Фанат, сбивший с ног Дюпина в матче с «Факелом», получил 5 суток ареста и запрет на 2 года посещать игры. «Рубин» заплатит штраф

Теги Рубин премьер-лига Россия происшествия болельщики КДК РФС Факел Юрий Дюпин Ак Барс Арена Футбол

Фанат, выбежавший на поле в матче «Рубин» – «Факел», был арестован на 5 суток.

Напомним, в концовке матча 16-го тура Мир РПЛ на поле выбежал болельщик. Убегая от стюарда, он направлялся в сторону голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, который стоял к нарушителю спиной. Стюард догнал болельщика, когда тот уже был рядом с Дюпиным, и повалил на газон. Вместе они по инерции сбили голкипера «Рубина» с ног.

Как сообщает «Бизнес Online», болельщик получил 5 суток ареста. Суд также запретил нарушителю посещать стадион в течение двух лет.

Кроме того, согласно регламенту, КДК РФС обяжет «Рубин» выплатить штраф.

Матч с «Факелом» стал последней домашней игрой «Рубина» в 2023 году. В двух последних матчах РПЛ перед зимней паузой казанцы сыграют на выезде с «Динамо» и «Балтикой».

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29 комментариев

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a2wai
Как же так, ведь ввели Фан уйди для того, чтобы пресечь такие истории, ай-яй-яй, распил-система опять не сработала, как жаль, как жаль...
+48
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Balt
На матче Рубина болела выбежал на поле и задел футболиста, на матче Балтики и Спартака в подтрибунке у входов в скайбоксы подрались болелы... Ой чё творится то. Фан айди - приди порядок наведи. )
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Брэд Либил
Ответ a2wai
Как же так, ведь ввели Фан уйди для того, чтобы пресечь такие истории, ай-яй-яй, распил-система опять не сработала, как жаль, как жаль...
ну вот и пресекли на ближайшие два года
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a2wai
Ответ ZenitFan
для тех кто в танке - фанайди для того, чтобы нарушитель не попал в следующий раз на стадион. фанайди не может заставить человека первый раз совершить проступок. это сложно для твоего понимания, но все же напряги извилины, или то что от них осталось.
Ты свои напряги извилины и новость прочитай)

Ему никто фан уйди не аннулировал, ему суд просто запретил посещать матчи, так какого рожна это говно необходимо российскому футболу?)) Ответ - никакого, это чистый распил и откат для тех, кто эту систему вводил)
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Н.Ф.
Что-то вспомнилось:
https://www.youtube.com/watch?v=YZo2duWKj5E
+5
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Hitgoe Himgob
Моё мнение что вот таким элементам на стадионе вообще больше делать нечего
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ZenitFan
Ответ a2wai
Деградируют только те, кто болеет за системный клуб, еще и придумывают аналогии ни к месту)) Речь идет о теплом, а ты про мягкое))
для тех кто в танке - фанайди для того, чтобы нарушитель не попал в следующий раз на стадион. фанайди не может заставить человека первый раз совершить проступок. это сложно для твоего понимания, но все же напряги извилины, или то что от них осталось.
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sonny91
Ответ a2wai
Как же так, ведь ввели Фан уйди для того, чтобы пресечь такие истории, ай-яй-яй, распил-система опять не сработала, как жаль, как жаль...
я думаю тут все будет работать. как ему теперь попасть на трибуны? пресечь такое в 1 раз трудно-в голову другому не залезешь
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ZenitFan
Ответ a2wai
Не стоит переписывать свои грешки на других, знаешь)) И да, если у суда нет полномочий обнулять фанайди, не показатель ли это того, что система ничего не будет пресекать, м?) Мне даже перечитывать первоначальный комментарий не надо, ведь я уже объяснил посыл, но ты его не понял, потому что у тебя извилин не хватает, иди дальше своей дорогой, а то вдруг что-то важное забудешь))
для тех, кто разучился думать - суд может запретить посещать стадион, но он не может проконтролировать исполнение запрета. именно поэтому ввели фанайди. аннулировали его и на стадион не попадешь, внезапимимости от того, есть решение суда или нет.
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Птюч, Ёж.
Ответ a2wai
Вы, видимо, очень плохо читаете новость, наверное) Запрет на посещение матчей ему дал суд. А фан уйди ему даже не аннулировали. Мужик этот вполне может обжаловать решение в вышестоящем суде и решение будет в его пользу, потому что таких прецедентов не один и не два) Фан уйди ему никто же не аннулировал, поэтому эта система бесполезна и глупа))
фан id ему аннулируют автоматически. откуда вы такие только беретесь постоянно здесь.
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a2wai
Ответ ZenitFan
у тебя проблемы с построением причинно следственных связей. прочти ещё раз свой пост, на котрый я ответил. и возвращайся. и да, суд не обладает полномочиями лишить или нет фанайди. новость , да ? ты записывай, а то деменция, опять забудешь.
Не стоит переписывать свои грешки на других, знаешь))

И да, если у суда нет полномочий обнулять фанайди, не показатель ли это того, что система ничего не будет пресекать, м?)

Мне даже перечитывать первоначальный комментарий не надо, ведь я уже объяснил посыл, но ты его не понял, потому что у тебя извилин не хватает, иди дальше своей дорогой, а то вдруг что-то важное забудешь))
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ZenitFan
Ответ a2wai
Никто и не съезжает, дружок) Посыл изначально складывался к тому, что никто ему фан айди не аннулировал, а следовательно он ничего не пресекает, но ты видимо так это до сих пор и не понял)))
у тебя проблемы с построением причинно следственных связей.
прочти ещё раз свой пост, на котрый я ответил. и возвращайся.
и да, суд не обладает полномочиями лишить или нет фанайди. новость , да ? ты записывай, а то деменция, опять забудешь.
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a2wai
Ответ xoms
Распил тут на втором месте, а безопасность вобще отсутствует, главная цель чтобы молчали, не выкинули что нибудь активные болельщики
Ой-вэй, я вас умоляю, когда это распил не был главной целью, на людей тут плевали с самого начала)))
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a2wai
Ответ ZenitFan
ты с темы не сьезжай. ты тут начал утверждать , что фанайди должен пресекать подобное. об этом речь. соберись. ты не способен в голове удержать информацию . может а тебя деменция ? тогда сорян.
Никто и не съезжает, дружок)

Посыл изначально складывался к тому, что никто ему фан айди не аннулировал, а следовательно он ничего не пресекает, но ты видимо так это до сих пор и не понял)))
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a2wai
Ответ Только Крылья
ну, типа, как раз вычислили благодаря фануйди) з.ы. это можно было сделать и без него
Вычислили его благодаря стюарду, ну какое фануйди))
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Только Крылья
Ответ a2wai
Как же так, ведь ввели Фан уйди для того, чтобы пресечь такие истории, ай-яй-яй, распил-система опять не сработала, как жаль, как жаль...
ну, типа, как раз вычислили благодаря фануйди)

з.ы. это можно было сделать и без него
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xoms
Ответ a2wai
Как же так, ведь ввели Фан уйди для того, чтобы пресечь такие истории, ай-яй-яй, распил-система опять не сработала, как жаль, как жаль...
Распил тут на втором месте, а безопасность вобще отсутствует, главная цель чтобы молчали, не выкинули что нибудь активные болельщики
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ZenitFan
Ответ a2wai
Ты свои напряги извилины и новость прочитай) Ему никто фан уйди не аннулировал, ему суд просто запретил посещать матчи, так какого рожна это говно необходимо российскому футболу?)) Ответ - никакого, это чистый распил и откат для тех, кто эту систему вводил)
ты с темы не сьезжай. ты тут начал утверждать , что фанайди должен пресекать подобное. об этом речь. соберись. ты не способен в голове удержать информацию . может а тебя деменция ? тогда сорян.
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kutavlik
Ответ Брэд Либил
ну вот и пресекли на ближайшие два года
Т.е., если бы не фануйди, то его бы не догнали и не пресекли???? А, ну да, у него ведь паспорта с собой бы не было и его невозможно было бы идентифицировать!!!!
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ZenitFan
Ответ a2wai
Как же так, ведь ввели Фан уйди для того, чтобы пресечь такие истории, ай-яй-яй, распил-система опять не сработала, как жаль, как жаль...
такие как ты удивляются, почему на регулируемых перекрестках происходят аварии, там же светофоры стоят. на сколько же надо деградировать, чтобы такие выводы делать.
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Mechel**
Ответ a2wai
Как же так, ведь ввели Фан уйди для того, чтобы пресечь такие истории, ай-яй-яй, распил-система опять не сработала, как жаль, как жаль...
Но и сразу найти и опознать хулигана!))
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Mike1928
Надо ввести фанайди, для тех, у кого уже есть фанайди. Тогда точно все наладится.
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Wiley Fox
Фанаты не получают фан айди и не ходят на матчи

Этот алконавт из кузьмы
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Спартак Уокер
Надо его вообще на пожизненно от посещения футбольных матчей отстранить!
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Pasta
Слабое наказание, надо было суровее.
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