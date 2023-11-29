Гвардиола о том, что Холанд быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ: «Я говорил тысячу миллионов раз: я впечатлен. Я должен повторить? Мы любим Эрлинга не только за голы»

Пеп Гвардиола высказался об очередном рекорде Эрлинга Холанда.

Нападающий « » быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов – для этого ему понадобилось 35 игр. Также норвежец побил рекорд форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 40 мячей в этом турнире.

«Опять? Я должен повторить вам? [Я говорил] тысячу миллионов раз: я правда впечатлен. Еще один рекорд. Поздравляю. Он фантастический игрок.

Я много раз говорил вам, что мы очень, очень довольны. Мы любим его не только за голы, которые он забивает, но и за многое-многое другое», – сказал главный тренер «горожан».

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