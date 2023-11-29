Хавертц забил в 2 матчах подряд за «Арсенал» – впервые после перехода из «Челси»
Кай Хавертц забил за «Арсенал» во второй игре подряд.
В матче Лиги чемпионов против «Ланса» вингер открыл счет на 13-й минуте.
В предыдущем матче за «Арсенал» Хавертц стал автором победного гола в ворота «Брентфорда» (1:0). Немец забил в двух матчах за клуб подряд впервые после перехода из «Челси» минувшим летом.
Также в ноябре Хавертц отличился голом в товарищеском матче сборной Германии с Турцией, играя на позиции крайнего защитника. У него 3 гола в 4 последних матчах за клуб и сборную.
Подробная статистика 24-летнего немца доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ланс» (4:0, первый тайм).
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Я и про Хавертца и про Арсенал 😂
Шучу 😝
Так держать 👏
Ещё 5 во втором тайме!!!
Остальное бонусами.
Но вот что за бонусы,неясно.