Отец Бугаева о задержании экс-футболиста: «Он попал под раздачу. Невиновен, по сути дела. Оказался не в то время не в том месте»

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Торпедо Краснодар Чемпионат.com Футбол

Отец Алексея Бугаева подтвердил факт задержания экс-футболиста в Краснодаре.

Бывший игрок сборной России оказал сопротивление сотрудникам полиции, проверявшим его в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. Суд назначил ему 7 суток ареста за административное правонарушение. 

«Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия.

Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах – он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», – сказал Иван Бугаев. 

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51 комментарий

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Клирик
Под какую ещё раздачу с полкило мефедрона на кармане?

Бывший футболист «Торпедо», «Томи», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев задержан с полкило мефедрона.

42-летний Бугаев был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это производное метилэфедрона.

На Бугаева возбуждено уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) в особо крупном размере. Если бывшего футболиста сборной России признают виновным, ему грозит срок вплоть до пожизненного. На данный момент Бугаев находится под административным арестом за неповиновение сотрудникам полиции.
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Дренажная вода 4
Ответ velvetdust2008
В 2016 году участники группы «Рыночные отношения» были задержаны с 18 кг марокканского гашиша, в результате чего Сергей «Бразилец» Мишко и Никита «Ост» Савинкин получили около шести лет лишения свободы по статье 228 УК РФ. Евгений «Румяный» Румянцев и Антон «Сыт» Сытенко пошли на сделку со следствием и получили условные сроки.
Мефедрон куда более страшное вещество, чем гашиш.
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Дмитрий9779
Ну да,а пожизненное светит.
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dafaka13
Оказался не в том месте и попал под раздачу мефедрона, мимо пройти не смог уж больно выгодное предложение, у нас тут мероприятия проходят, сами понимаете
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BZB
Стандартная процедура задержан по ст.19.3 КоАП РФ, затем будет задержание по уголовному делу, после чего арест и содержание в СИЗО до рассмотрения уголовного дела в суде. Срок наказания от 12 до 20 лет. Ничего нового и экстраординарного-обычное задержание лица, занимающегося незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере.
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Дренажная вода 4
Ответ Клирик
Под какую ещё раздачу с полкило мефедрона на кармане? Бывший футболист «Торпедо», «Томи», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев задержан с полкило мефедрона. 42-летний Бугаев был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это производное метилэфедрона. На Бугаева возбуждено уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) в особо крупном размере. Если бывшего футболиста сборной России признают виновным, ему грозит срок вплоть до пожизненного. На данный момент Бугаев находится под административным арестом за неповиновение сотрудникам полиции.
Он наверное наплел жене, что это не его, пакет просто дали подержать, а тут внезапно полиция нарисовалась с обыском.
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soldat2212
Ответ Дренажная вода 4
Мефедрон куда более страшное вещество, чем гашиш.
да и статью ужесточили потом
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Dmitry Orlov
Что значит "оказался"? Его, что, какая-то девочка с каре попросила пакетик забрать, а он и не в курсе был, что там?
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Трент Резнор
Подкинули полкило на карман…чесслово
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Мукунку хороший
Под раздачу мефедрона и попал.. Раздавали.. он и взял..
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velvetdust2008
Ответ Дмитрий9779
Ну да,а пожизненное светит.
В 2016 году участники группы «Рыночные отношения» были задержаны с 18 кг марокканского гашиша, в результате чего Сергей «Бразилец» Мишко и Никита «Ост» Савинкин получили около шести лет лишения свободы по статье 228 УК РФ. Евгений «Румяный» Румянцев и Антон «Сыт» Сытенко пошли на сделку со следствием и получили условные сроки.
+7
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Kapitan Klos
Как известно из народного творчества, 99 процентов сидельцев в тюрьмах ни в чем не виноваты и просто попали под раздачу. Невиновны, по сути дела. Оказались не в то время и не в том месте.
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Петр Иванов
Ответ Клирик
Под какую ещё раздачу с полкило мефедрона на кармане? Бывший футболист «Торпедо», «Томи», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев задержан с полкило мефедрона. 42-летний Бугаев был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это производное метилэфедрона. На Бугаева возбуждено уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) в особо крупном размере. Если бывшего футболиста сборной России признают виновным, ему грозит срок вплоть до пожизненного. На данный момент Бугаев находится под административным арестом за неповиновение сотрудникам полиции.
Как под какую? Под раздачу мефедрона он попал.
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Abu Ibrahim
Ответ GremlinGrinch
У меня знакомый тоже так под "раздачу" попал с 500г какой-то химии, но папа всё "порешал", в итоге 3й год 8ку на поселении гоняет, варежки шьёт...
это порешал называется ?
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ɔculpa
Ответ Abu Ibrahim
это порешал называется ?
Ну типа уж лучше поселение, чем строгач, но да, когда мы слышим про порешания, представляем себе что-то другое)
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Crcdl
Ответ Grime Font
дело в том, что в российском законодательстве нет понятия "лёгкие" или "тяжёлые" вещества. условно за 100 грамм любого вещества - срок будет одинаковый.
Это тебе участковый или пацаны с района поведали? Не верь им, гугли постановление правительства об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ и больше всякую гадость по карманам не суй
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SlavaZelenograd
С граммом- два ещё ладно .
Но 0,5 кг это перебор по всем направлениям 🥴💲
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GremlinGrinch
У меня знакомый тоже так под "раздачу" попал с 500г какой-то химии, но папа всё "порешал", в итоге 3й год 8ку на поселении гоняет, варежки шьёт...
+3
0
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eple
Обычно если подкидывают, то фасают по мелким пакетам, потому что если больше 1 пакета, то можно привязать срок за сбытие
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ɔculpa
Чё за наркоту-то хоть двигаете, Лёх?
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GremlinGrinch
Ответ Abu Ibrahim
это порешал называется ?
Так то ему тоже до 20ти светило, но да, порешал бабками + колонию поселения дали за 500г. Что крайне смешно. Так что деньги решают.
p.s. Дело было в Королёве.
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Grime Font
Ответ velvetdust2008
В 2016 году участники группы «Рыночные отношения» были задержаны с 18 кг марокканского гашиша, в результате чего Сергей «Бразилец» Мишко и Никита «Ост» Савинкин получили около шести лет лишения свободы по статье 228 УК РФ. Евгений «Румяный» Румянцев и Антон «Сыт» Сытенко пошли на сделку со следствием и получили условные сроки.
РО - это то, что на душе ☝️
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Андрей Лупашевский
Ответ Abu Ibrahim
это порешал называется ?
- Папа, помоги, меня в полицию забрали!
- Ща, сынок, я позвоню, тебя опустят.
- Ты хотел сказать отпустят?
- Нет.
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Экстерминатус
Железобетонные "аргументы", конечно☻️
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ɔculpa
Ответ Клирик
Под какую ещё раздачу с полкило мефедрона на кармане? Бывший футболист «Торпедо», «Томи», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев задержан с полкило мефедрона. 42-летний Бугаев был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это производное метилэфедрона. На Бугаева возбуждено уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) в особо крупном размере. Если бывшего футболиста сборной России признают виновным, ему грозит срок вплоть до пожизненного. На данный момент Бугаев находится под административным арестом за неповиновение сотрудникам полиции.
Большой у Лёши карман, хороший, если туда аж полкило мефа поместилось.
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