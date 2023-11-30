«2-3%». Адли о шансах «Милана» на плей-офф ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Милан Ньюкасл серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Ясин Адли Футбол

Ясин Адли считает, что у «Милана» почти нет шансов на плей-офф Лиги чемпионов.

Вчера «Милан» уступил «Боруссии» на своем поле (1:3). «Россонери» идут на последнем месте в группе F с пятью очками.

«Мы разочарованы вместе с болельщиками, у нас была отличная возможность. Мы знали, что атмосфера на «Сан-Сиро» поможет нам, и это подталкивало нас вперед, но мы все равно не смогли победить.

На этом уровне детали имеют значение. Мы хорошо начали, но не реализовали пенальти. Во втором тайме мы потеряли баланс, потеря Малика [Тиава] тоже усложнила задачу. После этого мы изо всех сил пытались прийти в себя.

Мы выложимся на все сто против «Ньюкасла» и постараемся победить, но я бы сказал, что сейчас наши шансы на плей-офф – примерно 2-3 процента», – сказал защитник «Милана» в интервью Mediaset.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
он Едли вообще-то
мне Шнякин так сказал не раз
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
copti_san
Кому-то пора назад в Бордо походу
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RembaXXX
Объективно. Победить Ньюкасл в гостях будет сложно, да еще и ждать слив Боруссии, всяко конечно бывает, но верится с трудом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bunyod Turgunov
Ответ kaka10
он Едли вообще-то мне Шнякин так сказал не раз
Чердак ещё не сказал своё слово, поэтому вам не стоить торопиться с выводами))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Ответ RembaXXX
Объективно. Победить Ньюкасл в гостях будет сложно, да еще и ждать слив Боруссии, всяко конечно бывает, но верится с трудом.
Так Боруссия уже прошла, тем паче труднее верится, что они будут биться на победу в последнем туре, ничья ПСЖ устроит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RembaXXX
Ответ Schiaff1no
Так Боруссия уже прошла, тем паче труднее верится, что они будут биться на победу в последнем туре, ничья ПСЖ устроит.
ПСЖ ничья не устроит, победа Ньюкасла оставит их на 3м месте. Так что надежда на то, что Боруссия дома не захочет сливать у сорок есть, а для Милана шансов маловато, потому что если они будут вести к примеру, то немцы с ПСЖ скатают устраивающую всех ничью..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kirkorofff
Это правда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timur Sagitov
2-3, максимум 5. (С)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Если брать в расчет первую игру, когда Милан чудом не победил, то в вполне могут раскатать Ньюкасл. Конечно ПСЖ будет легче победить немотивированную Боруссию, вот в чем соль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марио 9
Да нечего тут даже и прикидывать шансы, Милан не выиграет на выезде у Ньюкастла точно, теперь надо сосредотачиваться на Сериале что бы не вылететь из топ 4, вот главная цель на этот сезон, ЛЕ тоже не нужна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MinkoffS
Ответ kaka10
он Едли вообще-то мне Шнякин так сказал не раз
Вообще-то Ядли. По версии Шнякина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Randomov
Ответ Виталий Ан
Если брать в расчет первую игру, когда Милан чудом не победил, то в вполне могут раскатать Ньюкасл. Конечно ПСЖ будет легче победить немотивированную Боруссию, вот в чем соль.
В твоих мечтах, статистику клуба при игре на Сентджейм парк посмотри. Удачи вам в вашей катеначо лиге токсики из Милана.
Клуб легендарных футболистов, а фанаты как минимум отечественные просто караул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий