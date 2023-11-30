«МЮ» пропустил 14 голов в ЛЧ – это антирекорд клуба на групповом этапе
«Манчестер Юнайтед» пропустил рекордное число голов на групповом этапе ЛЧ.
Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в 5-м туре группового этапа.
В общей сложности команда под руководством Эрика тен Хага пропустила 14 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – больше, чем «МЮ» когда-либо пропускал на групповом этапе турнира.
Во всех матчах ворота «МЮ» защищал Андре Онана.
«МЮ» пропустил 33 гола в первых 20 играх сезона. Это антирекорд с сезона-1962/63 – тогда было 43
У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 – это худший показатель среди вратарей
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