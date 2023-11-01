Отец Алексея Бугаева подтвердил факт задержания экс-футболиста в Краснодаре.

Бывший игрок сборной России оказал сопротивление сотрудникам полиции, проверявшим его в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. Суд назначил ему 7 суток ареста за административное правонарушение.

«Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия.

Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах – он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», – сказал Иван Бугаев.

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