Гвардиола о том, что Холанд быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ: «Я говорил тысячу миллионов раз: я впечатлен. Я должен повторить? Мы любим Эрлинга не только за голы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался об очередном рекорде Эрлинга Холанда.

Нападающий «Манчестер Сити» быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов – для этого ему понадобилось 35 игр. Также норвежец побил рекорд форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 40 мячей в этом турнире. 

«Опять? Я должен повторить вам? [Я говорил] тысячу миллионов раз: я правда впечатлен. Еще один рекорд. Поздравляю. Он фантастический игрок.

Я много раз говорил вам, что мы очень, очень довольны. Мы любим его не только за голы, которые он забивает, но и за многое-многое другое», – сказал главный тренер «горожан».

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19 комментариев
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Roman
Ответ Трент Резнор
Лысый выхватил свой счастливый билет в лице Эрлинга. Он знает что говорит.
Холанд выхватил свой счастливый билет в лице лысого шарлатана
+55
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Vinnipukh Vinni
Ответ Трент Резнор
Лысый выхватил свой счастливый билет в лице Эрлинга. Он знает что говорит.
При чём здесь счастливый билет? Когда Агуэро ушёл, МанСити не спешил в панике покупать кого угодно побыстрее, играл без центрфорварда. Дождались нужного момента и купили. Всё по плану.
+29
-1
+28
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Евгений Громов 33
Ответ Трент Резнор
Лысый выхватил свой счастливый билет в лице Эрлинга. Он знает что говорит.
Лысый его ещё прокачает за пару сезонов , вот тогда будет полный писец.
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Циник Петербургский
Напоминает "я уже восемьсот миллиардов раз тебе говорила, сынок, не имей привычку преувеличивать!!" %)
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Valik Slovo
Ответ Трент Резнор
Лысый выхватил свой счастливый билет в лице Эрлинга. Он знает что говорит.
У него целая команда счастливых билетов, а благодаря ему они становятся ещё и выигрышные)
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madaev
Ответ xoms
Если честно Холанд совсем не впечатляет, у нас такой же абсолютно был Погребняк, просто Холанду в основном всё на блюдце подают на поле, сам совсем не тащер, разве что чуйка есть где стоять, так и Левандовски в свои былые времена таким же был, как в команду попал где играют в равной степени на всех, сразу потух.
🤡🤡🤡
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Трент Резнор
Лысый выхватил свой счастливый билет в лице Эрлинга. Он знает что говорит.
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Салауат Нуралиев
Мы любим его ещё и за празднования)))
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madaev
Ответ Roman
Холанд выхватил свой счастливый билет в лице лысого шарлатана
Лол, типо он в Дортмунде и РБ не рвал
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Nicolas Erfe
"А мой папка все равно твоего побьет"
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garryking
Т.е. миллиард раз
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Pushka Zotova
Лысый шарлатан выхватил свой счастливый билет в лице Холанда.
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