«Арсенал» и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Еще 2 команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
«Арсенал» и ПСВ обеспечили себе выход в плей-офф турнира из группы B.
За тур до конца группового этапа англичане лидируют в турнирной таблице с 12 очками.
Нидерландцы идут вторыми с 8 баллами. «Ланс» набрал 5 очков и занимает третью строчку, но не сможет опередить ПСВ из-за результатов очных матчей.
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* акция не действует в лиге чемпионов
Это слабая группа?
Может быть вам ничего не говорят названия команд как Ланс или ПСВ, но сейчас это не слабая группа.
Конечно Арсенал тут выделяется, бесспорно.
Но посмотрите на Галатасарай или Копенгаген, тоже круто играют. Назовешь их слабыми? Тоже нет.