У «МЮ» 1 победа в 5 играх этой ЛЧ – над «Копенгагеном» (1:0). Команда тен Хага идет последней в группе за тур до конца
«Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе ЛЧ за тур до конца.
Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Галатасараем» – 3:3.
После 5 проведенных туров «Юнайтед» занимает последнее, 4-е, место в турнирной таблице – команда набрала 4 очка. «Копенгаген» имеет в своем активе такое же количество баллов и сегодня встретится с «Баварией».
Первые места занимают «Бавария» (12 очков после 4 матчей) и «Галатасарай» (5 баллов в 5 играх).
«Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу за 5 матчей в текущем сезоне ЛЧ – над «Копенагагеном» дома (1:0).
В последнем туре манкунианцы примут «Баварию».
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Зачем было возвращать?
Правда у Барсы еще были сильный Интер и очень крепкая Бенфика в прошлые два года, а не Галатасарай с Копенгагеном
задача минимум: ни в коем случае не выигрывать у Баварии. понадеяться на чью-то победу в параллельном матче. избежать ЛЕ. вероятность - высокая.
Он в неё и попал.
Очень красиво замыкая очередь)))
Нужна победа с любым счетом в последнем туре над мертвым Лансом - и все, дело сделано - третье место и вперед в свою Лигу!)