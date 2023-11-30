Бруну о 3:3: «Теперь от «МЮ» ничего не зависит. Мы пропустили по-настоящему плохие голы»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш эмоционально высказался после ничьей с «Галатасараем» (3:3).

«Это очень тяжело. Мы пропустили по-настоящему плохие голы. Нужно было контролировать ситуацию в каждом из этих случаев. Мы дважды вели в счете, у нас было очень много моментов, чтобы убить интригу. Мы действовали недостаточно четко.

Мне нечего объяснять. Мы пропустили два гола, теперь мы ничего не можем поделать. Конечно, мы могли сыграть лучше в эпизодах с этими голами, но сейчас все так, как есть. После каждого пропущенного гола у нас было много моментов, чтобы забить еще. В конце матча у нас было четыре момента. Нужно поднимать голову и искать партнеров, которые находятся в лучшей позиции.

Очень сложно быть честным, я не хочу разгонять негатив. Но того, что мы сделали в Лиге чемпионов, недостаточно. Это не первый такой матч в нашем исполнении. Нужно сохранять результат.

Нужно понять, что в таких матчах, на таких стадиях нужно действовать умнее и лучше управлять игрой. Каждый должен взять на себя ответственность за свои ошибки. Теперь от нас ничего не зависит, все так, как есть», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» для TNT Sports.

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

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29 комментариев
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Ответ Евгений Кирилюк
В итоге кто виноват то?🤔
Де Хея и Роналду
+35
-3
+32
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Так у вас в воротах кто стоит? Вы за 5 туров пропустили как Антверпен
+21
-2
+19
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Ответ Фанат спорта01
из-за него были назначены те штрафные.
Штрафной в 25 метрах и далеко не по центру сложно назвать верняком. Оба удара были абсолютно берущиеся.
+18
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+18
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Ответ ман сити фейк
Залетай тот удар все было бы по другому. По мне Бруно лучший игрок этого матча
из-за него были назначены те штрафные.
+25
-8
+17
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Ответ Тиксон
Если капитан команды даёт такие комментарии, то это всё. В команде токсичная атмосфера, Тен Хаг окончательно потерял раздевалку. Сейчас команда начнёт его сливать. Бесславный конец таки ожидает Эрика. Может быть жаль, не мне судить.
Всё по делу, хоть как-то пытается встряхнуть. Прямо говорит, что на воротах дырка, которая аннулирует все старания. Прямо говорит, что в атаке клоуны, которые, как Рэшфорд, предпочтут скорее идти в обводку на 7 человек, чем отдать пас свободному партнеру.
+11
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+11
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Ответ Evgen_Hazard
Так у вас в воротах кто стоит? Вы за 5 туров пропустили как Антверпен
Как сказал бы полевой командир, «в том-то и дело, что стоит, а не играет»👹
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+8
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Если капитан команды даёт такие комментарии, то это всё. В команде токсичная атмосфера, Тен Хаг окончательно потерял раздевалку. Сейчас команда начнёт его сливать. Бесславный конец таки ожидает Эрика. Может быть жаль, не мне судить.
+14
-7
+7
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Ответ Причёска Бэйла
И что? Штрафные - это не пенальти. В двух пропущенных виноват Онана. МЮ нужен вратарь хотя бы уровня Кристал Пэлас, а не этот🤡
Вспоминаю с каким пафосом пришел в клуб. Орал на Мага капитана и раздавал интервью. После первых провалов извинялся и делал вид что это дикая случайность. А теперь привозы поставил на конвейер.
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Ответ Фанат спорта01
из-за него были назначены те штрафные.
И что? Штрафные - это не пенальти. В двух пропущенных виноват Онана.
МЮ нужен вратарь хотя бы уровня Кристал Пэлас, а не этот🤡
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Ответ Ман Сити
Спасибо судье который не дал 100% пенку и не засчитал чистый гол Сарая
О, у вас уже и искусственный интеллект подсуживает?
Как же смешно это слышать от фаната команды, где игроки от любого дуновения падают в чужой штрафной как подкошенные и получают пенальти.
Юнайтед и без помощи судей проваливается, судьи на оберегание ваших снежинок перешли, расслабься.
+4
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О т такого не ожидал
Н апропускали
А балдеть просто
Н атерпелись
А тут ничего не придумалось.
+3
-1
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Залетай тот удар все было бы по другому. По мне Бруно лучший игрок этого матча
+5
-3
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Ответ Тиксон
Если капитан команды даёт такие комментарии, то это всё. В команде токсичная атмосфера, Тен Хаг окончательно потерял раздевалку. Сейчас команда начнёт его сливать. Бесславный конец таки ожидает Эрика. Может быть жаль, не мне судить.
а что ему врать надо? ура мы вышли из группы?
он сказал всё четко и по факту. баварию надо побеждать, а остальное от клуба не зависит
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Наоборот, голы очень хорошие были
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Прям чувствуется как в каждой строчке его срывает на Онана)) Вроде и без имён, но всё вью сводится к подтексту "что бы мы не делали, этот парень не даст нам победить")))
p.s.: Бруно хоть и играл вчера хорошо, а Онана был дном, но всё же капитан наверное не должен так откровенно тыкать пальцами в партнёров через прессу, хоть и обошёлся без имён как будто бы...)
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Ответ Евгений Кирилюк
В итоге кто виноват то?🤔
для чего это выяснять? все видели и у каждого будет своя точка зрения. в булинге особого смысла нет.
люди играют в футбол, игру с ошибками. в команде есть тренер и ротация. за результат в конечном счёте ответит он, раз выбирает на игру именно тех ребят, которые ошибаются
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В итоге кто виноват то?🤔
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Ответ cukken
Онана, конечно, удивил… 😳
Ничего удивительного. Уже привычная ситуация. Сразу после того, как наорал на магу.
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Когда там Кубок Африки?
Онана уедет и по приезду возможно присядет уже на лавку.
Человек единолично заруинил групповую стадию в ЛЧ, это уже перебор.
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Онана, конечно, удивил… 😳
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Ответ Ashan Sorokin
Де Хея и Роналду
🤣🤣🤣
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Ответ Сослан Бедоев
Прям чувствуется как в каждой строчке его срывает на Онана)) Вроде и без имён, но всё вью сводится к подтексту "что бы мы не делали, этот парень не даст нам победить"))) p.s.: Бруно хоть и играл вчера хорошо, а Онана был дном, но всё же капитан наверное не должен так откровенно тыкать пальцами в партнёров через прессу, хоть и обошёлся без имён как будто бы...)
его на эмоциях спросили, он как умеет ответил. если чо потом извинится, это просто слова
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Ответ Тиксон
Если капитан команды даёт такие комментарии, то это всё. В команде токсичная атмосфера, Тен Хаг окончательно потерял раздевалку. Сейчас команда начнёт его сливать. Бесславный конец таки ожидает Эрика. Может быть жаль, не мне судить.
А что нужно делать с тренером, который в группе ЛЧ может 4-е место занять, когда там датчане и турки играли? Ладно Бавария, но со 2-го места можно было выйти. Пусть сливают, это не потеря. Аяксу как раз тренер нужен.
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Ответ Александр Панов
Если смотреть внимательно игру, то прекрасно видно, что бруну фернандеш не дорабатывает больше всех, постоянно из под него подключается в атаку свободный лишний игрок. А когда таки пытается догнать просранного оппонента - неуклюже и явно фолит, создавая те самые штрафные, на которых турки собаку съели. Больше этого "копитана" меня морозит только марсик, выходящий к 70 минуте и вальяжно расхаживающий по поляне, будто ленивый работник на плантации, которого всё заколебало уже, пока хозяин не видит... И да, о хозяине. Несомненно Тен Хаг не вывозит, не решил проблему, как нивелировать пассивность талатливого лентяя. И на флангах постоянно турки крайних 2 в одного отыгрывали тупо в стеночку, за весь матч Тен Хаг так и не придумал, что с этим делать. Разочарован в этом специалисте.
Надо, говорит, поднимать голову и бить из-за пределов штрафной, 1 в 10 играх залетит. :) Вчера один шальной вошёл, второй - нет.
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