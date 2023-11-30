«2-3%». Адли о шансах «Милана» на плей-офф ЛЧ

Ясин Адли считает, что у «Милана» почти нет шансов на плей-офф Лиги чемпионов.

Вчера «Милан» уступил « » на своем поле (1:3). «Россонери» идут на последнем месте в группе F с пятью очками.

«Мы разочарованы вместе с болельщиками, у нас была отличная возможность. Мы знали, что атмосфера на «Сан-Сиро» поможет нам, и это подталкивало нас вперед, но мы все равно не смогли победить.

На этом уровне детали имеют значение. Мы хорошо начали, но не реализовали пенальти. Во втором тайме мы потеряли баланс, потеря Малика [Тиава] тоже усложнила задачу. После этого мы изо всех сил пытались прийти в себя.

Мы выложимся на все сто против « » и постараемся победить, но я бы сказал, что сейчас наши шансы на плей-офф – примерно 2-3 процента», – сказал защитник « » в интервью Mediaset.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!