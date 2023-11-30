Сторона Бугаева подала иск на 5 млн рублей к МВД: «Сотрудники, которые сфальсифицировали дело, должны понести ответственность. Конструкция обвинения не выдерживает критики»

Теги Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Матч ТВ деньги Футбол

Защита Алексея Бугаева подала иск на 5 млн рублей к МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, бывшего защитника «Локомотива», «Краснодара» и «Торпедо» арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 граммами мефедрона.

Ранее адвокат Бугаева Екатерина Макличенко заявила о получении доказательств невиновности экс-футболиста.

«Мы подали иск на 5 миллионов рублей к ГУ МВД Кубани, решение согласовано с Алексеем.

Мы решили, что те сотрудники министерства, которые сфальсифицировали дело, должны понести не только уголовную ответственность, но и гражданско‑правовую. Суду необходимо будет дать оценку всем обстоятельствам.

Когда мы процессуально подстрахуем себя, получим все необходимые доказательства, то проведем пресс‑конференцию, где представим те материалы, которые будут нами получены после экспертизы. Таким образом мы подтвердим, что все, что касается конструкции обвинения к Алексею, не выдерживает никакой критики.

Эти доказательства мы должны получить в течение двух недель, пока сам Алексей продолжает находиться в СИЗО», – сказала Макличенко.

Бугаев под арестом до 31 декабря. Адвокат уверена, что бывшего игрока сборной подставляют

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35 комментариев
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Обычно такого рода иски подаются за получением компенсации когда обвиняемый в преступлении признается невиновным судом, то есть когда на руках оправдательный приговор. Какой нафиг иск когда даже ещё следствие по делу не закончено. К чему эти лишние телодвижения
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адвокаты отрабатывают гонорар но звучит как полный бред эти отмазки.
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Делаем ставки,неужели кто-то верит, что отсудит 5 мультов у МВД? Больше поверится,что найдут еще нарколаболаторию на даче со стопкадрами из "Во все тяжкие".
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Смешно. Доказательств у них нет, но он точно невиновный. А этот "иск" показывает необразованность "юристов". Все эти их заявления больше напоминают вскукарекивания беграмотных базарных бабок, чтобы произвести впечатление на оплачивающих их услуги - "ух щас мы их припечатаем! мы ещё с них моральный вред взыщем! вот так!"
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Делаем ставки,неужели кто-то верит, что отсудит 5 мультов у МВД? Больше поверится,что найдут еще нарколаболаторию на даче со стопкадрами из "Во все тяжкие".
Да нафиг париться никто не будет
И так небось доказательств выше крыши
Пол кило не с неба же упало
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Ответ ЦСКА1960
Смешно. Доказательств у них нет, но он точно невиновный. А этот "иск" показывает необразованность "юристов". Все эти их заявления больше напоминают вскукарекивания беграмотных базарных бабок, чтобы произвести впечатление на оплачивающих их услуги - "ух щас мы их припечатаем! мы ещё с них моральный вред взыщем! вот так!"
Иск доказывает, что адвокаты рубят с родственников деньги, пока хоть что-то у них есть.
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Эти доказательства мы должны получить в течение двух недель
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Похоже, что у Бугаева всё плохо.
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Просто окажется, что мужик прочитал в газете, что полиция ищет наркодилера. Но это была не вакансия.
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Читая ещё её первые заявления было понятно что она невменько, а после иска к МВД всё встало на свои места.
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По стопам адвоката Ефремова пошла, как бы ему потом еще сроку не накинули.
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Юридически бредовые действия, но их право, как хотят, так пусть и защищаются... За фальсификацию уголовные дела возбуждают, а уж потом иски строчат на компенсацию морального вреда...
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Ответ JohnnyMulka
Да нафиг париться никто не будет И так небось доказательств выше крыши Пол кило не с неба же упало
не с неба, менты подкинули.
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Ответ Забил ли Заболотный?
Обычно такого рода иски подаются за получением компенсации когда обвиняемый в преступлении признается невиновным судом, то есть когда на руках оправдательный приговор. Какой нафиг иск когда даже ещё следствие по делу не закончено. К чему эти лишние телодвижения
она себя пиарит. ей плевать на клиента. он для нее просто жертва на алтарь развития собственной карьеры
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Ответ JohnnyMulka
Ваще Да Все же опера ходят с пол кило мефа Под опись утром получают Пистолет, наручники и пол кило На сайте госзакупок видел тендер на 14 тонн на нужды МВД
К чему эта ирония? Не все опера ходят с полкило мефа, но когда надо - ходят. И сейчас именно тот случай
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Ответ JohnnyMulka
Да нафиг париться никто не будет И так небось доказательств выше крыши Пол кило не с неба же упало
будет оправдываться,что в Пятерочке покупал безалкогольное пиво и нечаянно в очереди на кассе зацепилось за пакет.
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Ответ Dizzod
не с неба, менты подкинули.
Ваще
Да
Все же опера ходят с пол кило мефа
Под опись утром получают
Пистолет, наручники и пол кило

На сайте госзакупок видел тендер на 14 тонн на нужды МВД
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Комментарий удален пользователем
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Ответ Tollie
Сторона Бугаева - идеальный ник для нового юзера на Спорце
Целых 2 ника - Тёмная сторона Бугаева и Светлая сторона Бугаева
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Ответ Забил ли Заболотный?
Обычно такого рода иски подаются за получением компенсации когда обвиняемый в преступлении признается невиновным судом, то есть когда на руках оправдательный приговор. Какой нафиг иск когда даже ещё следствие по делу не закончено. К чему эти лишние телодвижения
Скорее будет как исковое заявление не выдерживает критики )))
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Ответ Забил ли Заболотный?
Обычно такого рода иски подаются за получением компенсации когда обвиняемый в преступлении признается невиновным судом, то есть когда на руках оправдательный приговор. Какой нафиг иск когда даже ещё следствие по делу не закончено. К чему эти лишние телодвижения
уровень адвокатки такой🤷🤷
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Ответ Arteezy_
К чему эта ирония? Не все опера ходят с полкило мефа, но когда надо - ходят. И сейчас именно тот случай
Ужас
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Ответ Dizzod
Голунову же подкинули.
Пол кило?
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Ответ JohnnyMulka
Ваще Да Все же опера ходят с пол кило мефа Под опись утром получают Пистолет, наручники и пол кило На сайте госзакупок видел тендер на 14 тонн на нужды МВД
Голунову же подкинули.
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Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Вас в каком году уволили?
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Доказательства будут через неделю, но иск подают сейчас?! Чевоооо??
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Вот почему-то хочется, чтобы эта команда победила ))
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Адвокат по ходу не вдупляет, что раз чел сидит в сизо - то это конечная. Система запущена, а там уже неважно виновен чел или его подставили. Бугаев уедет на долгие годы
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рафик не виноват? может быть. главное, чтобы у адвоката не была фамилия пашаев, а то с таким можно получить и выше верхнего предела
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ухаха 0,5 кг подкинули,красавчики,на мелочь не разбрасываются
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Интереснее завершающий приговор.
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С каждым разом всё интереснее. Посмотрим чем это дело закончится.
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