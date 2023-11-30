Только «Антверпен» пропустил больше «МЮ» в 5 турах ЛЧ. У «Селтика» 14 пропущенных, как и у «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» входит в тройку худших команд по игре в обороне.

За 5 туров Лиги чемпионов манкунианцы пропустили 14 голов. «Антверпен» – единственный участник группового этапа главного еврокубкового турнира, который на указанном отрезке оборонялся менее эффективно, чем «Юнайтед». Бельгийский клуб пропустил в свои ворота 15 мячей.

Оборона «Селтика» продемонстрировала тот же уровень, что и защита английской команды. В ворота шотландского клуба было забито 14 голов за 5 туров.

В роли основного голкипера в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выступает Андре Онана. Он отыграл в полном объеме все 5 матчей в Лиге чемпионов.

В заключительном туре английской команде предстоит встреча с лидером группы A – «Баварией».

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33 комментария
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xQcoW
Надо продлить контракт с лысым и дать ему лярд на трансферы
+47
-7
+40
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Arthur Jacob
Да хватит уже ржать, сейчас этот английский мешок купит на 300 миллионов еще пару молодых из Аякса и пойдет игра
+39
-5
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Dexter Morgan
Опять Роналду не отрабатывает в обороне. А Де Хеа ногами не играет. Да что ж такое. Извините, просто не удержался. Сочувствую всем фанатам МЮ.
+46
-15
+31
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Dexter Morgan
Тен Хаг мне напоминает лидера секты. Он уверовал в своё величие.
+17
-4
+13
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Роман
Ответ Kirkorofff
Можно стебать лысого сколько угодно, но МЮ на победу сегодня наиграл.
У МЮ ещё спорная игра рукой. Да и оффсайд заслуживает разбора.
Где они там наиграли.
+17
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Роман
Играй МЮ с Антрпвеном кто пропустил бы больше 🤔
+11
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ОттоДракула
А где бездарь Антони? Давно про него не слышал ничего.
+10
-3
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Alex Manola
Он умеет играть ногами, ко-ко-ко. Слабый вратарь не вышел бы в финал лч, ко-ко-ко.
Тут половина мячей заслуга этого бананы.
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Алексей Игоревич
Этот МЮ сравнивать можно не с такси, тут уже целый таксопарк, столько влезло за 5 игр
+6
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Игорь Удалов
позорище.
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Homelender_666
А как сейчас сквирти будет оправдывать Тен Хага?)
+4
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los merengues
Ответ xQcoW
Надо продлить контракт с лысым и дать ему лярд на трансферы
Never gonna give you up!
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andr d
Ответ Алексей Игоревич
Этот МЮ сравнивать можно не с такси, тут уже целый таксопарк, столько влезло за 5 игр
Тогда уж с электричкой
+1
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Егор Ковалёв
Ответ bubareska
Верните Де Хеа!
Ситуация не изменится
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yaroslav prihodko
Самый кайф, это что в 4 из 5 матчей сыгранных пропустили 3 или больше мячей.

Это просто великолепно, 5 из 6 вряд ли конечно будет, но думаю ребята постараются и выложатся на максимум, играя с резервом немотивированной баварии
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ArtemEgs
А меньше всего пропустил Реал Сосьедад - 2 гола
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John78
Хорошая формулировка для Онаны "в роли основного голкипера". Наняли второразрядного актера)
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BARCA_10
Ответ xQcoW
Надо продлить контракт с лысым и дать ему лярд на трансферы
тогда он купит текущий состав Аякса и точно отправится в Шип?
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kustarnik555@gmail.com
Ответ xQcoW
Надо продлить контракт с лысым и дать ему лярд на трансферы
на трансферы и рекорды)))
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Уставший Фергюсон
Фергюсону тоже приносят красные папочки где МЮ лидер или он на таблетках смотрит матчи
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Роман
В следующем туре Хаг сможет обновить и этот рекорд.
Лысый маг.
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Т Марк
Очень грозный Антверпен.
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Kirkorofff
Ответ Роман
У МЮ ещё спорная игра рукой. Да и оффсайд заслуживает разбора. Где они там наиграли.
По моментам ощутимо переиграли.
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Dexter Morgan
Ответ krealpmoney
Тен Хаг перед сезоном: "I’m not in danger, I am the danger" Тен Хаг перед последним туром в ЛЧ: "I’m in danger"
Классика.
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gPk
Ответ Dexter Morgan
Тен Хаг мне напоминает лидера секты. Он уверовал в своё величие.
опять фанат кринжа вставляет палки про роналду ,забыв как это позорище пропустило всю предсезонку в надежде что Мендеш ему новый клуб найдет..
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