Гвардиола о дубле Холанда в матче с «Янг Бойз»: «Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю жизнь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Янг Бойз».

Английская команда одержала победу со счетом 3:1 в 3-м туре группового этапа чемпионов. сделал дубль, Мануэль Аканджи забил 1 гол.

«Это была исключительная игра, наша позиционная игра была действительно хороша. Их физическая сила привела к чуть большей агрессии при игре один в один.

Во втором тайме помог нам выиграть матч, в целом они [игроки] выступили исключительно. Нужно выиграть еще один матч, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, а затем еще две, чтобы финишировать первыми».

Об игре на искусственном покрытии

«На этом поле это сложнее, мяч ведет себя по-другому. Но мы очень хорошо сыграли позиционно».

О Холанде

«Ему важно иметь моменты. Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю свою жизнь, и, судя по моментам, он представляет невероятную угрозу.

Игрокам нужна способность находить возможность для паса, как это делают Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган. Но он [Холанд] будет забивать до последнего дня карьеры».

О Рико Льюисе

«Он играл на позиции крайнего защитника и смещался в центр, он очень умный. Они с Родри провели невероятную игру – все три защитника были очень хороши.

Во втором тайме Жереми Доку, и , когда он вышел на поле, были великолепны – это была очень хорошая игра», – сказал Гвардиола.

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