Отец Бугаева о задержании экс-футболиста: «Он попал под раздачу. Невиновен, по сути дела. Оказался не в то время не в том месте»
Отец Алексея Бугаева подтвердил факт задержания экс-футболиста в Краснодаре.
Бывший игрок сборной России оказал сопротивление сотрудникам полиции, проверявшим его в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. Суд назначил ему 7 суток ареста за административное правонарушение.
«Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия.
Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах – он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», – сказал Иван Бугаев.
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Бывший футболист «Торпедо», «Томи», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев задержан с полкило мефедрона.
42-летний Бугаев был задержан в ночь на 28 октября на улице Калинина в Краснодаре. В его кармане был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это производное метилэфедрона.
На Бугаева возбуждено уголовное дело по статье 228.1 (производство и сбыт наркотиков) в особо крупном размере. Если бывшего футболиста сборной России признают виновным, ему грозит срок вплоть до пожизненного. На данный момент Бугаев находится под административным арестом за неповиновение сотрудникам полиции.
Но 0,5 кг это перебор по всем направлениям 🥴💲
p.s. Дело было в Королёве.
- Ща, сынок, я позвоню, тебя опустят.
- Ты хотел сказать отпустят?
- Нет.