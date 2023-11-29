Судьи не дали пенальти в ворота «МЮ» в матче с «Галатасараем» – мяч попал в руку Мактоминею. Гол Икарди отменили из-за офсайда
Судьи не назначили пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов.
Английская команда играет с «Галатасараем» на выезде в 5-м туре группового этапа ЛЧ (2:1, первый тайм).
На 15-й минуте игры мяч попал в руку хавбеку англичан Скотту Мактоминею после удара Танги Ндомбеле.
Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес проконсультировался с видеоассистентом и принял решение не назначать пенальти.
На 43-й минуте форвард хозяев Мауро Икарди забил гол, реализовав выход один на один, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадры из трансляции
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сделайте просто любая рука=пенальти.
Коснулся мяча рукой - фол и не имеет значение как это произошло
Он сегодня историческую статью о выездах МЮ в Стамбул прочитал )