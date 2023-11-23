«Зенит» готов заплатить 18 млн евро за вингера «Палмейрас» Артура (UOL)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс Футбол

«Зенит» интересуется вингером «Палмейрас» Артуром Гимараэсом.

25-летний бразилец получил предложение от клуба из Санкт-Петербурга, сообщает UOL. «Зенит» готов заплатить 18 миллионов евро за игрока. 

Артур перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами. 

Контракт игрока с бразильской командой действует до 2027 года. Его статистику можно найти здесь

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13 комментариев

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Валерий Анташов
А чего это он так подорожал за неполный год ? Явная "утка".
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bsanchezb
Ответ Валерий Анташов
А чего это он так подорожал за неполный год ? Явная "утка".
Чувак перешёл в более статусный и богатый клуб, пробился сразу в основу и при этом с неплохой статистикой закончил сезон. По вашему Палмейрас должны пару долларов сверху накинуть? Есть случаи когда и в три и в четыре, если не больше, раз стоимость футболиста вырастает за сезон. Хотели подешевле, надо было год назад покупать.
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ТрактоПоктер
Ответ Денис Ширинов
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Пощади, Бог юмора!
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Дмитрий9779
То 12,то 18,то не интересуется:

Петербургский «Зенит» не ведет переговоров по трансферу нападающего «Палмейраса» Артура, сообщает журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.
Это новость от 21.11
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Денис Ширинов
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Спартак Уокер
Очень хороший игрок , Зениту повезёт если купят .
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Владимир Владимирович
Зениту конечно с бразильцами везёт, почти все пришлись ко двору, а некоторые и вовсе проданы потом за огромные суммы. Молодцы что бразильский курс взяли, ни то что лет десять назад когда ограничивались словаками чехами сербами.
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Владимир Владимирович
Ответ Михаил Зюбин
А для чего он? что за пир в трудные времена? Это чтоб Краснодар выигрывать? Или товарники с Азербайджанской командой гонять? Нужно срочно кэш потратить перед НГ праздниками?
Ну как говорится что есть то есть. Если окупается почему нет, пускай покупают, хороший игрок для рпл. Победа в чемпионате России какой никакой, но имеет свой престиж
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Владимир Владимирович
Ответ kalc1976@list.ru
Ну если по 10 шт покупать, кто-то и выстрелит.
Так 9 из 10 в точку, если такой механизм работает, то почему не продолжить. Да и Семаку хорошо, легко бразилов под свой футбол подстраивает, где атакующий игрок обязан прибежать отбирать мяч в своей штрафной, Малком и то порой в защите гулял
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kalc1976@list.ru
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Ответ Владимир Владимирович
Так 9 из 10 в точку, если такой механизм работает, то почему не продолжить. Да и Семаку хорошо, легко бразилов под свой футбол подстраивает, где атакующий игрок обязан прибежать отбирать мяч в своей штрафной, Малком и то порой в защите гулял
Да , как с аргами, только наоборот.
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