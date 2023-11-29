Судьи не назначили пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов.

Английская команда играет с « » на выезде в 5-м туре группового этапа ЛЧ (2:1, первый тайм).

На 15-й минуте игры мяч попал в руку хавбеку англичан Скотту Мактоминею после удара .

Главный арбитр матча проконсультировался с видеоассистентом и принял решение не назначать пенальти.

На 43-й минуте форвард хозяев забил гол, реализовав выход один на один, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадры из трансляции

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