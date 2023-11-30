Сторона Бугаева подала иск на 5 млн рублей к МВД: «Сотрудники, которые сфальсифицировали дело, должны понести ответственность. Конструкция обвинения не выдерживает критики»

Защита Алексея Бугаева подала иск на 5 млн рублей к МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, бывшего защитника «Локомотива», «Краснодара» и «Торпедо» арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 граммами мефедрона.

Ранее адвокат Бугаева Екатерина Макличенко заявила о получении доказательств невиновности экс-футболиста.

«Мы подали иск на 5 миллионов рублей к ГУ МВД Кубани, решение согласовано с .

Мы решили, что те сотрудники министерства, которые сфальсифицировали дело, должны понести не только уголовную ответственность, но и гражданско‑правовую. Суду необходимо будет дать оценку всем обстоятельствам.

Когда мы процессуально подстрахуем себя, получим все необходимые доказательства, то проведем пресс‑конференцию, где представим те материалы, которые будут нами получены после экспертизы. Таким образом мы подтвердим, что все, что касается конструкции обвинения к Алексею, не выдерживает никакой критики.

Эти доказательства мы должны получить в течение двух недель, пока сам Алексей продолжает находиться в СИЗО», – сказала Макличенко.

Бугаев под арестом до 31 декабря. Адвокат уверена, что бывшего игрока сборной подставляют

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!