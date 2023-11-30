Бруну о 3:3: «Теперь от «МЮ» ничего не зависит. Мы пропустили по-настоящему плохие голы»
Бруну Фернандеш эмоционально высказался после ничьей с «Галатасараем» (3:3).
«Это очень тяжело. Мы пропустили по-настоящему плохие голы. Нужно было контролировать ситуацию в каждом из этих случаев. Мы дважды вели в счете, у нас было очень много моментов, чтобы убить интригу. Мы действовали недостаточно четко.
Мне нечего объяснять. Мы пропустили два гола, теперь мы ничего не можем поделать. Конечно, мы могли сыграть лучше в эпизодах с этими голами, но сейчас все так, как есть. После каждого пропущенного гола у нас было много моментов, чтобы забить еще. В конце матча у нас было четыре момента. Нужно поднимать голову и искать партнеров, которые находятся в лучшей позиции.
Очень сложно быть честным, я не хочу разгонять негатив. Но того, что мы сделали в Лиге чемпионов, недостаточно. Это не первый такой матч в нашем исполнении. Нужно сохранять результат.
Нужно понять, что в таких матчах, на таких стадиях нужно действовать умнее и лучше управлять игрой. Каждый должен взять на себя ответственность за свои ошибки. Теперь от нас ничего не зависит, все так, как есть», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» для TNT Sports.
Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1
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МЮ нужен вратарь хотя бы уровня Кристал Пэлас, а не этот🤡
Как же смешно это слышать от фаната команды, где игроки от любого дуновения падают в чужой штрафной как подкошенные и получают пенальти.
Юнайтед и без помощи судей проваливается, судьи на оберегание ваших снежинок перешли, расслабься.
Н апропускали
А балдеть просто
Н атерпелись
А тут ничего не придумалось.
он сказал всё четко и по факту. баварию надо побеждать, а остальное от клуба не зависит
p.s.: Бруно хоть и играл вчера хорошо, а Онана был дном, но всё же капитан наверное не должен так откровенно тыкать пальцами в партнёров через прессу, хоть и обошёлся без имён как будто бы...)
люди играют в футбол, игру с ошибками. в команде есть тренер и ротация. за результат в конечном счёте ответит он, раз выбирает на игру именно тех ребят, которые ошибаются
Онана уедет и по приезду возможно присядет уже на лавку.
Человек единолично заруинил групповую стадию в ЛЧ, это уже перебор.