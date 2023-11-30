«Арсенал» и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Еще 2 команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Арсенал» и ПСВ обеспечили себе выход в плей-офф турнира из группы B.

За тур до конца группового этапа англичане лидируют в турнирной таблице с 12 очками.

Нидерландцы идут вторыми с 8 баллами. «Ланс» набрал 5 очков и занимает третью строчку, но не сможет опередить ПСВ из-за результатов очных матчей.

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11 комментариев
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Leon Petov
Севилья - топовый еврокубковый клуб*

* акция не действует в лиге чемпионов
+26
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alex_bio@list.ru
арсенал радует . вперёд канониры
+18
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Роман
За Арсенал можно порадоваться. Приятно их видеть в плей-офф ЛЧ.
+12
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James Franc
Рад за Арсенал, наконец-то вернулись в плей-офф ЛЧ, Артета молодец.
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Mykytka
Ответ DonaldBrashear 2.0
изначально очень слабая группа, уровень почти ЛЕ, любая команда будет рада попадись ей ПСВ, спокойно пройдет дальше.
Действующий победитель ЛЕ, с которым всегда тяжело играть, особенно в Испании, ПСВ, который за 13 матчей в чемпионате (уже из топ-5 кстати, Франция до свидания) идет по забитым и пропущенным 48-5, уверенное второе место АПЛ, ну и Ланс, ладно.

Это слабая группа?
Может быть вам ничего не говорят названия команд как Ланс или ПСВ, но сейчас это не слабая группа.

Конечно Арсенал тут выделяется, бесспорно.
Но посмотрите на Галатасарай или Копенгаген, тоже круто играют. Назовешь их слабыми? Тоже нет.
+10
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КобеКириленко
Голландские клубы в еврокубках прямо летают в последние годы. ПСВ в плей-офф. Жаль Фейеноорд к концу этапа забуксовал и не вышел.
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madaev
И не только они как бы
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Алексей Фирстов
Арсеналу не останавливаться.
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Михаил Александрович
рад за ПСВ
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ten Hag
Ответ Leon Petov
Севилья - топовый еврокубковый клуб* * акция не действует в лиге чемпионов
Страшное дело, если все же попадут в ЛЕ
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