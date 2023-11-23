«Зенит» интересуется вингером «Палмейрас» Артуром Гимараэсом.

25-летний бразилец получил предложение от клуба из Санкт-Петербурга, сообщает UOL. « » готов заплатить 18 миллионов евро за игрока.

перешел в « » из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами.

Контракт игрока с бразильской командой действует до 2027 года. Его статистику можно найти здесь.

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