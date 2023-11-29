«МЮ» пропустил 33 гола в первых 20 играх сезона. Это антирекорд с сезона-1962/63 – тогда было 43
«Манчестер Юнайтед» пропустил рекордное за 60 лет число голов в первых 20 матчах.
Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в Лиге чемпионов.
В первых 20 матчах нынешнего сезона во всех турнирах «МЮ» пропустил 33 гола.
Это антирекорд команды на аналогичном отрезке, начиная с сезона-1962/63, когда «Манчестер Юнайтед» пропустил 43 мяча.
Во всех матчах сезона-2023/24 ворота манкунианцев защищал Андре Онана.
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Ну как сказать защищал.
Но зато титулы Чемпионов Московской Олимпиады достались всем кто у тебя в профиле.
И попрятать все американские пироги.
Он именно тот, кто спустит карьеру 10 Хагов в МЮ! Так сказать, скинет с ведомости клуба.
Одним словом, кончит его карьеру
но чета я сильно сомневаюсь, что турок стоял бы хуже
Сегодня удалось дуойка слёз