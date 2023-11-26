Кордобу за оскорбительный жест в адрес помощника арбитра удалили после матча с «Уралом»: возможно, он схватил себя за пах. Форвард «Краснодара» пытался зайти в судейскую
Джон Кордоба был удален за оскорбительный жест после матча с «Уралом».
«Краснодар» проиграл «Уралу» со счетом 1:3 в матче 16-го тура Мир РПЛ. Главным арбитром игры был Сергей Иванов.
Как сообщает сайт лиги, колумбиец получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».
Телеграм-канал «Але, рэф!» утверждает, что Кордоба показал ассистенту арбитра Варанцо Петросяну тот же жест, что и Александр Соболев Виллиану Роше в матче «Спартака» и ЦСКА в прошлом сезоне. Тогда Соболев схватил себя за пах и был дисквалифицирован на 4 матча.
По информации «Матч ТВ», после игры Кордоба также пытался попасть в раздевалку судей. Футболист на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?»
Сотрудники «Урала» с помощью переводчика «Краснодара» не дали ему это сделать, диалог продолжался в коридоре. После уговоров представителей обоих клубов футболист успокоился и прошел в раздевалку.
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