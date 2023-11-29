Адвокат Бугаева сообщила о получении доказательств невиновности экс-игрока сборной России в деле о наркотиках

Адвокат Алексея Бугаева высказалась о деле экс-футболиста сборной России.

Напомним, бывшего защитника « », « » и «Торпедо» арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.

«Сейчас решим вопрос с очередностью представления доказательств в следствии. Думаю, что мы соберем пресс-конференцию, на которой покажем доказательства невиновности Бугаева, которые, слава богу, мы получили.

Главное сейчас – не навредить, чтобы у определенных людей не было возможности подстроить ситуацию под себя. Сначала надо зафиксировать их версию, а затем уже представлять то, что на самом деле произошло», – сказала Екатерина Макличенко.

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