«МЮ» пропустил 33 гола в первых 20 играх сезона. Это антирекорд с сезона-1962/63 – тогда было 43

«Манчестер Юнайтед» пропустил рекордное за 60 лет число голов в первых 20 матчах.

Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в .

В первых 20 матчах нынешнего сезона во всех турнирах «МЮ» пропустил 33 гола.

Это антирекорд команды на аналогичном отрезке, начиная с сезона-1962/63, когда « » пропустил 43 мяча.

Во всех матчах сезона-2023/24 ворота манкунианцев защищал .

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