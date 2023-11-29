Хавертц забил в 2 матчах подряд за «Арсенал» – впервые после перехода из «Челси»

Теги Ланс Челси премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Лига чемпионов УЕФА Арсенал Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц забил за «Арсенал» во второй игре подряд.

В матче Лиги чемпионов против «Ланса» вингер открыл счет на 13-й минуте.

В предыдущем матче за «Арсенал» Хавертц стал автором победного гола в ворота «Брентфорда» (1:0). Немец забил в двух матчах за клуб подряд впервые после перехода из «Челси» минувшим летом.

Также в ноябре Хавертц отличился голом в товарищеском матче сборной Германии с Турцией, играя на позиции крайнего защитника. У него 3 гола в 4 последних матчах за клуб и сборную.

Подробная статистика 24-летнего немца доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ланс» (4:0, первый тайм).

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15 комментариев
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Доминатор3000
Остановите эту машину.
Я и про Хавертца и про Арсенал 😂
Шучу 😝
Так держать 👏
Ещё 5 во втором тайме!!!
+23
-1
+22
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Pure
Надеюсь адаптируется и будет на регулярной основе забивать 😎
+17
-1
+16
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Wekil Halylow
Ответ Groznyi2024
Я правильно понимаю, что Челси продал Хаверца за такие же бабки, за какие купил Мудрика?
Хаверц 70 Мудрик 100
+22
-9
+13
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TrueGooner
Хаверц вообще шикарно сегодня отыграл: гол, предголевая на 3й гол (соорудил его, по сути), очень много боролся за мяч и, главное, отбирал, много было подборов. Короче, отличный матч провел.
+12
0
+12
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Доминатор3000
Ответ Wekil Halylow
Хаверц 70 Мудрик 100
За Мудрика тоже 70.
Остальное бонусами.
Но вот что за бонусы,неясно.
+12
-2
+10
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f0rmoceft
Надеюсь попрет и дальше, со времён Байера слежу за ним.
+6
0
+6
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Groznyi2024
Я правильно понимаю, что Челси продал Хаверца за такие же бабки, за какие купил Мудрика?
+10
-5
+5
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gninnur esrever*
Поздравляю Хавертца с первыми двумя голами подряд.
+5
0
+5
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Wekil Halylow
мог сделат дубл чут не повезло
+4
0
+4
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Morning Again
Канониры расчехлили свою голевую машину)
+4
0
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TrueGooner
Ответ Unwar25
Хаверц в этом сезоне: 21 матч 3 1 Мудрик 12 матчей: 2 1 (включая голы в очной встрече) Карьера в ЛЧ: Хаверц - 44 матча 7 2 Мудрик - 14 матчей 3 2 Первый в выстроенной системе Артеты, другой в эпицентре крупнейшей перестройки в топ футболе. Первый считается талантом поколения, другой - объект для шуток.
Нормальный результат, если учитывать, что Хаверц только-только перешёл из "эпицентра крупнейшей перестройки" в абсолютно новую для себя топовую (по сравнению с прошлогодним Челси) систему.
+5
-3
+2
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jem777
Машина.)))
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TrueGooner
Ответ Unwar25
То есть перейти из одного клуба в другой внутри одного города это сложно, а переехать из Украины в Англию это пустяки?)
Зачем подменять исходные условия поста? Речь шла о системах игры.
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