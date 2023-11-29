«МЮ» пропустил 33 гола в первых 20 играх сезона. Это антирекорд с сезона-1962/63 – тогда было 43

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА рекорды Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил рекордное за 60 лет число голов в первых 20 матчах.

Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в Лиге чемпионов.

В первых 20 матчах нынешнего сезона во всех турнирах «МЮ» пропустил 33 гола.

Это антирекорд команды на аналогичном отрезке, начиная с сезона-1962/63, когда «Манчестер Юнайтед» пропустил 43 мяча.

Во всех матчах сезона-2023/24 ворота манкунианцев защищал Андре Онана.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"Во всех матчах сезона-2023/24 ворота манкунианцев защищал Андре Онана"

Ну как сказать защищал.
+101
-2
+99
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грозовая Тень
Маэстро тен Хаг говорил, что для того чтобы выйти на новый уровень, ему нужен гейм-чейнджер Онана. И не соврал. Вышел на новый уровень. Новый уровень дна
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Как там у классика в статье было? Сила и мощь!
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paul_94
Сергей Лазарев, твой выход
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мертвый Дьявол
Ответ benjamin92
Хороший наброс от спортс про то, кто защищал. Несомненно, у Онана были неудачные матчи, ошибки. Но проблема МЮ в командной защите, а не вратаре
Ну да, это защита сегодня пустила двушку со штрафного
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Today I feel Qatari
Как там у классика в статье было? Сила и мощь!
В 1963 выиграли кубок Англии, увы охранители 7хага тоже это узнают из выкыпедии и скажут дайте ещё 189 шансов
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Главное рассказать про высокий процент побед Тен Хаага, забыв уточнить, что он набил его в карабао кап
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Слово "защищал", кажется, не совсем уместно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sabrusov
мне кажется, что не осталось уже у МЮ антирекордов не побитых, ан-нет, всякий раз находятся новые
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
МАнЮ в последние годы напоминает Сколково- миллиардные вложения, пиар-компании, перспективные топ-менеджеры и исполнители, а итог один: гора рожает мышь
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
samatzakirzyanov
Рекорд за рекордом бьют, красавцы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Без Уэбба вернулись к истокам - исторический средняк
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ GuruFutbola
Участнику московской олимпиады досталось сполна)
Да, МЮ никогда не выиграть её...
Но зато титулы Чемпионов Московской Олимпиады достались всем кто у тебя в профиле.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fisher40
Ответ Direct free kick
В 1963 выиграли кубок Англии, увы охранители 7хага тоже это узнают из выкыпедии и скажут дайте ещё 189 шансов
Вы думаете, что здесь много юзеров, которые пристально следили за кубком Англии в 1963 через iptv.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я всех их сделал
В лучшие годы при Фергюсоне МЮ столько пропускал за весь сезон, например в 07/08 - 28 мячей суммарно в ЛЧ и АПЛ, ну там в кубках может пяток ещё, это неважно, Видич/Фердинанд вот это стена была, да и до того тот же Стам был крут. А сейчас ещё формально осень не кончилась, а уже 33 мяча, сколько же будет к маю, 70? 80? Или на соточку Тен Хаг замахнётся с помощью дружка Онаны? Главное чтоб сэр Алекс близко к сердцу эту дичь не принимал, год и так для него тяжелый вышел.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
7 статья за час про Онану на волне хайпа
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маулен Габбасов
Это еще не конец сезона
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Andrey
а все кричали Онана больше всех в АПЛ сухих матчей провел. 😂😂 о МЮ бьёт все рекорды
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Григорьев
вот и избавились от Де Хеа🤣 тренер у них клоун
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Поломали Онану дьволы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Де Хеа даже образца прошлого сезона на фоне 55-миллионного Днонаны выглядит невероятным вратарищем.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrWillSee
Ну есть шанс побить рекорд после 30 матчей!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
хз сколько он еще должен пропустить, чтобы Тен Хаг, наконец-то, разочаровался в нем, и поставил турка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
James Franc
По Аяксу складывалось впечатление что Тен Хааг достаточно сильный специалист. С другой стороны сложно оценить его истинный уровень, так как у многих именно в МЮ не получилось. В любом случае доля его вины есть, так как ему покупали тех кого он просил и именно эти игроки не показывают приемлемый результат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ Андрей Andrey
а все кричали Онана больше всех в АПЛ сухих матчей провел. 😂😂 о МЮ бьёт все рекорды
Тот момент, когда надо выяснить, сколько он салфеток и носков оставил чистыми...
И попрятать все американские пироги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Ответ Любезный Коссутий
хз сколько он еще должен пропустить, чтобы Тен Хаг, наконец-то, разочаровался в нем, и поставил турка.
Поразмыслив, пришёл к выводу, что Онана отличный игрок и человек.
Он именно тот, кто спустит карьеру 10 Хагов в МЮ! Так сказать, скинет с ведомости клуба.
Одним словом, кончит его карьеру
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Мертвый Дьявол
Турок покупка 7Хага, может он ещё хуже будет
не попробуешь - не узнаешь. чем он рискует? еще 30 мячей в 20 играть пропустить? даже если так, то будет знать, что оба в утиль..
но чета я сильно сомневаюсь, что турок стоял бы хуже
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мертвый Дьявол
Ответ Любезный Коссутий
не попробуешь - не узнаешь. чем он рискует? еще 30 мячей в 20 играть пропустить? даже если так, то будет знать, что оба в утиль.. но чета я сильно сомневаюсь, что турок стоял бы хуже
Рискует показать, что турок за 5 лимонов(?) да еще и не из Аякса, лучше чем Онана, ради которого выгнали Давида
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Today I feel Qatari
Как там у классика в статье было? Сила и мощь!
горилаз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирка Филькина
Позор Англии опозорил Англию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ James Franc
По Аяксу складывалось впечатление что Тен Хааг достаточно сильный специалист. С другой стороны сложно оценить его истинный уровень, так как у многих именно в МЮ не получилось. В любом случае доля его вины есть, так как ему покупали тех кого он просил и именно эти игроки не показывают приемлемый результат.
при чем тут специалист, когда у МЮ 10 ле нет структуры никакой? Тут не один коуч не вытянет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадридито
Вот он настоящий лысый шарлатан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
Ответ pit4er
Главное рассказать про высокий процент побед Тен Хаага, забыв уточнить, что он набил его в карабао кап
Причем с подвалом апл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мертвый Дьявол
Ответ Любезный Коссутий
хз сколько он еще должен пропустить, чтобы Тен Хаг, наконец-то, разочаровался в нем, и поставил турка.
Турок покупка 7Хага, может он ещё хуже будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маноло Санчи́с
С Онана и не такие рекорды ещё поставишь ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
МЮ: Мы умеем вышибить слезу даже у Бубнова.
Сегодня удалось дуойка слёз
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wadwill13
хочется сказать: а в наше время такого не было)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Онана переписал историю. Быстро же он легендой стал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий