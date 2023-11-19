«Зениту» интересен 20-летний вингер Кевин. «Палмейрас» не хотели продавать его дешевле 15 млн евро летом (TV Espírito de Porco)
«Зениту» интересен вингер «Палмейрас» Кевин Лопес де Маседо.
Как передает Egool со ссылкой на TV Espírito de Porco, петербуржцы в 2024 году хотят подписать бразильца и уже связывались с его агентами.
Утверждается, что в августе руководство «Палмейрас» отказалось обсуждать какие-либо предложения на сумму менее 15 млн евро. Предполагается, что ценник не изменится в ближайшее время.
В 2023 году 20-летний Кевин провел 7 матчей в высшей лиге Бразилии, 2 – в Кубке Либертадорес. Ни голов, ни ассистов на его счету в этих играх нет.
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