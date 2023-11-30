КДК на 40 000 рублей оштрафовал «Рубин» за выход фаната на поле, «Оренбург» за кричалку «Судья – позор российского футбола» заплатит 20 000

КДК оштрафовал «Рубин» за проникновение фаната на поле в матче с «Факелом».

В концовке матча 16-го тура Мир болельщик выбежал на поле и сбил с ног Юрия Дюпина в момент, когда его поймали стюарды. Нарушителя арестовали на 5 суток и запретили посещать матчи сроком на 2 года.

Сегодня КДК РФС оштрафовал « » за этот инцидент на 40 тысяч рублей. Еще 20 тысяч рублей с клуба взыскали за баннер, не согласованный с лигой.

« » оштрафован на 20 тысяч рублей за работу фотокорреспондента в несогласованном месте на матче с «Сочи».

Кроме того, с « » взыскали 20 тысяч рублей за скандирования болельщиков: «Судья – позор российского футбола!» в матче с « ». Грозненцы, в свою очередь, заплатят в совокупности 40 тысяч рублей за задержку выхода команды из раздевалки.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич получил штраф на сумму 20 000 рублей за опоздание на послематчевое интервью после игры со «Спартаком». За аналогичное нарушение был оштрафован главный тренер ЦСКА Владимир Федотов – еще 10 тыс рублей штрафа он получил за выход за пределы технической зоны в матче с «Динамо».

Также за выход из технической зоны во время матча штрафы получили Мирослав Ромащенко (20 000 рублей), Марцел Личка (10 000 рублей) и Давид Деограсия, нарушивший правила в 5-й раз (30 000 рублей).

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