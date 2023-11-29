Адвокат Бугаева сообщила о получении доказательств невиновности экс-игрока сборной России в деле о наркотиках
Адвокат Алексея Бугаева высказалась о деле экс-футболиста сборной России.
Напомним, бывшего защитника «Локомотива», «Краснодара» и «Торпедо» арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.
«Сейчас решим вопрос с очередностью представления доказательств в следствии. Думаю, что мы соберем пресс-конференцию, на которой покажем доказательства невиновности Бугаева, которые, слава богу, мы получили.
Главное сейчас – не навредить, чтобы у определенных людей не было возможности подстроить ситуацию под себя. Сначала надо зафиксировать их версию, а затем уже представлять то, что на самом деле произошло», – сказала Екатерина Макличенко.
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Буду рад ошибаться, конечно
Без этого дела Стросс Кан, с 99 % вероятностью, становился БЫ президентом Франции.
Сегодня в век свободной журналистики)) и верховенства права)) можно поверить в любые комбинации, провокации и подставы
видео, как полкило подкидывают?
я, конечно, не эксперт, но веры в то, что ему ПОДКИНУЛИ ПОЛКИЛО - я не верю. зачем столько?
Скорее нет.
Помните актрису задержали, при себе в трусах был пакетик кокаин 0.69 г и часть в организме)
30т руб штраф и все)
ст. 25.1, 446.3 УПК РФ и 76.2 УК РФ - есть уже несколько лет такая статья. Но для этого надо чтобы следователь и прокурор согласились и судья согласилась.
Было бы очень интересно через полиграф прогнать этих товарищей. Но мы не будем лодку раскачивать.
А то подумают, что у нас коррупция есть