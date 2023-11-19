«Зениту» интересен 20-летний вингер Кевин. «Палмейрас» не хотели продавать его дешевле 15 млн евро летом (TV Espírito de Porco)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

«Зениту» интересен вингер «Палмейрас» Кевин Лопес де Маседо.

Как передает Egool со ссылкой на TV Espírito de Porco, петербуржцы в 2024 году хотят подписать бразильца и уже связывались с его агентами.

Утверждается, что в августе руководство «Палмейрас» отказалось обсуждать какие-либо предложения на сумму менее 15 млн евро. Предполагается, что ценник не изменится в ближайшее время.

В 2023 году 20-летний Кевин провел 7 матчей в высшей лиге Бразилии, 2 – в Кубке Либертадорес. Ни голов, ни ассистов на его счету в этих играх нет.

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4 комментария

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Кирилл.С-Пб
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Garikus89
Написали бы хоть, что он 2003 года, в январе 21 год исполнится)
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Дмитрий9779
15 млн за 9 игр без очков...😂
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Spaten
Пусть сидит один дома, епт
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