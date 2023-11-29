Судьи не дали пенальти в ворота «МЮ» в матче с «Галатасараем» – мяч попал в руку Мактоминею. Гол Икарди отменили из-за офсайда

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА судьи Мауро Икарди Хосе Мария Санчес Мартинес Скотт Мактоминей Танги Ндомбеле Футбол

Судьи не назначили пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов.

Английская команда играет с «Галатасараем» на выезде в 5-м туре группового этапа ЛЧ (2:1, первый тайм). 

На 15-й минуте игры мяч попал в руку хавбеку англичан Скотту Мактоминею после удара Танги Ндомбеле.

Главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес проконсультировался с видеоассистентом и принял решение не назначать пенальти. 

На 43-й минуте форвард хозяев Мауро Икарди забил гол, реализовав выход один на один, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадры из трансляции

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40 комментариев
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Фанат спорта01
вчера пенка сегодня не пенка как это вообще работает?
сделайте просто любая рука=пенальти.
+61
-12
+49
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Andrew Kolevatykh
Ответ Фанат спорта01
вчера пенка сегодня не пенка как это вообще работает? сделайте просто любая рука=пенальти.
Тогда нужно будет целиться не в ворота, а в руки.
+30
-1
+29
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sintenced
Администрация Спортс, у меня большая просьба: не набирайте в авторов новостей совсем слепых людей.
+25
-5
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
с оффсайдом очень спорно
+14
-5
+9
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damondiamond
Ответ Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
с оффсайдом очень спорно
там автоматическая система, спор может быть только в том, как ее настраивали)
+8
0
+8
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bat90
Ответ Фанат спорта01
вчера пенка сегодня не пенка как это вообще работает? сделайте просто любая рука=пенальти.
Потом в тренде будут защитники без рук
+8
0
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Игорь Новиков
Ответ Spaten
По рёбрам попало , тут даже не натянешь на пенальти. Они ему с ВАР наверное сказали: ты чего на стадион ведёшься? Суди матч , не звони по пустякам
По каким ребрам? Мяч явно попал в руку - на кадре это видно. Другое дело, что это верхняя часть руки, плюс рука отведена назад. Я бы за такое не ставил. Но в руку мяч точно попал.
+15
-8
+7
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аdidаs
Тут пенка более явная, чем в игре ПСЖ
+14
-9
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Дядя ТУРА
Ответ Фанат спорта01
вчера пенка сегодня не пенка как это вообще работает? сделайте просто любая рука=пенальти.
тогда все игроки будут целиться не в ворота, а в руки соперника
+6
-1
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Ложный Латераль
Ответ madaev
И все таки, где там был офсайд у Икарди ? Даже на 3D графике его нет
У МЮ слишком большая фан база, не хочет УЕФА что бы Лига Европы лишилась такого большого траффика
+9
-5
+4
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Саша Пушкин
Ответ sintenced
Администрация Спортс, у меня большая просьба: не набирайте в авторов новостей совсем слепых людей.
Так они на работу по квотам для инвалидов проходят, по зрению.
+4
-1
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Direct free kick
мюмю тащат даже против сарая
+6
-4
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Andrew Kolevatykh
Ответ damondiamond
там автоматическая система, спор может быть только в том, как ее настраивали)
Да какая разница, важнее поспорить. Ну или задавать вопросы в зал, не ознакомившись с правилами, хотя здесь, кажется, был подробный пост на этот счет. Ничего нового)
+3
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ Фанат спорта01
вчера пенка сегодня не пенка как это вообще работает? сделайте просто любая рука=пенальти.
Это будет самым верным решением , мб тогда игроки будут убирать руки за спину
Коснулся мяча рукой - фол и не имеет значение как это произошло
+3
-1
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damondiamond
Мактоминей 3 раза за пол сезона сыграл рукой в штрафной) очень повезло, что не поставил пенку
+3
-1
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mj23.net
Ну такую руку даже смотреть не должны. Только решения в пользу МЮ могут с таким вниманием разбирать)
+6
-4
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Dostick Nazarov
Желтую не дали за фол на Антони, Амрабату дали при этом спорно. Похоже на то, что судья больше боится фанатов.
+2
-1
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Мукунку хороший
Ответ Фанат спорта01
вчера пенка сегодня не пенка как это вообще работает? сделайте просто любая рука=пенальти.
Вчера по оплате.. сегодня по совести)
+2
-1
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sintenced
Ответ Саша Пушкин
Так они на работу по квотам для инвалидов проходят, по зрению.
Тогда пусть работают на новостях, где не нужно видеть хотя бы одним глазом с -10.
+1
0
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OldRedWhite
Ответ Spaten
По рёбрам попало , тут даже не натянешь на пенальти. Они ему с ВАР наверное сказали: ты чего на стадион ведёшься? Суди матч , не звони по пустякам
Судья - не дурак !
Он сегодня историческую статью о выездах МЮ в Стамбул прочитал )
+3
-2
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Spaten
По рёбрам попало , тут даже не натянешь на пенальти. Они ему с ВАР наверное сказали: ты чего на стадион ведёшься? Суди матч , не звони по пустякам
+10
-10
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Knyaz Dadiani
ага ,очень легко попасть в руки соперника в таких ситуациях и судя этого не заметит ,не накажет .ок
0
0
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G_Batigol
Ответ Andrew Kolevatykh
Тогда нужно будет целиться не в ворота, а в руки.
Как в финале Ливерпуль-Тоттенхэм
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-1
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Человек из футбола
Ответ Andrew Kolevatykh
Тогда нужно будет целиться не в ворота, а в руки.
предлагаю привязать футболистам руки к телу
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Andrew Kolevatykh
Ответ Человек из футбола
предлагаю привязать футболистам руки к телу
А ещё лучше ввести защитную экипировку, чтобы минимизировать травмы)
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Ман Сити
Купили судью даже против турок, маню жалок
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-3
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Хызыр
Там и офсайда при голе Икарди не было, кусок футболки высунулся. Да и по игре МЮ наиграл на минус два гола. Я надеюсь, во втором тайме турки расставят все по местам.
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-9
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Мертвый Дьявол
Ответ Игорь Новиков
По каким ребрам? Мяч явно попал в руку - на кадре это видно. Другое дело, что это верхняя часть руки, плюс рука отведена назад. Я бы за такое не ставил. Но в руку мяч точно попал.
Эстония, Мактоминей на рефлексах как раз играл рукой
0
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madaev
Ну это же не ПСЖ)
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