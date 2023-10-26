Гвардиола о дубле Холанда в матче с «Янг Бойз»: «Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю жизнь»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Янг Бойз».
Английская команда одержала победу со счетом 3:1 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд сделал дубль, Мануэль Аканджи забил 1 гол.
«Это была исключительная игра, наша позиционная игра была действительно хороша. Их физическая сила привела к чуть большей агрессии при игре один в один.
Во втором тайме Матеуш Нунеш помог нам выиграть матч, в целом они [игроки] выступили исключительно. Нужно выиграть еще один матч, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, а затем еще две, чтобы финишировать первыми».
Об игре на искусственном покрытии
«На этом поле это сложнее, мяч ведет себя по-другому. Но мы очень хорошо сыграли позиционно».
О Холанде
«Ему важно иметь моменты. Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю свою жизнь, и, судя по моментам, он представляет невероятную угрозу.
Игрокам нужна способность находить возможность для паса, как это делают Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган. Но он [Холанд] будет забивать до последнего дня карьеры».
О Рико Льюисе
«Он играл на позиции крайнего защитника и смещался в центр, он очень умный. Они с Родри провели невероятную игру – все три защитника были очень хороши.
Во втором тайме Жереми Доку, Джек Грилиш и Бернарду Силва, когда он вышел на поле, были великолепны – это была очень хорошая игра», – сказал Гвардиола.
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то как ты тогда назовешь разницу в 2 финала ЧМ, Олимпиаду, Финалисиму, 2,5 ЗБ, 3 ЗМ + лучший в истории по ГП, лучший бомбардир в истории футбола с игры, самый титулованный футболист в истории? 🤔
Но в сборной сказываются его игровые ограничения, партнёры не могут ему создавать столько моментов, как в клубе. А сам себе он тоже не может.
Холанду срочно требуется человек с пасом. Смотреть как он идет назад за мячом уже не смешно.
Конечно, есть Родри, но его функция больше цементировать центр и разрушать атаки соперника, нежели созидать. Бернарду, после прошлых сезонов, как то потух, возможно, реально хочет на юга. Ковачич - "ниочем", вроде, не проваливается, но и ничего не показывает. Нуньеш, такое впечатление, еще не подстроился под ритмику Сити, или просто физики не хватает.
В общем, одна надежда на возвращение КДБ, без него каждая игра вымучивается, без обострения и пасов КДБ голы даются очень тяжело, да и, норвежец ходит с унылой гримасой.
Они полезные и нужные игроки, но в разговорах о лучших почему-то всегда мелькают имена таких персонажей, как Пеле, Марадона, Месси.
А защитников и вратарей сравнивают лишь между собой. Типа кто лучше - Барези или Мальдини, Рамос или ван Дейк и тд. Никто не ставит вопрос, кто лучше - Мальдини или Марадона? Спроси об этом Мальдини, он и сам рассмеётся. Да, они не умеют дриблить, атаковать и тд, поэтому они не лучшие. Но они нужные игроки, потому что защищаться всё-таки надо.
В сборной ему надо не только завершать моменты, но и создавать их.
Лучший футболист мира должен лучше всех играть в футбол, а не только завершать усилия партнёров.
Если ему достаточно золотой бутсы, то, конечно, этих навыков достаточно.