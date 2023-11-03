Адвокат Бугаева сообщила, что у экс-игрока сборной России вымогали 3 млн рублей, угрожая пожизненным: «Сверток ему вручили, сказали положить в карман толстовки и вытащить, когда заведут понятых»

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Торпедо Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Адвокат Алексея Бугаева сообщила, что у него вымогали 3 млн рублей.

Ранее экс-игрока арестовали до 31 декабря.

Адвокат бывшего футболиста сборной России, Екатерина Макличенко, рассказала о подробностях хода дела по сбыту наркотиков.

«Алексею назначили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 декабря этого года. Суд не услышал наши доводы. А мы говорили о изначальной фальсификации уголовного дела.

Сейчас я полагаю, что следствие, как и прокуратура введено в заблуждение. Потому что оперативники, которые этот материал собирали, занимались ничем иным как вымогательством трех миллионов рублей с самого моего подзащитного Бугаева и с его супруги.

Когда Бугаева передали сотрудникам ОНК, по пути в отдел полиции машина останавливалась на одной из остановок общественного транспорта. На какой конкретно, Бугаев сказать не может, так как он не местный. Он не из Краснодара и не знает город. Сотрудники ехали на двух машинах.

Из той машины, что ехала сзади, сотрудник пересел к нему и передал телефон, который до этого забрал у него, и велел разговаривать по громкой связи со своей женой, которой он должен был сообщить, что необходимо через адвоката, визитку которой он передал Бугаеву и номер телефона, который он и продиктовал супруге, в течение двух суток передать три миллиона рублей. В противном случае ему будет очень плохо, он обо всем пожалеет и уедет на пожизненное. Потому что он находился вблизи от наркотика, который был обнаружен.

Бугаев сделал вид, что согласен, так же сделала и жена, однако на следующие сутки подала заявление в УФСБ края, в котором сообщила о том, что ей поступало такое веление, что она с ним не согласна и если эти требования будут продолжаться, она просит помощи у правоохранительных органов. У сотрудников было требование постановочно фотографироваться и сниматься.

Бугаев в глаза не видел этот сверток с наркотиками, а ему его вручили в руки и сказали положить в передний карман толстовки, и когда заведут понятых, нужно будет этот сверток вытащить и сказать, что он ему принадлежит, что он собирался его куда-то сбывать.

Он делал все, что ему говорят. Видно, что он никак не пытается показать свое реальное отношение к происходящему, потому что до этого он был запуган», – сказала Макличенко.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quasififa
Как человек немного погруженный в тему хочу прокомментировать. Вполне вероятно, что 3 миллиона вымогали и вполне вероятно, что после уплаты спустили бы на тормозах, а может быть и нет. Обращение в службу собственной безопасности конечно вариант, но не всегда рабочий, можно сделать только хуже, тем более если имеются реальные основания для возбуждения дела. В описанную в новости версию не верю абсолютно. Чтобы подставить невиновного человека не нужно подкидывать наркотики в таком объеме. Достаточно немного превысить нужный размер, чтобы человек надолго уехал по распространению.
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goshforever
Учитывая, что Бугаеву светит больше 10 лет срока, предложение за 3 лимона было очень выгодным. Скидка знаменитому футболисту!
Правда, у меня такие подозрения, что адвокат эту историю выдумала
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
По внешнему виду Лехи, просили бы не 3 млн, а 300 рублей и то, после того, как серьезно подумали,30 рублей или 300 рублей просить
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
STB
как это город не знает? У него же в телефоне нашли геометки с местами закладок , он город знает очень хорошо)
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Почему-то ни единому слову не верю))
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правдоруб Денисов
Ответ quasififa
Как человек немного погруженный в тему хочу прокомментировать. Вполне вероятно, что 3 миллиона вымогали и вполне вероятно, что после уплаты спустили бы на тормозах, а может быть и нет. Обращение в службу собственной безопасности конечно вариант, но не всегда рабочий, можно сделать только хуже, тем более если имеются реальные основания для возбуждения дела. В описанную в новости версию не верю абсолютно. Чтобы подставить невиновного человека не нужно подкидывать наркотики в таком объеме. Достаточно немного превысить нужный размер, чтобы человек надолго уехал по распространению.
Скорее они могли найти у него какое-то количество, и предложили два расклада: либо уголовное дело, либо три ляма и свобода
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Следствие вели... Юзеры спортса))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tvorog8088
Ну а что ещё адвокат может придумать, у них работа такая отмазывать, он и прожжёного наркобарыгу точно так же бы отмазывал, врядли кто пол кило наркоты будет подбрасывать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Как-то мало при полкило и таком сроке
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Политов
Версия адвоката звучит очень бредово, смешно и не правдоподобно. Хотя у нас всякое бывает.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ кuraakula belov
Если каждый пользователей спортса сдаст кг макулатуры, возможно мы сможем помочь честному человеку
честному то да, а при чём тут Бугаев?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Армеец65
Передали в машину ОКН, так кто его взял? ППС?! Так это пишет адвокат с визитки?? или какой? Запуган, пожизненно… словно малое телятко, а не взрослый мужик. Сказали положить сверток- он положил, сказали достать -достал . Просто нагромождение слов, лабуда какая то.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Во дичь порит, как бы сама с подопечным не присела
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SadButTrue
Ответ goshforever
Учитывая, что Бугаеву светит больше 10 лет срока, предложение за 3 лимона было очень выгодным. Скидка знаменитому футболисту! Правда, у меня такие подозрения, что адвокат эту историю выдумала
Коррумпированные менты, вымогающие деньги в деле о наркоторговле? Заплати кругленькую сумму и осудят следующего в звене? Да нет, не может быть конечно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Кубань!
Блин, это вот на серьёзных щщах нам такую историю втюхивают?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Какое отношение адвокат Бугаева имеет к спортивной новости?
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ерунда. Слишком большой вес, подкидывают пакетик. Что вымогать могли - без вопросов, но подкинули пол кило наркоты? Да менты такие объёмы раз в 5 лет видят, в лучшем случае.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dzenga 1
Обратиться с заявлением в ФСБ и рассказать об этом всему миру - ну так себе тактика защиты
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ STB
как это город не знает? У него же в телефоне нашли геометки с местами закладок , он город знает очень хорошо)
А нашли? Реально? Не встречал такой новости
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Вполне возможно, что кроме Бугаева теперь еще кто-то поедет отбывать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Переписка в телефоне покажет подкинули или нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар Исмагилов
Ему 20 лет дадут за его 1кг наркоты, которые он реально продавал, а то что за 3 ляма спустили бы на тормоза , верю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ответ quasififa
Как человек немного погруженный в тему хочу прокомментировать. Вполне вероятно, что 3 миллиона вымогали и вполне вероятно, что после уплаты спустили бы на тормозах, а может быть и нет. Обращение в службу собственной безопасности конечно вариант, но не всегда рабочий, можно сделать только хуже, тем более если имеются реальные основания для возбуждения дела. В описанную в новости версию не верю абсолютно. Чтобы подставить невиновного человека не нужно подкидывать наркотики в таком объеме. Достаточно немного превысить нужный размер, чтобы человек надолго уехал по распространению.
никто не будет столько продукта переводить для подставы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
Ответ кuraakula belov
Если каждый пользователей спортса сдаст кг макулатуры, возможно мы сможем помочь честному человеку
Адвокат поверил🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Рискованное заявление от адвоката. Нужна доказуха, иначе может и сам кое-куда поехать. Менты, они мстительные))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий