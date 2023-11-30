Стоичков – лучший игрок Ла Лиги 90-х по версии FourFourTwo. Рауль, Лаудруп, Ривалдо, Фигу – в топ-5, Гвардиола – 7-й, Роналдо – 9-й, Симеоне – 10-й

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Христо Стоичков признан лучшим игроком Ла Лиги в 90-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 32 лучших игроков, выступавших в испанском чемпионате в 1990-х годах.

Рейтинг возглавил Христо Стоичков, выступавший за «Барселону» в 1990–1995 и в 1996–1998 годах.

Топ-15 выглядит так:

1. Христо Стоичков

2. Рауль

3. Микаэль Лаудруп

4. Ривалдо

5. Луиш Фигу

6. Роберто Карлос

7. Пеп Гвардиола

8. Фернандо Йерро

9. Роналдо

10. Диего Симеоне

11. Роналд Куман

12. Луис Энрике

13. Фернандо Редондо

14. Хулен Герреро

15. Гаиска Мендьета.

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42 комментария
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Самый дурдом в этих "рейтингах" от 442 что они лучшим игроком десятилетия всей лиги называют того, кого сами же поставили на 38-е место среди игроков Барселоны. Там Куман, с кем они играли в одно время, аж на 30 позиций выше, здесь на 10 позиций ниже. Никакой последовательности, фуфло в общем как и сам подход абстрактных "рейтингов Вася лучше Пети".
+16
-2
+14
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Не вижу в списке Мостового. Царь наверно на СуперПервом месте, и об этом будет отдельный рейтинг.
+12
-2
+10
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Ответ ta-tosha
Все по делу. Христо был круче всех, без сомнений
вам с авторами 442 закусывать бы
+10
-1
+9
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Вместо Саши Мостового нам подсунули Мендьету, сайт британского журнала призываем мы к ответу! )))
+7
-1
+6
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Понимаю, что Ромарио совсем недолго играл в ла лиге, но как же не хватает его в списке!
+6
0
+6
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Ответ JENNINGS
Зубастик - только 9й? Серьёзно?
не то чтоб он много сезонов в 90х в ла-лиге отыграл
+5
-1
+4
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Это тот, которого Кройфф называл одноногим футболистом.
+3
-1
+2
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Ответ zaebarca
Понимаю, что Ромарио совсем недолго играл в ла лиге, но как же не хватает его в списке!
подольше, чем Роналдо
+2
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Ответ Gordon Brown
Вообще удивляет, что эта контора так низко ставит Феномена во всякие рейтинги. Подозрительно.
а куда его надо было поставить? он что, стабильно играл в ла лиге в 90е?
+2
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Ответ JENNINGS
Зубастик - только 9й? Серьёзно?
Номер такой у него
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Ответ Prokuror Prokurorov
Роналдо хоть и отыграл всего лишь сезон в Ла Лиге в тот период времени, но это был праймовый Роналдо, равных которому никогда еще не было. Можно было и повыше поставить.
Без вопросов. Но означает ли это что он девятый игрок десятилетия ла лиги?
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Ответ brno2020
Фигу попадает во все списки, а чем он лучше Пепа, если всегда выше? Не-а, я совсем не глор, люблю например Рауля и Икера, за их высокие человеческие качества, но особу с низкой социальной ответственностью?
Технически, у него ЗМ и он атакующий игрок.
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Ответ Overkiller
Самый дурдом в этих "рейтингах" от 442 что они лучшим игроком десятилетия всей лиги называют того, кого сами же поставили на 38-е место среди игроков Барселоны. Там Куман, с кем они играли в одно время, аж на 30 позиций выше, здесь на 10 позиций ниже. Никакой последовательности, фуфло в общем как и сам подход абстрактных "рейтингов Вася лучше Пети".
Аминь!
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Ответ &_Bishep_&
По моему зимой 94-95 ушел. Полтора выходит..
Год в Барсе и какое-то время в Валенсии - от 1,5 до 2.
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Ответ zaebarca
Кажется оба по сезону отыграли. Или Ромарио два? Уже память подводит
По моему зимой 94-95 ушел. Полтора выходит..
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Ответ zaebarca
Кажется оба по сезону отыграли. Или Ромарио два? Уже память подводит
В Валенсии еще был. Но вот сколько там отыграл - то ли год, то ли половину - и сам уже забываю
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Ответ граф Якунин
подольше, чем Роналдо
Кажется оба по сезону отыграли. Или Ромарио два? Уже память подводит
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Ответ Н.Ф.
Это тот, которого Кройфф называл одноногим футболистом.
Да, это все про болгарина
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Ответ JENNINGS
Зубастик - только 9й? Серьёзно?
«только» заменить на «аж» и коммент будет иметь смысл
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Ответ GuruFutbola
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С твоими знаниями о футболе только первоклассникам о нем рассказывать
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Ответ Zidan GOAT
Рауль должен быть на первом очевидно
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Весь список супер-ТОПы. Каждому отдельное спасибо за то, что мы могли наблюдать за их игрой.
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Христо это не только про голы, но и про характер. Сумасшедшая восьмёрка
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Субисаретта..ну и ладно. Хосе-Мария Баккеро, Мичел, Альфонсо Перес...
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А Ромарио отменили что ли?
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Фигу попадает во все списки, а чем он лучше Пепа, если всегда выше? Не-а, я совсем не глор, люблю например Рауля и Икера, за их высокие человеческие качества, но особу с низкой социальной ответственностью?
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Вообще удивляет, что эта контора так низко ставит Феномена во всякие рейтинги. Подозрительно.
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