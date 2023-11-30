«Арсенал» и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Еще 2 команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

« » и обеспечили себе выход в плей-офф турнира из группы B.

За тур до конца группового этапа англичане лидируют в турнирной таблице с 12 очками.

Нидерландцы идут вторыми с 8 баллами. «Ланс» набрал 5 очков и занимает третью строчку, но не сможет опередить ПСВ из-за результатов очных матчей.

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