Фанат, сбивший с ног Дюпина в матче с «Факелом», получил 5 суток ареста и запрет на 2 года посещать игры. «Рубин» заплатит штраф
Фанат, выбежавший на поле в матче «Рубин» – «Факел», был арестован на 5 суток.
Напомним, в концовке матча 16-го тура Мир РПЛ на поле выбежал болельщик. Убегая от стюарда, он направлялся в сторону голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, который стоял к нарушителю спиной. Стюард догнал болельщика, когда тот уже был рядом с Дюпиным, и повалил на газон. Вместе они по инерции сбили голкипера «Рубина» с ног.
Как сообщает «Бизнес Online», болельщик получил 5 суток ареста. Суд также запретил нарушителю посещать стадион в течение двух лет.
Кроме того, согласно регламенту, КДК РФС обяжет «Рубин» выплатить штраф.
Матч с «Факелом» стал последней домашней игрой «Рубина» в 2023 году. В двух последних матчах РПЛ перед зимней паузой казанцы сыграют на выезде с «Динамо» и «Балтикой».
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Ему никто фан уйди не аннулировал, ему суд просто запретил посещать матчи, так какого рожна это говно необходимо российскому футболу?)) Ответ - никакого, это чистый распил и откат для тех, кто эту систему вводил)
https://www.youtube.com/watch?v=YZo2duWKj5E
И да, если у суда нет полномочий обнулять фанайди, не показатель ли это того, что система ничего не будет пресекать, м?)
Мне даже перечитывать первоначальный комментарий не надо, ведь я уже объяснил посыл, но ты его не понял, потому что у тебя извилин не хватает, иди дальше своей дорогой, а то вдруг что-то важное забудешь))
прочти ещё раз свой пост, на котрый я ответил. и возвращайся.
и да, суд не обладает полномочиями лишить или нет фанайди. новость , да ? ты записывай, а то деменция, опять забудешь.
Посыл изначально складывался к тому, что никто ему фан айди не аннулировал, а следовательно он ничего не пресекает, но ты видимо так это до сих пор и не понял)))
з.ы. это можно было сделать и без него
Этот алконавт из кузьмы