«МЮ» пропустил 14 голов в ЛЧ – это антирекорд клуба на групповом этапе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА рекорды Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил рекордное число голов на групповом этапе ЛЧ.

Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в 5-м туре группового этапа.

В общей сложности команда под руководством Эрика тен Хага пропустила 14 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – больше, чем «МЮ» когда-либо пропускал на групповом этапе турнира.

Во всех матчах ворота «МЮ» защищал Андре Онана.

«МЮ» пропустил 33 гола в первых 20 играх сезона. Это антирекорд с сезона-1962/63 – тогда было 43

У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 – это худший показатель среди вратарей

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43 комментария
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King_X
И еще Бавария впереди))
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Ёшимин Бональдо
Для этого была точечная покупка вратаря с ногами
+54
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igls54
Такая игра голкипера - Онанизм
+26
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Любезный Коссутий
автор, у вас опечатка - сегодня Онана не защищал ворота МЮ.
+26
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Jan Paskel
Ответ King_X
И еще Бавария впереди))
думаешь 8 накидают?) зима, холодно, сезон в разгаре, 4 забьют и пивка махнут в перерыве
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El_Ilusionista
То ли еще будет
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Пикачу82
Ответ Любезный Коссутий
автор, у вас опечатка - сегодня Онана не защищал ворота МЮ.
Приглядыаал за воротами)))
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yaroslav prihodko
Ответ King_X
И еще Бавария впереди))
Там бавария фигней будет страдать, как и сегодня
+7
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AlexKey
Какое дно еще не пробил этот недотренер?
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U
Ответ Любезный Коссутий
автор, у вас опечатка - сегодня Онана не защищал ворота МЮ.
он начинал атаки. и иногда даже их завершал.
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U
"Во всех матчах ворота «МЮ» защищал Андре Онана."

Совпадение?
+4
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ML26
Ответ Ёшимин Бональдо
Для этого была точечная покупка вратаря с ногами
Неизвестно зачем нужен такой вратарь, когда команда 5 год подряд только контратаками может забивать
+4
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Грозовая Тень
Антирекорд по пропущенным мячам составляет 22 мяча. С таким вратарём можно и обновить его.
+3
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Я всех их сделал
Ответ MrWillSee
Сколько там до рекорда Спартака осталось? 3 гола?
Какой рекорд Спартака, алё, не нулевые на дворе, давно уже были команды, пропускавшие больше 20 мячей в группе, да что далеко ходить, год назад Рейнджерс и Виктория проиграли все матчи с разницей 2-22 и 5-24 соответственно, 1-18 Спартака впечатляли только двадцать лет назад, их ещё в 2011 году перебил Динамо Загреб с разницей 3-22, а дальше уже почти каждый год кто-то получает свою двадцатку, о Спартаке только в России и помнят, но у них хоть и положительные моменты были в турнире, а что говорить о таких лузерах, которые заползают в группу только чтоб слить все матчи, заработать за участие и уйти.
+2
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The Best 20
МЮ ПОЗОРИЩЕ!!!
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#SharkTeam
главное не останавливаться и ставить новые рекорды
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Грозовая Тень
Антирекорд по пропущенным мячам составляет 22 мяча. С таким вратарём можно и обновить его.
так еще матч есть)))
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Ёшимин Бональдо
Для этого была точечная покупка вратаря с ногами
а как потом окажется, надо было с руками))) и не отттуда, откуда ноги растут
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Real_v_dushe
Де Хеа 7хага не устраивал, как и Роналду, итог красноречив
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Zlatan Ibra
Просто оставлю это здесь: Давид Де Хеа обладатель «Золотой перчатки» АПЛ в сезоне-2022/23.
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Nek Nek
Надо Три Три Хагу дать еще поработать, лет так 10 еще! Ведь много еще антирекордов не побито!
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Мельников Михаил
С таким чудаком на воротах это не удивительно.
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ArnoNeputevy
Интересно, что Тен Хаг умудрился сделать сразу две, совершенно не похожих друг на друга, команды. Одна играет в АПЛ. Играет так себе, скорее середняк. Но в равных матчах она всегда выигрывает: со скрипом, уныло - но выигрывает. Эта команда плохо играет в атаке (забила 16 голов за 13 туров, 1,25 гола за игру в среднем), но относительно прилично в обороне (те же 16 голов и пропустила, причём у неё много матчей на ноль). Хёйлунд в этой команде играет роль манекена: у него 0 голов. Экспортный вариант "МЮ" Тен Хага играет весело: за 5 матчей аж 12 забитых голов (2,4 гола за игру в среднем, т.е. В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, чем в чемпионате!), из них Хёйлунд забил 5 (за 5 игр, напомню). Но в обороне экспортный вариант играет ужасно: 14 пропущенных (2,8 гола за игру, больше пропустила во всей ЛЧ только одна команда - "Антверпен" - 15). Как ему это удалось? Всё-таки он гений.
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#SharkTeam
манЮ позор АПЛ
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Арман Царнаев
Жаль Онана, так работал на победу Галатасарая, но у него ничего не получилось(
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Андрей
Ответ Ёшимин Бональдо
Для этого была точечная покупка вратаря с ногами
осталось докупить вратаря с мозгами и сделать пересадку))
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MrWillSee
Сколько там до рекорда Спартака осталось? 3 гола?
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kustarnik555@gmail.com
Ответ AlexKey
Какое дно еще не пробил этот недотренер?
Арсенал ставит рекорды и МЮ ставит рекорды, но как говорится есть нюанс
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Mihail0910
Манкуша похоже до свидания...
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rcbkz6mrtd
Все наследие Фергюсона профукали
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Генри Форд
Ответ U
он начинал атаки. и иногда даже их завершал.
Ты хорош😂
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Ирка Филькина
Ответ The Best 20
МЮ ПОЗОРИЩЕ!!!
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Nickolay Lyskov
14? Погодите, у нас еще Бавария впереди. Нет таких рекордов МЮ, которые не пали бы перед нынешним МЮ.
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username
не все антирекорды ещё побиты
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