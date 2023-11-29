У «МЮ» 1 победа в 5 играх этой ЛЧ – над «Копенгагеном» (1:0). Команда тен Хага идет последней в группе за тур до конца

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе ЛЧ за тур до конца.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Галатасараем» – 3:3. 

После 5 проведенных туров «Юнайтед» занимает последнее, 4-е, место в турнирной таблице – команда набрала 4 очка. «Копенгаген» имеет в своем активе такое же количество баллов и сегодня встретится с «Баварией». 

Первые места занимают «Бавария» (12 очков после 4 матчей) и «Галатасарай» (5 баллов в 5 играх). 

«Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу за 5 матчей в текущем сезоне ЛЧ – над «Копенагагеном» дома (1:0).

В последнем туре манкунианцы примут «Баварию». 

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68 комментариев
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Паша Деревянко
Не хочется смеяться, но очень смешно🤪😂
+63
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Константин Мееров
Онана опять будет извиняться? ))))))))) У меня иногда складывается ощущение, что этому чудиле и я бы забил метров с 15, пробив в сланцах.
+60
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rigobersong
Если бы не судья который подсуживал весь матч МЮ, Галатасарай забрал бы 3 очка!:)) Онана топ!:)💪
+42
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ОттоДракула
Больше Юнайтед пропустил только Антверпен: 14 против 15. Следующий матч против Баварии: у лысого есть шанс в очередной раз в историю войти.
+22
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+21
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Andartan
Забить 9 мячей в выездных матчах и набрать одно очко
+19
0
+19
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j30
увидел состав галатасарая а ведь у них состав сильнее чем у мю
+19
-2
+17
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Азамат
Уберите Роналду он вообще непрессингует
+19
-4
+15
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SexyCow
Пора МЮ менять курс на 180 градусов, вместо лысого поставить патлатого царя ( Мостового ) на тренерскую скамейку.
+14
0
+14
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Мертвый Дьявол
В прошлом матче убрали же 7Хага с бровки и сразу победили
Зачем было возвращать?
+11
0
+11
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LLC TRUST
Ответ Константин Мееров
Онана опять будет извиняться? ))))))))) У меня иногда складывается ощущение, что этому чудиле и я бы забил метров с 15, пробив в сланцах.
Он бы сланцы поймал, а мяч пропустил. Сланцы поймать сложнее
+10
0
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c5dsk7xqqb
Опять Роналду разрушает этот клуб, да что ж ты будешь делать;)))))
+13
-3
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Иса Умаров
чисто рандомно попали в лч
+8
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Мертвый Дьявол
Ответ Любезный Коссутий
Онана
То Онана, то Рашфор, главное, что никогда не 7Хаг
+6
-1
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xbfy7wncvc
Честно, как человек наблюдающий со стороны и не имеющего отношения к Ман Ю, все выглядит ужасно. Их игра, результаты, а ведь игроки приходят не а бы какие. Столько денег потратили, а результаты стали еще хуже по сравнению с Сульшеровским
+7
-2
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Константин Мееров
Ответ Gelious
Как же Роналду мешает
это тут при чем?
+8
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Леван Мкртчян
Ответ rigobersong
Если бы не судья который подсуживал весь матч МЮ, Галатасарай забрал бы 3 очка!:)) Онана топ!:)💪
Хотелось бы Qwerty сейчас услышать, который угорал и, каждый раз ,в токсичной форме говорил о вылете Барсы из группы ЛЧ . Как раз и вводные данные похожие , в группе и Бавария есть....
Правда у Барсы еще были сильный Интер и очень крепкая Бенфика в прошлые два года, а не Галатасарай с Копенгагеном
+8
-5
+3
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zzzeeerrrooo
Бабла куча выхлопа 0 , в этом весь мю
+2
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Spaten
Кто мешал сегодня выиграть? Точно не турки))
+2
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Любезный Коссутий
задача максимум: выиграть у Баварии. понадеяться, что другие две сыграют в ничью. выйти в 1/8 на Барселону, и попасть в 1/4. вероятность - низкая.

задача минимум: ни в коем случае не выигрывать у Баварии. понадеяться на чью-то победу в параллельном матче. избежать ЛЕ. вероятность - высокая.
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Мертвый Дьявол
Ответ Любезный Коссутий
задача максимум: выиграть у Баварии. понадеяться, что другие две сыграют в ничью. выйти в 1/8 на Барселону, и попасть в 1/4. вероятность - низкая. задача минимум: ни в коем случае не выигрывать у Баварии. понадеяться на чью-то победу в параллельном матче. избежать ЛЕ. вероятность - высокая.
ЛЕ это наш шанс на чашку, чтобы потом всем хейтерам доказывать, что у 7хага есть результат и его нельзя увольнять
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Ф_Крюгер
Сегодня играли хорошо
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
А весной смеялись над Ливерпулем, играющим по четвергам. Я тогда ещё говорил, что весной тоже будете играть по четвергам. Но походу я ошибся...
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alexmixer9
Ответ Фёдор Кузнецов
МЮ сейчас даже победа над Баварией не гарантирует плей-офф, кто бы мог подумать об этом после жеребьёвки?
Да вообще не то что бы это был невероятный сценарий, что МЮ так облажается)
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Против вейперов и маню
Маню хотел попасть в топ-4.
Он в неё и попал.
Очень красиво замыкая очередь)))
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Mi}{AH
Страшно то, что даже 3 гола не гарантия победы и даже ничьей для МЮ сегодня, представляю как тяжело смотреть на все это Сэру Алексу.
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Азамат
Ответ Spaten
Кто мешал сегодня выиграть? Точно не турки))
Роналду
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Ярослав Ройс
Ответ Spaten
Кто мешал сегодня выиграть? Точно не турки))
Де Хеа
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ArnoNeputevy
Ответ Фёдор Кузнецов
МЮ сейчас даже победа над Баварией не гарантирует плей-офф, кто бы мог подумать об этом после жеребьёвки?
Победа над "Баварией" в группе ЛЧ - это как победа в беге на 100 м над сборной гепардов. У "Баварии" в групповых этапах 17 побед ПОДРЯД.
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Ф_Крюгер
Ответ Groznyi2024
Правильно ли я понимаю, что АПЛ сейчас одна из самых слабых лиг, если не считать Сити?
Неправильно понимаете...
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elkipalki
Ответ ruslan_khaibulov
тоже не понял регламент. по личным встречам там гостевые голы не учитывают. там 4:4 в итоге. не понятно почему Ниле Копенгагена
У Копенгагена игр меньше
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Роман
Ответ Ирка Филькина
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Ну севен Хаг в роли сутенера.
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Andrew Kolevatykh
Ответ Константин Мееров
Онана опять будет извиняться? ))))))))) У меня иногда складывается ощущение, что этому чудиле и я бы забил метров с 15, пробив в сланцах.
При этом умудряется быть на первом месте по сейвам в АПЛ. Конечно, тут "заслуга" защиты тоже есть, но тем не менее. Хорошо бы ему хорошего напарника на позицию, чтобы пока в резерве посидел. На Харри лавка + сброшенный груз ответственности капитана весьма благотворно повлияли, может, тут тоже сработает)
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КобеКириленко
Ответ Заяцволк
У МЮ всё равно больше очков, чем у нашего Ювентуса в прошлой году. Почему же обе команды так неудачно выступили в ЛЧ в последние 2 года ? Может быть есть какая-то связь у этих клубов ? Дайте подумать, хм... Ах, да ! В обоих клубах недавно присутствовал португальский балласт, который утащил команды вниз, после чего свалил в пустыню. А командам теперь с трудом приходится выбираться из клубничной трясины, образовавшейся после этого чуда-юда. Ну делать нечего, приходится через мучения пытаться вернуться на твёрдые позиции в ЛЧ, это не быстрый процесс, но всё у клубов получится
Вы уже определитесь. То МЮ хорошо играет и берет кубок лиги,потому что там нет Роналду,то МЮ играет плохо,потому что Роналду все уничтожил(купив Онану)
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madaev
Ответ Заяцволк
У МЮ всё равно больше очков, чем у нашего Ювентуса в прошлой году. Почему же обе команды так неудачно выступили в ЛЧ в последние 2 года ? Может быть есть какая-то связь у этих клубов ? Дайте подумать, хм... Ах, да ! В обоих клубах недавно присутствовал португальский балласт, который утащил команды вниз, после чего свалил в пустыню. А командам теперь с трудом приходится выбираться из клубничной трясины, образовавшейся после этого чуда-юда. Ну делать нечего, приходится через мучения пытаться вернуться на твёрдые позиции в ЛЧ, это не быстрый процесс, но всё у клубов получится
🤡🤡🤡
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elkipalki
Ответ Заяцволк
У МЮ всё равно больше очков, чем у нашего Ювентуса в прошлой году. Почему же обе команды так неудачно выступили в ЛЧ в последние 2 года ? Может быть есть какая-то связь у этих клубов ? Дайте подумать, хм... Ах, да ! В обоих клубах недавно присутствовал португальский балласт, который утащил команды вниз, после чего свалил в пустыню. А командам теперь с трудом приходится выбираться из клубничной трясины, образовавшейся после этого чуда-юда. Ну делать нечего, приходится через мучения пытаться вернуться на твёрдые позиции в ЛЧ, это не быстрый процесс, но всё у клубов получится
Барса вообще до ЛЕ скатилась прсле Месси) и там логика то есть. Барса ему миллионы баксов платит до сих пор, из-за него все эти экономические рычаги у Барсы)
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Любезный Коссутий
Ответ Spaten
Кто мешал сегодня выиграть? Точно не турки))
Онана
+1
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Yri Yrov
Ответ Константин Мееров
это тут при чем?
есть логика в этом. как он в Лч тащил мю помните. может в этом затащил бы. Лч это его турнир
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Andrey Kulchitsky
Ответ Леван Мкртчян
Хотелось бы Qwerty сейчас услышать, который угорал и, каждый раз ,в токсичной форме говорил о вылете Барсы из группы ЛЧ . Как раз и вводные данные похожие , в группе и Бавария есть.... Правда у Барсы еще были сильный Интер и очень крепкая Бенфика в прошлые два года, а не Галатасарай с Копенгагеном
зачем Барсу с середняком Мю сравнивать? в которых уже как 10 лет попадание в лч - предел мечтаний.
+3
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MrWillSee
А почему никто не пишет про Севилью? Как она красиво все сделала - чтобы уже точно не занять случайно второе место.
Нужна победа с любым счетом в последнем туре над мертвым Лансом - и все, дело сделано - третье место и вперед в свою Лигу!)
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Владимир Владимир
у 7хага все системно, 4 от Баварии, 3 от сарая, 4 от гагена, 3 от сарая
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Андрей Andrey
МЮ в свое стихии. рекорды за рекордами...
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LLC TRUST
Ооо, еще я впервые вижу пост про мю в котором у ригобера плюсы
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Вячеслав Пустохин
Только серия чудес позволит твоей команде выйти из группы, а ты после матча с улыбкой обнимаешься с Зиешом
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Wings of Freedom
Ну и нахрен нужна эта ЛЧ))))). команда Онананистов.
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Антинародная Команда
Главное не победа , а участие
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Грозовая Тень
1 победа, 14 пропущенных мячей. Уверенное первое место. С конца. Молодец, тен Хаг. Молодец, Онана.
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Ирка Филькина
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skxgpkt7xn
сливают Тен Хага
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Фёдор Кузнецов
МЮ сейчас даже победа над Баварией не гарантирует плей-офф, кто бы мог подумать об этом после жеребьёвки?
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Утя Ваткин
Нефиг было сливать матчи в которых вели в 2 мяча.
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