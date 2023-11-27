Смородская о «Локо» и судействе: «Высказывания Баринова и Галактионова в корне неверны. На месте руководства клуба я бы их наказала»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Ольга Смородская Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Футбол

Ольга Смородская призвала «Локомотив» наказать Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова.

После матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) главный тренер и капитан железнодорожников раскритиковали судейство в резкой форме.

«Считаю, что высказывания Баринова и Галактионова в корне неверны. Подавайте в ЭСК, пусть они разбирают эпизоды. Иначе во что это все может превратиться? В потасовку на улице?

Ситуация сейчас меняется в худшую сторону: футбол становится слабее, а обстановка вокруг него агрессивнее. Тенденция нездоровая. Очень грустно это наблюдать.

На месте руководства клуба я бы наказала Баринова с Галактионовым», – сказала экс-президент «Локомотива».

«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости

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8 комментариев

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Ростов-на-Дону
Бабка права.
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sergey2022
Тот случай когда женщина рассуждает более здраво, чем бывшие её коллеги!
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Wintrain
Порционно будут перлы выдавать. Кого вообще интересует её мнение?
+9
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el ruso guapo
Все верно. Баринов это вообще не игрок. Только подводит команду постоянно и быкует на поле. Рост метр с кепкой, че там орёт, как будто реально чёт сделать может. Дисциплины нет абсолютно. И Галактионов такой же. Надо играть до конца, а не до 90-й минуты. На ЧМ между прочим добавляли и по 15 минут, и играли, и никто не называл это...вом. Жаль локо, такой клуб и такое никчемное руководство вместе с игроками. .... во какое-то.
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Плацкарт Вагоныч
Слава Богу, что Смо не на месте руководства.
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Ильдар М
На месте руководства клуба я бы наказала Баринова с Галактионовым, – сказала Смородская, мечтательно закатив глаза
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RSI
Права.
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