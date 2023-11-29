Тен Хаг о 3:3 с «Галатасараем»: «Виден стиль «МЮ» – активный, динамичный и смелый, я очень рад. Но если хотим остаться в ЛЧ, такие матчи нужно выигрывать»

Эрик тен Хаг подвел итоги игры «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая».

Игра 5-го тура группового этапа ЛЧ закончилась ничьей со счетом 3:3. В ходе игры англичане вели с разницей в два мяча.

– Мы выигрывали, а потом потеряли преимущество. Мы должны были взять три очка, это понятно. Мы делали это в других матчах.

Я был доволен тем, как мы играли, но в то же время я должен покритиковать команду, потому что оборона была недостаточно хороша. Мы ведем со счетом 3:1 и не можем позволить себе ошибок, поскольку они делают разницу.

У каждого гола есть своя история. Будь то момент перехода из обороны в атаку, когда мы не блокировали соперника в центре поля, или второй гол, который был забит со штрафного, или третий гол – мы были организованы, но перегружены. Этого не должно происходить. Мы должны извлечь уроки из этого.

Я очень рад, потому что виден стиль этой команды – активный, динамичный и смелый. Я был доволен игрой, потому что мы создали так много моментов, но в то же время мы должны были выиграть этот матч».

– Кто виноват в том, что команда упускает преимущество?

– Всегда я. Я несу за это ответственность. Мы знаем, что строим проект. Мы вносим улучшения, так что это очень обнадеживает.

Мы движемся в правильном направлении, поэтому я знаю, что в долгосрочной перспективе мы добьемся успеха, но если мы хотим остаться в , то такие матчи нужно выигрывать, – сказал тен Хаг.

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