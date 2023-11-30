Стоичков – лучший игрок Ла Лиги 90-х по версии FourFourTwo. Рауль, Лаудруп, Ривалдо, Фигу – в топ-5, Гвардиола – 7-й, Роналдо – 9-й, Симеоне – 10-й

Христо Стоичков признан лучшим игроком Ла Лиги в 90-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 32 лучших игроков, выступавших в испанском чемпионате в 1990-х годах.

Рейтинг возглавил , выступавший за «Барселону» в 1990–1995 и в 1996–1998 годах.

Топ-15 выглядит так:

1. Христо Стоичков

2. Рауль

3.

4. Ривалдо

5.

6.

7.

8.

9. Роналдо

10.

11.

12.

13.

14. Хулен Герреро

15. Гаиска Мендьета.

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