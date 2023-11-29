Хавертц забил в 2 матчах подряд за «Арсенал» – впервые после перехода из «Челси»

Кай Хавертц забил за «Арсенал» во второй игре подряд.

В матче против « » вингер открыл счет на 13-й минуте.

В предыдущем матче за «Арсенал» стал автором победного гола в ворота «Брентфорда» (1:0). Немец забил в двух матчах за клуб подряд впервые после перехода из « » минувшим летом.

Также в ноябре Хавертц отличился голом в товарищеском матче сборной с Турцией, играя на позиции крайнего защитника. У него 3 гола в 4 последних матчах за клуб и сборную.

Подробная статистика 24-летнего немца доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ланс» (4:0, первый тайм).

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