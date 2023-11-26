Кордобу за оскорбительный жест в адрес помощника арбитра удалили после матча с «Уралом»: возможно, он схватил себя за пах. Форвард «Краснодара» пытался зайти в судейскую

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Джон Кордоба Матч ТВ Футбол

Джон Кордоба был удален за оскорбительный жест после матча с «Уралом».

«Краснодар» проиграл «Уралу» со счетом 1:3 в матче 16-го тура Мир РПЛ. Главным арбитром игры был Сергей Иванов.

Как сообщает сайт лиги, колумбиец получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».

Телеграм-канал «Але, рэф!» утверждает, что Кордоба показал ассистенту арбитра Варанцо Петросяну тот же жест, что и Александр Соболев Виллиану Роше в матче «Спартака» и ЦСКА в прошлом сезоне. Тогда Соболев схватил себя за пах и был дисквалифицирован на 4 матча.

По информации «Матч ТВ», после игры Кордоба также пытался попасть в раздевалку судей. Футболист на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?»

Сотрудники «Урала» с помощью переводчика «Краснодара» не дали ему это сделать, диалог продолжался в коридоре. После уговоров представителей обоих клубов футболист успокоился и прошел в раздевалку.

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69 комментариев

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Jovana Jovičić
Ясно, сейчас получит дисквалификацию на 4 матча, и все опять будут плакать, что это Зенит или Газпром, а не проблемы Кордобы. Жаль, что Краснодар сам отдает всё, что было.
+73
-15
+58
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Саня Беляков
Бычок поплыл
+58
-8
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Кто составил коспекты Лобановского?
Галактионов, Баринов и Кордоба - дисквалификация. Позор, если не дадут.
+56
-10
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Алексей Шерстнёв
жду комментарии острослова Медведева, что шмель ужалил, бык опух 🤣🤣🤣
+40
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justburn
Ответ Игорь Новиков
Конкуренты Зенита делают все, чтобы интриги не было.
Да это жесть, Зенит в силу ряда перемен и событий жестко слил старт, и что? Середина чемпионата и снова первые. Стыдно после этого заговоры искать, клубы-конкуренты сами себя саботируют
+27
-3
+24
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fil_spb
Поплыл Краснодар. Тренер ноет на пресс-конференции, лидер клуба буянит и позорится в подтрибунке. И все это при полностью проваленной игре и справедливом поражении. Хотя никаких особых поводов судьи не дали. Какая-то истерика. Стыдоба. Значит покатятся сейчас вниз.
+27
-3
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Игорь Новиков
Конкуренты Зенита делают все, чтобы интриги не было.
+30
-9
+21
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</c/>
позорное поведение, хотя судейство Иванова у меня всегда вызывает негатив...
+35
-15
+20
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Rudenzik
Позорище, судьи причём здесь, если вы играли ужасно
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justburn
Ответ Petter Hegre
Комментарий скрыт
Раскрой глаза, дяденьки со свистками в этом сезоне, единственные кто интригу пытаются в чемпионате удержать. А как быки зад надерают мы недавно видели, сами с красным уехали
+13
-3
+10
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ЗЕНИТ65
Что именно было не так с судейством в этом матче?
+8
-2
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Dandelo_O
Может просто зачесалось?)
+6
-1
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SMART789
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Галактионов, Баринов и Кордоба - дисквалификация. Позор, если не дадут.
Сейчас в ручной прессе поднимут вой про коварный Газпром и бенефициар ФК Зенит и спустят на тормозах

Это разве игроки из Петербурга чтобы всерьез дисквалифицировать? А значит ничего опять не будет кроме того, что пожурят и дадут что то там условно
+25
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Jovana Jovičić
Ответ Ксяоми Ноутов
Луческу постоянно плакался, забыл уже?)
Луческу плакался, потому что там не засчитывали голы в ворота Амкара. На Кокорина садились в штрафной Ростова и за это не ставили пенальти. Комбарову позволяли руками выносить мячи из свой штрафной и т.д.
+13
-9
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Удар Кержакова
Ответ justburn
Тут надо экспертов привлекать, Карасев должен разбираться, ему по несколько раз за матч показывали
Сейчас болельщики Спартака оценят жест по Соболиным балам.
+5
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KonradMillius
Какие претензии к судье мне интересно? По игре в одну калитку Урал выиграл....
+5
-1
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justburn
Ответ Dandelo_O
Может просто зачесалось?)
Тут надо экспертов привлекать, Карасев должен разбираться, ему по несколько раз за матч показывали
+4
0
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justburn
Ответ Саня Беляков
Бычок поплыл
Походу, кастрируют
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ </c/>
позорное поведение, хотя судейство Иванова у меня всегда вызывает негатив...
Негатив вызывает не судейство Иванова, а то, что вы под его судейство пятерки вынимаете.
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-17
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justburn
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Галактионов, Баринов и Кордоба - дисквалификация. Позор, если не дадут.
С Локо и Баринова я был поражён, даже не столько с истерики, как с того как они слили матч. Ну и по-классике, Дзюба сорвался на журналистов, странно что ничего про тренеришку или игрочишек не выпалил, чутка поумнел
+8
-5
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justburn
Ответ Ксяоми Ноутов
Луческу постоянно плакался, забыл уже?)
И Луческу за пах себя не хватал
+5
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prus_3
"За что вы так поступили с моей командой?" — это вопрос скорее к Виктору Гончаренке. И вообще, чему хорошему можно научиться у Соболева?!
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Алексей Ненахов
Ответ Олег Сагайдачный
Соболев показал прилюдно, находясь на поле. А что в подвалах делается - можно преподнести по разному.
Как сообщает сайт лиги, колумбиец получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».
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Блуждающий странник
Как же надоели проф футболисты и тренеры ныть на счет судейства. И в 99% случаев это нытье ничем не оправдано. Оправдано было когда ошибка была грубая и явная как в матче Ливерпуля, а в большинстве ноют по поводу каждого спорного эпизода. Любое давление на судей должно караться дисквалификацией и штрафами
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И. Сергей
Вспомнился Ари одному мне, который удлинил себе зимний отпуск дисквой перед зимними матчами?
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justburn
Ответ Удар Кержакова
Сейчас болельщики Спартака оценят жест по Соболиным балам.
В ЦСКА теперь тоже есть эксперт, быстро у Соболева обучился)
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Ксяоми Ноутов
Посмотрим, сколько дисквы получит)
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riverman1980
Тренер вместо того, чтобы успокоить команду, накрутил игроков и вот результат
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justburn
Ответ </c/>
истерил и не так...даже в севастополь собирались переезжать...
Это после того как Динамо "выиграло матч у чемпиона за 16 минут"? Спартаку в такие разговоры вообще влезать бы не стоило, короли драмы.
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Hong Kil
Таких конечно надо закрывать. 4-5-10 матчей дисквалификации будет адекватным наказанием.
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okkervil
А с чего он решил, что они пострадали от судей, а не от собственной раздолбайской игры? Теперь отдохнёт, подумает....
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Иван Шуткин
Кто ?)Арбитр )
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justburn
Ответ Petter Hegre
Так это они с красными уехали или у вас краснота так ещё и не сошла от той игры? :))))
Только если от стыда, что не дожали в конце
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Кузбасс
Решил пораньше себе каникулы сделать.
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Лысый огурец
с первых минут было понятно что Быки проиграют даже после того как Краснодар вышел в перед.
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Kirill est. 1978
Просто захотел раньше всех в отпуск) по методичке от Ари…
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Игорь Новиков
Ответ Сергей Б
пи.ербург все делает чтобы интриги ее было
Очень вам сочувствую.
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Игорь Новиков
Ответ justburn
Да это жесть, Зенит в силу ряда перемен и событий жестко слил старт, и что? Середина чемпионата и снова первые. Стыдно после этого заговоры искать, клубы-конкуренты сами себя саботируют
Все так.
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Wade Winston
Призрак Галактионова
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justburn
Ответ </c/>
позорное поведение, хотя судейство Иванова у меня всегда вызывает негатив...
На моей памяти все Ивановы судили с душком, как и Егоровы
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Спартак Уокер
Зря только команду подвёл .
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Rumov
Если вонючего тупого отморозка не выкинут на 5 матчей, то мне стыдно за РПЛ.
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mrx483
Чем то Урал напоминает Сатурн нулевых, когда не надо могут выиграть у кого угодно(правда подмосковная команда играла очень частно вничью), при этом ни за что не борются, набирают баллы в начале, и потом уже в ходе сезона когда нужно от вылета/стыков обезопасить себя...
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Gerzhog
В отпуск хочется пораньше, понимать надо
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Олег Сагайдачный
Соболев показал прилюдно, находясь на поле. А что в подвалах делается - можно преподнести по разному.
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Finnish_Spitz
Ответ justburn
Походу, кастрируют
Так у них и так на эмблеме вол, а не бык.
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rusichi
Рано что-то стали ранжировать клубы наверху)))
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