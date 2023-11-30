Стоичков – лучший игрок Ла Лиги 90-х по версии FourFourTwo. Рауль, Лаудруп, Ривалдо, Фигу – в топ-5, Гвардиола – 7-й, Роналдо – 9-й, Симеоне – 10-й
Христо Стоичков признан лучшим игроком Ла Лиги в 90-х по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список из 32 лучших игроков, выступавших в испанском чемпионате в 1990-х годах.
Рейтинг возглавил Христо Стоичков, выступавший за «Барселону» в 1990–1995 и в 1996–1998 годах.
Топ-15 выглядит так:
1. Христо Стоичков
2. Рауль
4. Ривалдо
5. Луиш Фигу
9. Роналдо
10. Диего Симеоне
11. Роналд Куман
12. Луис Энрике
13. Фернандо Редондо
14. Хулен Герреро
15. Гаиска Мендьета.
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