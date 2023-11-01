Адвокат Бугаева отрицает связь экс-футболиста с оборотом наркотиков: «Версия в СМИ не имеет здравого смысла»

Адвокат Алексея Бугаева отрицает его связь с оборотом наркотиков.

Напомним, бывший защитник « », « », « » и сборной России получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сообщалось, что у экс-футболиста обнаружили 495 г мефедрона.

По словам адвоката Екатерины Макличенко, «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла». Она также утверждает, что попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него при себе не было.

Юрист заявила, что юридически обвинения в адрес Бугаева пока не выдвинуты.

Отец Бугаева о задержании экс-футболиста: «Он попал под раздачу. Невиновен, по сути дела. Оказался не в то время не в том месте»

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