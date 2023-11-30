Четыре клуба из топ-лиг замыкают таблицы в ЛЧ перед 6-м туром – «МЮ», «Милан», «Севилья», «Унион»
Четыре клуба из ведущих лиг стали аутсайдерами в своих группах Лиги чемпионов.
В преддверии заключительного тура «Манчестер Юнайтед» остается на 4-й позиции в группе A, имея 4 очка в активе. «Бавария» набрала 13 баллов, «Копенгаген» и «Галатасарай» – по 5.
«Севилья» идет на 4-м месте в группе B с 2 очками на счету. «Арсенал» набрал 12 баллов, ПСВ – 8, «Ланс» – 5.
«Унион» остается на 4-й позиции в группе C, имея 2 очка в активе. «Реал Мадрид» набрал 15 баллов, «Наполи» – 7, «Брага» – 4.
«Милан» располагается на 4-м месте в группе F с 5 очками на счету. Дортмундская «Боруссия» набрала 10 баллов, «ПСЖ» – 7. У «Ньюкасла» 5 очков, но этот клуб в настоящий момент опережает «Милан» по дополнительным показателям.
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А вот МЮ порят в группе. Будь то Копенгаген, Галатасарай или Бавария.
Эффект Хага про развалу МЮ в действии.
А вот МЮ должен был сражаться с Галатасарайам и Копенгагенам, )))
все другие фавориты вышли из группы
все поражения юнайтед в лч были с разницей в один мяч, просто к слову
Не в том сезоне Ливерпуль провалился))
> на грани банкротства