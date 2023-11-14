«Зенит» предложил 12 млн евро за вингера «Палмейрас» Артура. Бразильцы хотят 20 млн (Жорже Никола)
Вингер «Палмейрас» Артур привлек внимание «Зенита».
Как сообщает Egool со ссылкой на журналиста Жорже Николу, петербуржцы предложили 12 млн евро за 25-летнего игрока.
«Палмейрас» отклонил предложение. В клубе намерены продать бразильца минимум за 20 млн евро.
Артур провел 55 матчей за «Палмейрас» в 2023 году, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистика правого полузащитника – здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
23 комментария