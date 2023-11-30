Только «Антверпен» пропустил больше «МЮ» в 5 турах ЛЧ. У «Селтика» 14 пропущенных, как и у «Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» входит в тройку худших команд по игре в обороне.

За 5 туров Лиги чемпионов манкунианцы пропустили 14 голов. « » – единственный участник группового этапа главного еврокубкового турнира, который на указанном отрезке оборонялся менее эффективно, чем «Юнайтед». Бельгийский клуб пропустил в свои ворота 15 мячей.

Оборона « » продемонстрировала тот же уровень, что и защита английской команды. В ворота шотландского клуба было забито 14 голов за 5 туров.

В роли основного голкипера в « » в этом сезоне выступает . Он отыграл в полном объеме все 5 матчей в Лиге чемпионов.

В заключительном туре английской команде предстоит встреча с лидером группы A – «Баварией».

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