стажем очень этого хотелось бы. Но за это время столько всего произошло, что не буду возлагать большие надежды. Раньше времени говорить о титулах нет смысла. Просто поддерживаем наш клуб и верим в процесс, который сейчас строит Артета с командой ✊✊✊
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я болею за арсенал с детства , думаю в етом году возьмём или АПЛ или ЛЧ
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Ответ Wekil Halylow
я болелшик Арсенала сейчас не нужно говорит о чемпионстве а нужно хотяби пол финал выйти
Нужно хотя бы 1/8 пройти. Мне 24 года, а я ни разу не видел, чтобы мой любимый клуб проходил эту стадию))
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Ответ ML26
Нужно хотя бы 1/8 пройти. Мне 24 года, а я ни разу не видел, чтобы мой любимый клуб проходил эту стадию))
Мне 31, я смотрел финал ЛЧ 2006. Болел за Арсенал с Анри, но не судьба. Скажу лишь что в той команде звезд было куда больше чем в нынешней, хотя даже та команда в АПЛ звёзд с неба не хватала 🤠
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Ответ ML26
Да, все верно. С 2009 года болею)
08/09 - 1/2.
09/10 - 1/4.
Должен был хоть раз видеть выше 1/8 😉
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я болелшик Арсенала сейчас не нужно говорит о чемпионстве а нужно хотяби пол финал выйти
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Пока не поднимут чашу не нужно зарекаться
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Почему бы и нет... Составу 06 года конечно уступает нынешний... но были ведь в 1/2 в сезоне 08/09, а тот состав уже был не лучше нынешнего.

Многое будет зависеть от того, кто попадется. Но теоретически вполне возможно.
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Ответ ML26
Нужно хотя бы 1/8 пройти. Мне 24 года, а я ни разу не видел, чтобы мой любимый клуб проходил эту стадию))
А 2006 год финал?
Хотя наверное футбол ещё не смотрели Вы
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Ответ Алексей Даценко
А 2006 год финал? Хотя наверное футбол ещё не смотрели Вы
Да, все верно. С 2009 года болею)
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Ответ CHELSEA_2008
Мне 31, я смотрел финал ЛЧ 2006. Болел за Арсенал с Анри, но не судьба. Скажу лишь что в той команде звезд было куда больше чем в нынешней, хотя даже та команда в АПЛ звёзд с неба не хватала 🤠
В той команде уже были закаленные временем топы. Нынешние ребята в теории могут стать такими же
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Ответ CHELSEA_2008
Мне 31, я смотрел финал ЛЧ 2006. Болел за Арсенал с Анри, но не судьба. Скажу лишь что в той команде звезд было куда больше чем в нынешней, хотя даже та команда в АПЛ звёзд с неба не хватала 🤠
Кстати, в 2012 году болел за Челси, как за своих, очень любил ту команду. И в 2013 тоже
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Ответ ML26
Нужно хотя бы 1/8 пройти. Мне 24 года, а я ни разу не видел, чтобы мой любимый клуб проходил эту стадию))
поверь, я не видел проход дальше 1/8 очень давно, последний раз чуть ли не сезон 2009/2010)
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Ответ Artuom Batishev
08/09 - 1/2. 09/10 - 1/4. Должен был хоть раз видеть выше 1/8 😉
Неа, не видел. С 2009 болею, но матчи не смотрел. С 10/11 считай мой первый заход
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