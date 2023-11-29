Тен Хаг о 3:3 с «Галатасараем»: «Виден стиль «МЮ» – активный, динамичный и смелый, я очень рад. Но если хотим остаться в ЛЧ, такие матчи нужно выигрывать»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг подвел итоги игры «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая».

Игра 5-го тура группового этапа ЛЧ закончилась ничьей со счетом 3:3. В ходе игры англичане вели с разницей в два мяча. 

– Мы выигрывали, а потом потеряли преимущество. Мы должны были взять три очка, это понятно. Мы делали это в других матчах.

Я был доволен тем, как мы играли, но в то же время я должен покритиковать команду, потому что оборона была недостаточно хороша. Мы ведем со счетом 3:1 и не можем позволить себе ошибок, поскольку они делают разницу. 

У каждого гола есть своя история. Будь то момент перехода из обороны в атаку, когда мы не блокировали соперника в центре поля, или второй гол, который был забит со штрафного, или третий гол – мы были организованы, но перегружены. Этого не должно происходить. Мы должны извлечь уроки из этого.

Я очень рад, потому что виден стиль этой команды – активный, динамичный и смелый. Я был доволен игрой, потому что мы создали так много моментов, но в то же время мы должны были выиграть этот матч». 

– Кто виноват в том, что команда упускает преимущество?

– Всегда я. Я несу за это ответственность. Мы знаем, что строим проект. Мы вносим улучшения, так что это очень обнадеживает.

Мы движемся в правильном направлении, поэтому я знаю, что в долгосрочной перспективе мы добьемся успеха, но если мы хотим остаться в Лиге чемпионов, то такие матчи нужно выигрывать, – сказал тен Хаг. 

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83 комментария
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sintenced
"если хотим остаться в ЛЧ"...
Скажите ему кто-нибудь...
+110
-4
+106
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bat90
«Виден стиль «МЮ» – упустить победу, ведя 2 мяча; косячный Онана и пожар в защите»
+69
-1
+68
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Хызыр
Ну если честно, то был неплохой матч от МЮ. Если бы не привозы Онана, то спокойно бы выиграли. Да и с привозами выиграли, если бы в последние минут 15 реализовали уйму голевых моментов. Смотрелись сегодня лучше, чем с Эвертоном.
+71
-21
+50
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King_X
Матч был позорный, организации меньше, чем в дворовом футболе
У обеих команд

Музыки из шоу Бенни Хилла не хватало, Галатасарай все делал, чтоб МЮ в концовке забил. Чтоб кипер выходил из штрафной при 3-3, или оставалось только 2 заща на своей половине и к ним даж не возвращались, чтоь помочь - вообще давно не видел
+32
-8
+24
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GuruFutbola
Топ-4 есть, вопросы?)
+28
-7
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Мертвый Дьявол
Ответ Хызыр
Ну если честно, то был неплохой матч от МЮ. Если бы не привозы Онана, то спокойно бы выиграли. Да и с привозами выиграли, если бы в последние минут 15 реализовали уйму голевых моментов. Смотрелись сегодня лучше, чем с Эвертоном.
Потому что Сарай сам играл и МЮ позволял
Защита сарая сегодня была сплошным ужасом
+15
0
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А.В. Бубнов
виден стиль...
Пхахаха
всыпте ему успокоительное в мягкие ткани ыпож
+14
-3
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Nickolay Lyskov
Активный, динамичный и смелый Арсенал после 1-го тайма сейчас 5-0 выигрывает.
+11
-1
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Denis Nikitin
Серьезно, имея почти всю игру 60-40 владение, меньше ударов и меньше передач, тренер еще решает говорить про смелую и динамичную игру?
+11
-2
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Всеволод Коледенков
Ответ Хызыр
Ну если честно, то был неплохой матч от МЮ. Если бы не привозы Онана, то спокойно бы выиграли. Да и с привозами выиграли, если бы в последние минут 15 реализовали уйму голевых моментов. Смотрелись сегодня лучше, чем с Эвертоном.
Первый адекватный коммент увидел)
+17
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Rjcnbr
Ответ King_X
Матч был позорный, организации меньше, чем в дворовом футболе У обеих команд Музыки из шоу Бенни Хилла не хватало, Галатасарай все делал, чтоб МЮ в концовке забил. Чтоб кипер выходил из штрафной при 3-3, или оставалось только 2 заща на своей половине и к ним даж не возвращались, чтоь помочь - вообще давно не видел
Ну так люди ради этого и смотрят футбол, ради таких матчей. Лишь малая часть ставит на паузу и маркером рисует стрелочки прямо на телевизоре
+8
-1
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Дядя ТУРА
чё он несёт? сарай получше был. мю сыкливо бегал там что-то пыжился за счёт Бруно
+11
-6
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Maks_tm
Ответ sintenced
"если хотим остаться в ЛЧ"... Скажите ему кто-нибудь...
Остаться в лч, равен на то что у Лысого до матча с Баварии повырастут натуральные волосы
+5
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Vint-Z
МЮ не выиграл (и даже не сыграл вничью) пока ни у кого из серьёзных соперников в этом сезоне. В АПЛ побеждают только команды из второй половины, но сейчас будет тяжелейший месяц (Ньюкасл, Ливер, Вилла, Челси, Вест Хэм). В домашнюю победу над Баварией, которая ещё ничего не гарантирует, верится очень мало.
+4
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ta-tosha
Ответ h4ww7xkqkz
Онану обратно в Африку отправить нужно
В январе и так поедет, будет играть турок
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Кеша Вашуков
Ответ Nickolay Lyskov
Активный, динамичный и смелый Арсенал после 1-го тайма сейчас 5-0 выигрывает.
Арсенал играет в футбол, а тут люди "строят проект"
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Мужанов Дмитрий Александрович
Для начала нужно усадить Онану на скамейку, результаты от этого уж точно не ухудшатся.
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CONST_VAN_G
Лысый балабол живёт в каком-то своем мирке
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хавбек+
повезло ему что в нынешнем сезоне АПЛ есть десяток мусорных команд, как минимум планку в 50% побед можно удержать
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ledenec
Ответ GuruFutbola
Топ-4 есть, вопросы?)
Даже если в 6 туре против Баварии МЮ проиграет, то останется в топ 4
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А.В. Бубнов
Ответ La victoria es nuèstrà
тоже бесят?!! просто слов нет.
Нет, это я тебе
Стартуй исполнять
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Emma Nevskaia
поэтому не выиграли ?
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Генри Форд
Ответ Хызыр
Ну если честно, то был неплохой матч от МЮ. Если бы не привозы Онана, то спокойно бы выиграли. Да и с привозами выиграли, если бы в последние минут 15 реализовали уйму голевых моментов. Смотрелись сегодня лучше, чем с Эвертоном.
Полностью согласен, хоть и не болею за мю, но вчера выглядели неплохо
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Andrew Kolevatykh
Ответ Abu Ibrahim
Ну когда обыграет тогда и разговаривать можно . А пока шансы у всех равны . В 6 туре конкуренты МЮ будут играть друг против друга, оба они 3 очка набрать не смогут , а МЮ дома против Баварии которая уже решила все свои вопросы и вряд ли будет убиваться . Так что заранее загадывать смысла нет, поживем увидим .
У Галатасарая 5 очков, его победа решит исход. Если он так же будет играть с Копенгагеном, то это практически решённый вопрос. С другой стороны, первый матч вничью, в Дании без домашних трибун будет, возможно, не так бодро. Но ведь в первом матче МЮ с Баварией неплохо смотрелся, немотивированный соперник может быть по зубам. Тем не менее, шансов на выход довольно мало.
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Abu Ibrahim
Ответ Максим Семин
Может Копенгаген обыграл Баварию уже, фиг знает. Вроде первый тайм и 0:0.
Ну когда обыграет тогда и разговаривать можно . А пока шансы у всех равны . В 6 туре конкуренты МЮ будут играть друг против друга, оба они 3 очка набрать не смогут , а МЮ дома против Баварии которая уже решила все свои вопросы и вряд ли будет убиваться . Так что заранее загадывать смысла нет, поживем увидим .
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Меган Лайф
Ответ YoRHa
Адекватный переводится как "первый коммент, совпадающий с моим мнением, которое я считаю адекватным и единственно верным"?)
Адекватный, то есть не являющийся частью потока хейта)
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Максим Семин
Ответ Abu Ibrahim
Комментарий скрыт
Может Копенгаген обыграл Баварию уже, фиг знает. Вроде первый тайм и 0:0.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ piper65
Парадокс в том, что если нет результатов, то не будет и «долгосрочного проекта», или будет другой и уже с другими участниками. Понятно, что ЭТХ не может сказать в интервью «увижу Онана в раздевалке - убью на фиг» и вынужден лить воду про проект. Но вратарь реально убил команду в этой игре
Не только в этой игре, а в этой ЛЧ )))
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Денис Аксанов
Матч был действительно неплохим, но результат ужасный. К слову сказать, даже при снисходительном отношение к Галатасараю, ведь клуб не из топ 5 лиг. Кто из игроков гораздо более богатого и статусного МЮ даже не на голову, а хотя бы просто лучше игроков турецкой команды. Муслера сделал несколько важных сейвов, Онана привез. Центр защиты был примерно равного уровня. Цпз только Бруно в первом тайме хорошо создал. Во втором потерялся. Фланги защиты, разве что Шоу явно лучше остальных фуллбэков этого противостояния. Зиеш по сути сделал весь результат. Заа неплохо отбегал явно не хуже чем Антони. Гарначо забил гол, потом на игру. Икарди забил, с оффсайда, который только ярый фанат МЮ мог увидеть. Хойлунд не сделал ничего. Итого мы имеем 60млн фунтов в воротах, 200 млн линия защиты, 200 млн полузащиты 80 нападения. И все чтобы неплохо играть против Галатасарая. Кажется, где-то было сделано что-то не так.
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Andrew Kolevatykh
Ответ JohnnyMulka
Ты говоришь про тренера академии Даже не дубля Это у 12-летних детей, должен быть тренер, который будет из учить играть в пас, бегать и открываться между линиями МЮ - это команда мастеров. Там играют профессиональны. Которые априори должны уметь бегать, прыгать и обводить Иначе зачем с ними заключали контракты на много миллионов Задача тренера профессионального клуба - расставить игроков правильно, а не возиться с каждым Объясняя как точно и быстро пасовать Если человек в 20+ лет не умеет отдавать пас, то ему надо выбирать другую профессию
Я тебя понимаю. Но к сожалению, мы говорим о команде, которой на данном этапе действительно нужно привить довольно базовые вещи по современным меркам. Меня больше удивляет, почему тренеры (кроме Луи, разумеется) забивали на это.

Или почему все забивали на проблемы Санчо? Сейчас можно подумать, что это при Тен Хаге он совсем потух, но он ведь первый, кто действительно всерьез занялся его состоянием.
Да, ты прав, тренер не должен этого делать. Но ситуация уже случилась, и кому-то нужно было засучить рукава и начать практически с нуля. И ведь это осложняется тем, что у него куча травм, ополчившиеся фанаты Роналду, проблемы со стадионом, инфраструктурой, индивидуальные ошибки игроков, на которые он не может повлиять. Можно даже вспомнить, что он прежде всего очень хотел де Йонга, а в итоге получил Каземиро, который был даже хорош, но вокруг него не построишь игру. При всем этом дерьме в АПЛ до первого места две победы. Ах да еще, скандалы с Гринвудом и Антони. И ведь не жалуется на это в каждом интервью. Вот серьезно, я не знаю, какой тренер бы справился с этим лучше. И справился ли вообще.
Плюс он защищает игроков, публично забирая всю вину на себя (случай с Санчо оставим за скобками, все же там Джейдон не прав). Это очень важный момент. Об этом говорилось в фильме Invincibles: если ты защищаешь своих игроков, то они будут готовы умереть за тебя на поле.
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Невский баклан
Жаль что МЮ может не выйти, очень хотелось бы чтобы они вышли и встретились с Барсой
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Roman
Батюшка Тен Хааг тащит наш Маню к футбольному величию!
+7
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h4ww7xkqkz
Онану обратно в Африку отправить нужно
+3
-2
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2ran
Достойный ответ. Хотя надо было лишь произнести одно имя-Онана.
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piper65
Парадокс в том, что если нет результатов, то не будет и «долгосрочного проекта», или будет другой и уже с другими участниками. Понятно, что ЭТХ не может сказать в интервью «увижу Онана в раздевалке - убью на фиг» и вынужден лить воду про проект. Но вратарь реально убил команду в этой игре
+1
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Mr.Bean
Ответ King_X
Матч был позорный, организации меньше, чем в дворовом футболе У обеих команд Музыки из шоу Бенни Хилла не хватало, Галатасарай все делал, чтоб МЮ в концовке забил. Чтоб кипер выходил из штрафной при 3-3, или оставалось только 2 заща на своей половине и к ним даж не возвращались, чтоь помочь - вообще давно не видел
Мне вспомнилась концовка матча АПЛ с Фулхэмом, когда Бруно забил на 90-й минуте победный мяч. Там вообще 3 игрока лондонцев не могли мяч из своей штрафной выбить в аут или за лицевую, пинали его по всей штрафной друг в друга. Не пасовали, а именно пинали.

Вчера похожая история, турки будто сами желали пропустить. Это как у Задорнова в 00-х была фраза про нашу сборную мол "наши играют заразительно плохо: против нас плохо играют даже хорошие команды, потому что они не знают как с нашими играть"
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Любезный Коссутий
я бы попробовал поставить турка в ворота. Онана пусть на КАН съездит, бошку проветрит
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Mihail0910
Забавно получается, победа в очном поединке Копенгаген - Галатасарай любой из команд оставляет МЮ без Лиги чемпионов, да еще им самим нужно обыгрывать Баварию... Не понимаю, чего там бормочет Тен Хаг, но в ЛЧ они по ходу уже наигрались.
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romankoucher
Если бы вам всем заранее сказали, что МЮ забьет 3 мяча вы бы все поставили на победу МЮ. Если только вы - не Онана
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Andrew Kolevatykh
Ответ ta-tosha
Он что, игру в VR очках смотрел? :)))) настроенных на pornhub?
Ты серьезно? Сравни матч месячной давности и сегодняшний. Начали играть быстро, появились пасы в касание, комбинации, отличные дальние удары, скорректировали тактику и не стали катать на своей половине поля, вытягивая соперника. Конечно, есть, куда расти, особенно защите. Однако, случились ошибки Онана. Не повезло и в концовке, были убойные моменты: штанга, Пельистри имел пару убойных моментов.

И да, Галатасарай очень хорошо смотрелся, достойная команда.
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SCHENN
Движемся в правильном направлении

Примерно понятен путь
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Грозовая Тень
Жалко нельзя в комменты видео вставлять. Без смеха невозомжно читать прессухи тен Хага
https://youtu.be/D6MbQ9PlWQ8?si=La3MAH-hDmE2ty5f
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Сергей Григорьев
Вратаря этого с ворот убери
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rcbkz6mrtd
Потеряно все кроме чести. А Тен Хагу все ни по чем ) уверенный в себе тип )
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Alex Pog
Ответ sintenced
"если хотим остаться в ЛЧ"... Скажите ему кто-нибудь...
так он и намекнул, что не остаемся
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Quintin07
стиль вести в два мяча и отдать победу пропустив детские мячи, тогда да это стиль.
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Софья Хороброва
Может его вышвырнуть, раз он виноват? а то щас модно на себя вину брать, типа ты дон корлеоне, а че толку? просто жесть, когда такое было, что МЮ проигрывает в серии галатасараю, причем по игре, а тренер рассказывает, что все хорошо, ему нравится игра, прослеживается стиль и тд. он вообще в своем уме? я не пойму, он уже считает МЮ условным брюгге или базелем?
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Davron Tashkenbaev
Может все таки вернем Де Хев?! Он все еще свободен..
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Юрий Успенский
Какой стиль….Борьба мочи с гавном
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Provocadeur07
МЮ откровенно без кипера. Кто там что гнал на Де Хеа?
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