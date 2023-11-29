Адвокат Бугаева сообщила о получении доказательств невиновности экс-игрока сборной России в деле о наркотиках

Теги Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Спорт-Экспресс Футбол

Адвокат Алексея Бугаева высказалась о деле экс-футболиста сборной России.

Напомним, бывшего защитника «Локомотива», «Краснодара» и «Торпедо» арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.

«Сейчас решим вопрос с очередностью представления доказательств в следствии. Думаю, что мы соберем пресс-конференцию, на которой покажем доказательства невиновности Бугаева, которые, слава богу, мы получили.

Главное сейчас – не навредить, чтобы у определенных людей не было возможности подстроить ситуацию под себя. Сначала надо зафиксировать их версию, а затем уже представлять то, что на самом деле произошло», – сказала Екатерина Макличенко. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
78pcd2yznm
Пока это больше похоже на действия Пашаева (
Буду рад ошибаться, конечно
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beast
Это был не мефедрон, это был стиральный порошок Тося
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренерские конспекты Бормана
Что еще за адвокат Екатерина Макличенко? Надо было звонить Солу!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Ответ Ева Витебская
дело Доминика Стросс-Кана — громкое уголовное дело, возбуждённое против Доминика Стросс-Кана (которому на тот момент было 62 года) по обвинению в сексуальном насилии ......... В итоге обвинения были сняты по просьбе обвинения. Без этого дела Стросс Кан, с 99 % вероятностью, становился БЫ президентом Франции. Сегодня в век свободной журналистики)) и верховенства права)) можно поверить в любые комбинации, провокации и подставы
Господи, все не угомонятся защитники этого якобы честного и безупречного Кана. Даже вероятность его победы подсчитали. Правда непонятно, почему только 99%, а не все 146%, как принято у настоящих пацанов.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Доказательства невиновности Бугаева делают виновными представителей МВД. Такое возможно было только в деле "журналиста-наркоторговца" Голунова, когда за него вся либеральная тусовочка поднялась. Понятно, что в этом деле такое невозможно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goshforever
Ответ 78pcd2yznm
Пока это больше похоже на действия Пашаева ( Буду рад ошибаться, конечно
Пресс-конференция поспособствует трансферу Бугаева в "Шторм Z"
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ева Витебская
дело Доминика Стросс-Кана — громкое уголовное дело, возбуждённое против Доминика Стросс-Кана (которому на тот момент было 62 года) по обвинению в сексуальном насилии ......... В итоге обвинения были сняты по просьбе обвинения.
Без этого дела Стросс Кан, с 99 % вероятностью, становился БЫ президентом Франции.

Сегодня в век свободной журналистики)) и верховенства права)) можно поверить в любые комбинации, провокации и подставы
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Один адвокат уже пытался такими методами действовать. Теперь Ефремов и сидит до сих пор.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Клименко
интересно, что за доки?
видео, как полкило подкидывают?
я, конечно, не эксперт, но веры в то, что ему ПОДКИНУЛИ ПОЛКИЛО - я не верю. зачем столько?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Grigorjev
Виновен и докажут - возможно сядет.
Скорее нет.
Помните актрису задержали, при себе в трусах был пакетик кокаин 0.69 г и часть в организме)
30т руб штраф и все)
ст. 25.1, 446.3 УПК РФ и 76.2 УК РФ - есть уже несколько лет такая статья. Но для этого надо чтобы следователь и прокурор согласились и судья согласилась.
Было бы очень интересно через полиграф прогнать этих товарищей. Но мы не будем лодку раскачивать.
А то подумают, что у нас коррупция есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Клименко
Ответ 78pcd2yznm
Пока это больше похоже на действия Пашаева ( Буду рад ошибаться, конечно
да, очень похоже 🤷
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgenosss
Ответ Beast
Это был не мефедрон, это был стиральный порошок Тося
Дося!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий