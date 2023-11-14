«Зенит» предложил 12 млн евро за вингера «Палмейрас» Артура. Бразильцы хотят 20 млн (Жорже Никола)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс Футбол

Вингер «Палмейрас» Артур привлек внимание «Зенита».

Как сообщает Egool со ссылкой на журналиста Жорже Николу, петербуржцы предложили 12 млн евро за 25-летнего игрока.

«Палмейрас» отклонил предложение. В клубе намерены продать бразильца минимум за 20 млн евро.

Артур провел 55 матчей за «Палмейрас» в 2023 году, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистика правого полузащитника – здесь.

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23 комментария

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ЛеваяНогаХалка
Ответ jdrk
Быстро он я цене вырос! С 5,5 до 20 https://www.sports.ru/football/1083526288.html?sl=1
4 года это быстро?
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
очередной "россиянин"...
Очередной заговор против КБ.
+5
-3
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локо чемпик
Ответ jdrk
Быстро он я цене вырос! С 5,5 до 20 https://www.sports.ru/football/1083526288.html?sl=1
ну не быстро, а за 3,5 года
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luu
Что-то какой-то не очень вингер судя по стате, похоже на утку
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владимир семенов
Больше всего эта новость заинтересовала болельщиков с 6 места ждущих очередное чемпионство которое случайно к ним приходит раз в 20 лет
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Verhovn
Не могу ничего сказать по поводу его игры - не знаю. Просто полагаюсь на экспертов. В принципе, бразильцы у нас приживаются отлично. Судя по ценнику, игрок стоящий, но надо посмотреть..
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Виктор
Как там ваши истинно русские промесомартинсобонгондоны поживают?
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Дмитрий9779
Ответ Кочевник56
хотят 11 бразильцев в старте выпустить, этакая мечта наверное
И откуда такие провидцы берутся?Ушел Малком,этот такой же+-Лимит 13 легов в заявке ни кто не отменял,это вам не главного судью менять в середине чемпионата поскуливая и подвывая.
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Дмитрий9779
Ответ luu
Что-то какой-то не очень вингер судя по стате, похоже на утку
Добротный игрок,но не за 20.
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analogia
Ответ владимир семенов
Больше всего эта новость заинтересовала болельщиков с 6 места ждущих очередное чемпионство которое случайно к ним приходит раз в 20 лет
Другое дело зенит, своим трудом и потом получили в распоряжение газовое достояние, которым можно пользоваться в любых масштабах, вот это я понимаю, тяжелый труд, respect 😁
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