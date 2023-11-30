Только «Антверпен» пропустил больше «МЮ» в 5 турах ЛЧ. У «Селтика» 14 пропущенных, как и у «Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» входит в тройку худших команд по игре в обороне.
За 5 туров Лиги чемпионов манкунианцы пропустили 14 голов. «Антверпен» – единственный участник группового этапа главного еврокубкового турнира, который на указанном отрезке оборонялся менее эффективно, чем «Юнайтед». Бельгийский клуб пропустил в свои ворота 15 мячей.
Оборона «Селтика» продемонстрировала тот же уровень, что и защита английской команды. В ворота шотландского клуба было забито 14 голов за 5 туров.
В роли основного голкипера в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выступает Андре Онана. Он отыграл в полном объеме все 5 матчей в Лиге чемпионов.
В заключительном туре английской команде предстоит встреча с лидером группы A – «Баварией».
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Где они там наиграли.
Тут половина мячей заслуга этого бананы.
Это просто великолепно, 5 из 6 вряд ли конечно будет, но думаю ребята постараются и выложатся на максимум, играя с резервом немотивированной баварии
Лысый маг.