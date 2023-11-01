Адвокат Бугаева отрицает связь экс-футболиста с оборотом наркотиков: «Версия в СМИ не имеет здравого смысла»

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Торпедо Краснодар Футбол

Адвокат Алексея Бугаева отрицает его связь с оборотом наркотиков.

Напомним, бывший защитник «Локомотива», «Краснодара», «Торпедо» и сборной России получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сообщалось, что у экс-футболиста обнаружили 495 г мефедрона.

По словам адвоката Екатерины Макличенко, «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла». Она также утверждает, что попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него при себе не было.

Юрист заявила, что юридически обвинения в адрес Бугаева пока не выдвинуты.

Отец Бугаева о задержании экс-футболиста: «Он попал под раздачу. Невиновен, по сути дела. Оказался не в то время не в том месте»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigo_Volchara93
Приплыл парень на лет 15-20.
Хотя, есть 1 способ вернуться домой героем через пол года, с медальками на груди
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Себастьян Перейра негоциант
Ответ Stanislav Cherchesov
Если нашли телефон у него с переписками и координатами, то доказательства неопровержимы. Пока что оправдания отца и адвоката стандартная схема защиты.
да тут и разбираться то особо никто не будет. полкило это срок в любом случае,доказать что подкинули не получится,да и с такими партиями случайно не попадаются,был в разработке ,вели его стопудово так что доказуха у них есть наверняка
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Cherchesov
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Учитывая то как он пропил карьеру и до какого уровня жизни дошел, то как раз таки абсолютно ничего удивительного если все таки правда.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antiginer
Невиновен как Промес. Не в то время,не в том месте...,- далее по тексту
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Cherchesov
Если нашли телефон у него с переписками и координатами, то доказательства неопровержимы. Пока что оправдания отца и адвоката стандартная схема защиты.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Скорее всего это подбросили украинские спецслужбы за отказ на них работать
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Видимо для себя полкило взял. Инфляция, цены растут, решил закупиться впрок, как гречкой
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Было бы странно, если адвокат Бугаева всё это признал😐
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Ответ Tigo_Volchara93
Приплыл парень на лет 15-20. Хотя, есть 1 способ вернуться домой героем через пол года, с медальками на груди
Быстро ты, без суда и следствия, человека на 15 лет отправил в тюрьму.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Rakhilkin
Вся история создана ИИ! Вот это надо адвокату продвигать. Это сейчас актуально☝️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
klimkostin99
Ответ АдминБЦ
На ЧЕ-2004 поехали два молодых защитника - Бугаев и Анюков. Причем первый считался намного талантливее. Он и сыграл там больше, Сашу выпустили только в третьем матче с греками, уже не имевшем для сборной России турнирного значения. В итоге Анюков стал если не суперзвездой, то вполне топом по российским меркам. Алексей же до драгдилества докатился.
У него еще будет возможность вернуться на поле защищать честь страны,только уже не на футбольное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roundabout
Ответ Tigo_Volchara93
Приплыл парень на лет 15-20. Хотя, есть 1 способ вернуться домой героем через пол года, с медальками на груди
Ну или еще один исход
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АдминБЦ
На ЧЕ-2004 поехали два молодых защитника - Бугаев и Анюков. Причем первый считался намного талантливее. Он и сыграл там больше, Сашу выпустили только в третьем матче с греками, уже не имевшем для сборной России турнирного значения.

В итоге Анюков стал если не суперзвездой, то вполне топом по российским меркам. Алексей же до драгдилества докатился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
В Нидерландах есть ветеранские команды?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
насчет здравого смысла даже и не поспоришь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faust Doc
Куинси дал пакет подержать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovi174
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий