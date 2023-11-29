У «МЮ» 1 победа в 5 играх этой ЛЧ – над «Копенгагеном» (1:0). Команда тен Хага идет последней в группе за тур до конца

«Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе ЛЧ за тур до конца.

Сегодня команда сыграла вничью с « » – 3:3.

После 5 проведенных туров «Юнайтед» занимает последнее, 4-е, место в турнирной таблице – команда набрала 4 очка. «Копенгаген» имеет в своем активе такое же количество баллов и сегодня встретится с «Баварией».

Первые места занимают «Бавария» (12 очков после 4 матчей) и «Галатасарай» (5 баллов в 5 играх).

« » одержал всего одну победу за 5 матчей в текущем сезоне ЛЧ – над «Копенагагеном» дома (1:0).

В последнем туре манкунианцы примут «Баварию».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!