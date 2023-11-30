Тьерри Анри: «Арсенал» не только в числе претендентов на победу в ЛЧ, но и способен пройти путь до конца»
Тьерри Анри считает, что «Арсенал» способен далеко пройти в Лиге чемпионов.
«Думаю, у него есть шансы, учитывая то, чего он добился в чемпионате в прошлом сезоне, и то, что сейчас он лидирует в таблице.
«Арсенал» чуть менее убедителен, чем в прошлом сезоне, но он в любом случае лидирует, и это надо принять.
«Наполи» играл так же в прошлом сезоне, и мы были в восторге. Это другая группа, я понимаю, но думаю и надеюсь, что «Арсенал» входит не только в число претендентов на победу, но и тех, кто способен пройти путь до конца», – заявил экс-форвард «канониров» в эфире CBS Sports.
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09/10 - 1/4.
Должен был хоть раз видеть выше 1/8 😉
Многое будет зависеть от того, кто попадется. Но теоретически вполне возможно.
Хотя наверное футбол ещё не смотрели Вы