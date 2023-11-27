Смородская о «Локо» и судействе: «Высказывания Баринова и Галактионова в корне неверны. На месте руководства клуба я бы их наказала»

Ольга Смородская призвала «Локомотив» наказать Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова.

После матча Мир с «Крыльями Советов» (3:3) главный тренер и капитан железнодорожников раскритиковали судейство в резкой форме.

«Считаю, что высказывания Баринова и в корне неверны. Подавайте в ЭСК, пусть они разбирают эпизоды. Иначе во что это все может превратиться? В потасовку на улице?

Ситуация сейчас меняется в худшую сторону: футбол становится слабее, а обстановка вокруг него агрессивнее. Тенденция нездоровая. Очень грустно это наблюдать.

На месте руководства клуба я бы наказала с Галактионовым», – сказала экс-президент « ».

«Если это ######## [блинство] нравится кому-то… Нам нет». Галактионов и весь «Локо» в ярости

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