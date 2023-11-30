Бруну о 3:3: «Теперь от «МЮ» ничего не зависит. Мы пропустили по-настоящему плохие голы»

Бруну Фернандеш эмоционально высказался после ничьей с «Галатасараем» (3:3).

«Это очень тяжело. Мы пропустили по-настоящему плохие голы. Нужно было контролировать ситуацию в каждом из этих случаев. Мы дважды вели в счете, у нас было очень много моментов, чтобы убить интригу. Мы действовали недостаточно четко.

Мне нечего объяснять. Мы пропустили два гола, теперь мы ничего не можем поделать. Конечно, мы могли сыграть лучше в эпизодах с этими голами, но сейчас все так, как есть. После каждого пропущенного гола у нас было много моментов, чтобы забить еще. В конце матча у нас было четыре момента. Нужно поднимать голову и искать партнеров, которые находятся в лучшей позиции.

Очень сложно быть честным, я не хочу разгонять негатив. Но того, что мы сделали в , недостаточно. Это не первый такой матч в нашем исполнении. Нужно сохранять результат.

Нужно понять, что в таких матчах, на таких стадиях нужно действовать умнее и лучше управлять игрой. Каждый должен взять на себя ответственность за свои ошибки. Теперь от нас ничего не зависит, все так, как есть», – сказал капитан « » для TNT Sports.

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