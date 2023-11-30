Четыре клуба из топ-лиг замыкают таблицы в ЛЧ перед 6-м туром – «МЮ», «Милан», «Севилья», «Унион»

Теги Милан Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Севилья серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Футбол

Четыре клуба из ведущих лиг стали аутсайдерами в своих группах Лиги чемпионов.

В преддверии заключительного тура «Манчестер Юнайтед» остается на 4-й позиции в группе A, имея 4 очка в активе. «Бавария» набрала 13 баллов, «Копенгаген» и «Галатасарай» – по 5.

«Севилья» идет на 4-м месте в группе B с 2 очками на счету. «Арсенал» набрал 12 баллов, ПСВ – 8, «Ланс» – 5.

«Унион» остается на 4-й позиции в группе C, имея 2 очка в активе. «Реал Мадрид» набрал 15 баллов, «Наполи» – 7, «Брага» – 4.

«Милан» располагается на 4-м месте в группе F с 5 очками на счету. Дортмундская «Боруссия» набрала 10 баллов, «ПСЖ» – 7. У «Ньюкасла» 5 очков, но этот клуб в настоящий момент опережает «Милан» по дополнительным показателям.

Таблицы Лиги чемпионов

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34 комментария
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Михо
Севилья понятно, нужно в ЛЕ попасть😃
+55
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Роман
Милан в группе смерти, там любой клуб мог быть на 4-ой позиции. Севилья играет с равными себе по силе командами.
А вот МЮ порят в группе. Будь то Копенгаген, Галатасарай или Бавария.
Эффект Хага про развалу МЮ в действии.
+52
-10
+42
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Борис Громов
будем честны топ клуб тут один севилья
+48
-13
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Я всех их сделал
Унион в ЛЧ выступает лучше, чем в Бундеслиге - все три поражения в группе с минимальным счётом, два из них на последней буквально добавленной минуте, в том числе в Мадриде. Для новичка это достойный результат, для них само участие в турнире это уже победа, а тут ещё очки набрали в двух выездных матчах и чуть не взяли ещё одно с самим Реалом, и имеют шансы на евровесну ещё, хотя она им конечно не нужна, надо быстрее исправлять катастрофическую ситуацию в чемпионате, чтоб не повторить участь той же Сельты, которая долгие годы пыталась попасть в ЛЧ, а как пробилась и даже вышла в плей-офф, то в тот же сезон вылетела из примеры. Они уже молодцы и герои для своих болельщиков, а привезти в Берлин Реал ещё пару лет назад казалось невозможным, но через две недели он там будет благодаря Униону и про Фишера тоже не забудем, его заслуга огромна, просто команда ушла в пике, такое бывает. Раньери тоже после чемпионства чуть не вылетел, пришлось увольнять чтоб спасти сезон, но для болельщиков Лестера он навсегда легенда.
+13
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+13
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Dragnil
У Севильи нет цели, у нее есть ПУТЬ в ЛЕ!
+8
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Yavich
Ответ Will Turner
ну так бавария с датчанами в ничью сыграла равную игру, или эт другое?
Да, сыграть одну ничью при уверенном первом месте, и быть последним — это немного другое 😂
+7
0
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АРХАТ
Севилье видать уже надоело выигрывать ЛЕ, поэтому они туда не стремятся)
+6
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RealJon
Ответ Борис Громов
будем честны топ клуб тут один севилья
Их задание из начало было попадания на зону ЛЕ. так что винит их в этом нельзя ;)

А вот МЮ должен был сражаться с Галатасарайам и Копенгагенам, )))

все другие фавориты вышли из группы
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eple
Ответ Dexter Morgan
Унион здесь явно лишний. Остальные клубы действительно с историей. А Унион храбро сражается. Надеюсь, что Милан выйдет в плей-офф.
как он может быть здесь лишним, если он играет в Бундеслиге, которая входит в топ-5 лиг УЕФА?
+4
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Reims Start 2023
У Севильи свои цели, так что самый интересный матч будет этот в последнем туре ))
+4
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Ярик01
Ответ Arthur Jacob
Севилья на грани банкротства, летом распродали почти весь состав
Какая распродажа. Они продали фактически только вратаря, докупив на 30 млн себе трёх интересных игроков и свободными недешевых Рамоса и Диаса
+3
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Arthur Jacob
Ответ Борис Громов
будем честны топ клуб тут один севилья
Севилья на грани банкротства, летом распродали почти весь состав
+4
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Нурсултан Назарбаев
Севилия выполняют свою задачу на евросезон, идёт в ЛЕ))
+2
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Will Turner
Ответ Роман
Милан в группе смерти, там любой клуб мог быть на 4-ой позиции. Севилья играет с равными себе по силе командами. А вот МЮ порят в группе. Будь то Копенгаген, Галатасарай или Бавария. Эффект Хага про развалу МЮ в действии.
порят, это когда команда лидирует в счете и пропускает голы из за вратарских ошибок? не знал, не знал
все поражения юнайтед в лч были с разницей в один мяч, просто к слову
+5
-3
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Ulan Akimov
Униона сломали те первые два матча где они на последних минутах пропустили голы
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Ненавидящий2.0
Ответ #SharkTeam
Такими темпами уефа может и по 6 клубов с топ лиг отряжать начать
ну так уже же 5 клубов от 1й и 2й ассоциаций в рейтинге УЕФА за прошедший сезон будет в новом формате

Не в том сезоне Ливерпуль провалился))
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Hi Hi
Ответ Arthur Jacob
Севилья на грани банкротства, летом распродали почти весь состав
> распродали всех
> на грани банкротства
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Will Turner
порят, это когда команда лидирует в счете и пропускает голы из за вратарских ошибок? не знал, не знал все поражения юнайтед в лч были с разницей в один мяч, просто к слову
т.е. соперники ничего не делают для голов? а Онана как черная дыра сам засасывает мячи в ворота??? это командный вид спорта, поэтому да, МЮ порят все кому не лень
+1
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Данил Садыков
Ответ Yavich
У Милана и соперники все из топ-5, у Униона и Севильи - из топ-5 и Голландии с Португалией, можно сказать топ-7. И только МЮ умудряется даже от датчан отставать.
Ну так мю давно уже середняк и скам, случайно пробившийся в ЛЧ по результатам прошлого сезона.
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Will Turner
Ответ Yavich
У Милана и соперники все из топ-5, у Униона и Севильи - из топ-5 и Голландии с Португалией, можно сказать топ-7. И только МЮ умудряется даже от датчан отставать.
ну так бавария с датчанами в ничью сыграла равную игру, или эт другое?
+1
-1
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Dexter Morgan
Унион здесь явно лишний. Остальные клубы действительно с историей. А Унион храбро сражается. Надеюсь, что Милан выйдет в плей-офф.
+7
-7
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Will Turner
Ответ Т Марк
Тёрнер прийди, Хааг обасра..я.И ещё Гипер Юнайтед вы где))))
и еще …где твой словарь русского языка?
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arspurs9
Ответ Роман
Милан в группе смерти, там любой клуб мог быть на 4-ой позиции. Севилья играет с равными себе по силе командами. А вот МЮ порят в группе. Будь то Копенгаген, Галатасарай или Бавария. Эффект Хага про развалу МЮ в действии.
А МЮ не играет с равными по силе себе? Ну не считаю Баварию, естественно.
+4
-4
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dorff_nk
Ответ Михо
Севилья понятно, нужно в ЛЕ попасть😃
Не баян а классика)
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Dexter Morgan
Ответ eple
как он может быть здесь лишним, если он играет в Бундеслиге, которая входит в топ-5 лиг УЕФА?
Я имею ввиду, что от Униона никто и ничего не ждал. А от остальных в этом списке ждут хотя бы выхода из группы.
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d.xoxlov
В группе "Милана" без вариантов четвёртым будет клуб из топ-лиги.
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Yavich
У Милана и соперники все из топ-5, у Униона и Севильи - из топ-5 и Голландии с Португалией, можно сказать топ-7. И только МЮ умудряется даже от датчан отставать.
0
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Т Марк
6 Хааг
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