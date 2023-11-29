Тен Хаг о 3:3 с «Галатасараем»: «Виден стиль «МЮ» – активный, динамичный и смелый, я очень рад. Но если хотим остаться в ЛЧ, такие матчи нужно выигрывать»
Эрик тен Хаг подвел итоги игры «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая».
Игра 5-го тура группового этапа ЛЧ закончилась ничьей со счетом 3:3. В ходе игры англичане вели с разницей в два мяча.
– Мы выигрывали, а потом потеряли преимущество. Мы должны были взять три очка, это понятно. Мы делали это в других матчах.
Я был доволен тем, как мы играли, но в то же время я должен покритиковать команду, потому что оборона была недостаточно хороша. Мы ведем со счетом 3:1 и не можем позволить себе ошибок, поскольку они делают разницу.
У каждого гола есть своя история. Будь то момент перехода из обороны в атаку, когда мы не блокировали соперника в центре поля, или второй гол, который был забит со штрафного, или третий гол – мы были организованы, но перегружены. Этого не должно происходить. Мы должны извлечь уроки из этого.
Я очень рад, потому что виден стиль этой команды – активный, динамичный и смелый. Я был доволен игрой, потому что мы создали так много моментов, но в то же время мы должны были выиграть этот матч».
– Кто виноват в том, что команда упускает преимущество?
– Всегда я. Я несу за это ответственность. Мы знаем, что строим проект. Мы вносим улучшения, так что это очень обнадеживает.
Мы движемся в правильном направлении, поэтому я знаю, что в долгосрочной перспективе мы добьемся успеха, но если мы хотим остаться в Лиге чемпионов, то такие матчи нужно выигрывать, – сказал тен Хаг.
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Скажите ему кто-нибудь...
У обеих команд
Музыки из шоу Бенни Хилла не хватало, Галатасарай все делал, чтоб МЮ в концовке забил. Чтоб кипер выходил из штрафной при 3-3, или оставалось только 2 заща на своей половине и к ним даж не возвращались, чтоь помочь - вообще давно не видел
Защита сарая сегодня была сплошным ужасом
Пхахаха
всыпте ему успокоительное в мягкие ткани ыпож
Стартуй исполнять
Или почему все забивали на проблемы Санчо? Сейчас можно подумать, что это при Тен Хаге он совсем потух, но он ведь первый, кто действительно всерьез занялся его состоянием.
Да, ты прав, тренер не должен этого делать. Но ситуация уже случилась, и кому-то нужно было засучить рукава и начать практически с нуля. И ведь это осложняется тем, что у него куча травм, ополчившиеся фанаты Роналду, проблемы со стадионом, инфраструктурой, индивидуальные ошибки игроков, на которые он не может повлиять. Можно даже вспомнить, что он прежде всего очень хотел де Йонга, а в итоге получил Каземиро, который был даже хорош, но вокруг него не построишь игру. При всем этом дерьме в АПЛ до первого места две победы. Ах да еще, скандалы с Гринвудом и Антони. И ведь не жалуется на это в каждом интервью. Вот серьезно, я не знаю, какой тренер бы справился с этим лучше. И справился ли вообще.
Плюс он защищает игроков, публично забирая всю вину на себя (случай с Санчо оставим за скобками, все же там Джейдон не прав). Это очень важный момент. Об этом говорилось в фильме Invincibles: если ты защищаешь своих игроков, то они будут готовы умереть за тебя на поле.
Вчера похожая история, турки будто сами желали пропустить. Это как у Задорнова в 00-х была фраза про нашу сборную мол "наши играют заразительно плохо: против нас плохо играют даже хорошие команды, потому что они не знают как с нашими играть"
И да, Галатасарай очень хорошо смотрелся, достойная команда.
Примерно понятен путь
https://youtu.be/D6MbQ9PlWQ8?si=La3MAH-hDmE2ty5f