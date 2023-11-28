Фанат, сбивший с ног Дюпина в матче с «Факелом», получил 5 суток ареста и запрет на 2 года посещать игры. «Рубин» заплатит штраф

Фанат, выбежавший на поле в матче «Рубин» – «Факел», был арестован на 5 суток.

Напомним, в концовке матча 16-го тура Мир РПЛ на поле выбежал болельщик. Убегая от стюарда, он направлялся в сторону голкипера «Рубина» , который стоял к нарушителю спиной. Стюард догнал болельщика, когда тот уже был рядом с Дюпиным, и повалил на газон. Вместе они по инерции сбили голкипера «Рубина» с ног.

Как сообщает «Бизнес Online», болельщик получил 5 суток ареста. Суд также запретил нарушителю посещать стадион в течение двух лет.

Кроме того, согласно регламенту, КДК РФС обяжет «Рубин» выплатить штраф.

Матч с « » стал последней домашней игрой « » в 2023 году. В двух последних матчах перед зимней паузой казанцы сыграют на выезде с «Динамо» и «Балтикой».

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