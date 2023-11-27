Смородская о «Локо» и судействе: «Высказывания Баринова и Галактионова в корне неверны. На месте руководства клуба я бы их наказала»
Ольга Смородская призвала «Локомотив» наказать Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова.
После матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) главный тренер и капитан железнодорожников раскритиковали судейство в резкой форме.
«Считаю, что высказывания Баринова и Галактионова в корне неверны. Подавайте в ЭСК, пусть они разбирают эпизоды. Иначе во что это все может превратиться? В потасовку на улице?
Ситуация сейчас меняется в худшую сторону: футбол становится слабее, а обстановка вокруг него агрессивнее. Тенденция нездоровая. Очень грустно это наблюдать.
На месте руководства клуба я бы наказала Баринова с Галактионовым», – сказала экс-президент «Локомотива».
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