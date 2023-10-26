Гвардиола о дубле Холанда в матче с «Янг Бойз»: «Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю жизнь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Янг Бойз Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джек Грилиш Бернарду Силва Родри Эрлинг Холанд Матеуш Нунеш Жереми Доку Рико Льюис Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Янг Бойз».

Английская команда одержала победу со счетом 3:1 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд сделал дубль, Мануэль Аканджи забил 1 гол.

«Это была исключительная игра, наша позиционная игра была действительно хороша. Их физическая сила привела к чуть большей агрессии при игре один в один.

Во втором тайме Матеуш Нунеш помог нам выиграть матч, в целом они [игроки] выступили исключительно. Нужно выиграть еще один матч, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, а затем еще две, чтобы финишировать первыми». 

Об игре на искусственном покрытии

«На этом поле это сложнее, мяч ведет себя по-другому. Но мы очень хорошо сыграли позиционно». 

О Холанде

«Ему важно иметь моменты. Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю свою жизнь, и, судя по моментам, он представляет невероятную угрозу.

Игрокам нужна способность находить возможность для паса, как это делают Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган. Но он [Холанд] будет забивать до последнего дня карьеры». 

О Рико Льюисе

«Он играл на позиции крайнего защитника и смещался в центр, он очень умный. Они с Родри провели невероятную игру – все три защитника были очень хороши.

Во втором тайме Жереми Доку, Джек Грилиш и Бернарду Силва, когда он вышел на поле, были великолепны – это была очень хорошая игра», – сказал Гвардиола.

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36 комментариев

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Эксперимент
Ответ llolishe
Комментарий скрыт
Ты хочешь, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю твою жизнь.
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Slava Vestiaz
Всю жизнь ? Гвардиола жестокий. В отличие от Пера я все же надеюсь что Холанд проживет много лет после того как закончил карьеру футболиста...
+26
-1
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Zed_patriot
Ответ Генадий Филимонов
Комментарий удален модератором
Если ты называешь разницу в 1 ЛЧ и 15 ГП словом "уничтожил".

то как ты тогда назовешь разницу в 2 финала ЧМ, Олимпиаду, Финалисиму, 2,5 ЗБ, 3 ЗМ + лучший в истории по ГП, лучший бомбардир в истории футбола с игры, самый титулованный футболист в истории? 🤔
+16
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+9
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Vinnipukh Vinni
Ответ DOX4758
все боятся и боготворят таланты! Жаль, что он плохо выступает за сборную своей страны.
Почему плохо? Тоже регулярно забивает.
Но в сборной сказываются его игровые ограничения, партнёры не могут ему создавать столько моментов, как в клубе. А сам себе он тоже не может.
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Кино Музыка
Удивляет, что селекционеры Сити, по праву считающиеся одними из лучших в мире, не могут найти не то что замену КдБ, но хотя бы близко к нему. Да, он уникум, но диспетчеры не перевелись. Очевидный косяк, по-моему. Гюндоган, кстати, тоже не тянул по этой части. Странно что упустили Феликса, но он не единственный, кто видит поле.
Холанду срочно требуется человек с пасом. Смотреть как он идет назад за мячом уже не смешно.
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Team_Coach
Ответ Zed_patriot
Комментарий удален модератором
Пусть, как минимум выступит один десяток стабильно, как Криш и Месси, а потом поговорим о страхе. Пока слава Богу всё идет у Холланда, но это еще не стабильность на протяжении 5-10 лет и главное без травм.
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Alessandro Delpiero
Ответ Zed_patriot
Если ты называешь разницу в 1 ЛЧ и 15 ГП словом "уничтожил". то как ты тогда назовешь разницу в 2 финала ЧМ, Олимпиаду, Финалисиму, 2,5 ЗБ, 3 ЗМ + лучший в истории по ГП, лучший бомбардир в истории футбола с игры, самый титулованный футболист в истории? 🤔
Да и к тому же, если не изменяет статистика личных встреч в пользу Лео. Против МЮ головой 2:0. И на Бернабеу когда 17 игроков обвел и забил 0:2 с последующим прохожом в финал. Даже не знаю кто кого унмчтожил
+9
-6
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Руслан З.
Прочитав слова про Эрлинга, вспомнил интервью одного из ветеранов МЮ, о том как Сэр Алекс собрал всю команду и попросил их просто пасовать на Ван Перси при любом удобном случае. 😄
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Даши Будаев
В целом, игра была действительно неплохой, но при этом явно чувствуется нехватка созидающего игрока, уровня КДБ или Гюндогана, некоего дирижера атаки.
Конечно, есть Родри, но его функция больше цементировать центр и разрушать атаки соперника, нежели созидать. Бернарду, после прошлых сезонов, как то потух, возможно, реально хочет на юга. Ковачич - "ниочем", вроде, не проваливается, но и ничего не показывает. Нуньеш, такое впечатление, еще не подстроился под ритмику Сити, или просто физики не хватает.
В общем, одна надежда на возвращение КДБ, без него каждая игра вымучивается, без обострения и пасов КДБ голы даются очень тяжело, да и, норвежец ходит с унылой гримасой.
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Угараю_с_вас
Ответ Zed_patriot
Комментарий удален модератором
А что боятся-то) не фан Роналду, но болею за Реал) если Холланд побьет рекорд, так это будет здорово для всех) потенциал-то есть )
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Борис Тимофеевич
Ответ Vinnipukh Vinni
Почему плохо? Тоже регулярно забивает. Но в сборной сказываются его игровые ограничения, партнёры не могут ему создавать столько моментов, как в клубе. А сам себе он тоже не может.
Европейские гранды посильней сборных...
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Солдат сэра Алекса 2.0
пока что не так много скиллов для "голов на всю жизнь". Головой забивает мало, правая не очень, тащить мяч на дриблинге - .... совсем не очень. Но как классический центральный форвард - лучший в мире и уже лучше многих, что были до него на этой позиции. На его стороне сильные партнеры по команде и отсутствие высококлассных центральных защитников даже в сильных клубах. Если эти два нюанса будут сопровождать его большую часть карьеры, то голов сто в лч забьет точно, но без дополнительных скиллов.... рекордсмена ему не перегнать
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morphvirg
Ответ Vinnipukh Vinni
Я не принижал. Их никто и не считает лучшими игроками мира. Они полезные и нужные игроки, но в разговорах о лучших почему-то всегда мелькают имена таких персонажей, как Пеле, Марадона, Месси. А защитников и вратарей сравнивают лишь между собой. Типа кто лучше - Барези или Мальдини, Рамос или ван Дейк и тд. Никто не ставит вопрос, кто лучше - Мальдини или Марадона? Спроси об этом Мальдини, он и сам рассмеётся. Да, они не умеют дриблить, атаковать и тд, поэтому они не лучшие. Но они нужные игроки, потому что защищаться всё-таки надо.
Всегда отдают предпочтение атаке. Тогда зачем все эти списки на зм, куда ставят защитников и вратарей, если они всегда будут в тени атакующих игроков. Значиь, надо выбирать лучших на каждой позиции: 1) Лучший вратарь 2) Лучший защитник(центральные, крайние, атакующие, оборонительные) 3) Лучший полузащитник( атакующий, бокс-ту-бокс, опорник)4) Лучший нападающий 5) Лучший вингер .
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Vinnipukh Vinni
Ответ morphvirg
Получается, ты сейчас разом принизил вратарей, защитников, т.к они не умеют дриблить, атаковать и т.д.
Я не принижал. Их никто и не считает лучшими игроками мира.
Они полезные и нужные игроки, но в разговорах о лучших почему-то всегда мелькают имена таких персонажей, как Пеле, Марадона, Месси.
А защитников и вратарей сравнивают лишь между собой. Типа кто лучше - Барези или Мальдини, Рамос или ван Дейк и тд. Никто не ставит вопрос, кто лучше - Мальдини или Марадона? Спроси об этом Мальдини, он и сам рассмеётся. Да, они не умеют дриблить, атаковать и тд, поэтому они не лучшие. Но они нужные игроки, потому что защищаться всё-таки надо.
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Yury Fedoseev
Ответ Zed_patriot
Комментарий удален модератором
Вряд ли это произойдёт , Холланд , в отличии от Кринжа, не бежит с остервенением рвать слабых и весьма спокойно может замениться на 65 минуте, забив перед этим парочку голов. Кринш бы играл до конца и выпрашивал пенальти , если вдруг не получилось забить с игры.
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Вальдано
Ответ Генадий Филимонов
Комментарий удален модератором
0 ЧМ, 0+0 в ПО ЧМ, 0 МВП за сборную, 0 трэблов. Роналду сам себя обнулил и уничтожил. Это позор для человека который везде нескромно гавкает, что он лучший.. 😄 Factos..
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Vinnipukh Vinni
Ответ Борис Тимофеевич
Европейские гранды посильней сборных...
Это не новость. Об этом и речь.
В сборной ему надо не только завершать моменты, но и создавать их.
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morphvirg
Ответ Vinnipukh Vinni
Это не новость. Об этом и речь. В сборной ему надо не только завершать моменты, но и создавать их.
Как-то странно требовать создание моментов от классического форварда. Это то же самое, что требовать от условного Инсинье, чтобы он выигрывал верх у Ван Дейка. Так и сборная у Холланда похуже той же Польши будет. У Польши хотя бы есть один топ или предтоп в каждую линию. А у Норвегии только Холланд и Эдегор. Они мало что сделают, когда у команды нет вратаря и защиты.
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Vinnipukh Vinni
Ответ morphvirg
Как-то странно требовать создание моментов от классического форварда. Это то же самое, что требовать от условного Инсинье, чтобы он выигрывал верх у Ван Дейка. Так и сборная у Холланда похуже той же Польши будет. У Польши хотя бы есть один топ или предтоп в каждую линию. А у Норвегии только Холланд и Эдегор. Они мало что сделают, когда у команды нет вратаря и защиты.
Если он собирается быть лучшим футболистом мира, то ничего странного.
Лучший футболист мира должен лучше всех играть в футбол, а не только завершать усилия партнёров.
Если ему достаточно золотой бутсы, то, конечно, этих навыков достаточно.
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G_Batigol
Ответ Сергей Данилов
как-то двояко звучит: "мне жаль, но он будет забивать всю жизнь"- ему не хочется, чтобы Холланд забивал? Кто так заголовки делает, неуч.
Жалеет хейтеров
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Дренажная вода 4
Ответ Даши Будаев
В целом, игра была действительно неплохой, но при этом явно чувствуется нехватка созидающего игрока, уровня КДБ или Гюндогана, некоего дирижера атаки. Конечно, есть Родри, но его функция больше цементировать центр и разрушать атаки соперника, нежели созидать. Бернарду, после прошлых сезонов, как то потух, возможно, реально хочет на юга. Ковачич - "ниочем", вроде, не проваливается, но и ничего не показывает. Нуньеш, такое впечатление, еще не подстроился под ритмику Сити, или просто физики не хватает. В общем, одна надежда на возвращение КДБ, без него каждая игра вымучивается, без обострения и пасов КДБ голы даются очень тяжело, да и, норвежец ходит с унылой гримасой.
Вспомните, как играл Родри в первый сезон. Тоже можно было сказать "ни о чем", тем более после Фернандинью. Нужно время на адаптацию и Ковачичу и Нуньесу.
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morphvirg
Ответ Vinnipukh Vinni
Если он собирается быть лучшим футболистом мира, то ничего странного. Лучший футболист мира должен лучше всех играть в футбол, а не только завершать усилия партнёров. Если ему достаточно золотой бутсы, то, конечно, этих навыков достаточно.
Получается, ты сейчас разом принизил вратарей, защитников, т.к они не умеют дриблить, атаковать и т.д.
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Madhamish
Ответ Slava Vestiaz
Всю жизнь ? Гвардиола жестокий. В отличие от Пера я все же надеюсь что Холанд проживет много лет после того как закончил карьеру футболиста...
Ну выйдет во дворе погонять мячик с мужиками после баньки и забьет
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gifighter76
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Всё правильно. Пусть забивает до 45-ти лет в "большом" футболе и столько же в "остальном"!
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Zed_patriot
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