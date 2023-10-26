Гвардиола о Холанде: «На него оказывается давление – он должен забивать по 7 голов за матч, а это невозможно. Я не хочу, чтобы он просто стоял в штрафной»

Пеп Гвардиола высказался об ожиданиях публики по отношению к Эрлингу Холанду.

Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в матче против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов (3:1). В четырех предыдущих матчах за клуб он отметился лишь одним голом.

«На него оказывается давление из-за того, что произошло в прошлом сезоне. И не только в прошлом сезоне. Он должен забивать по семь голов в каждой игре, а это невозможно.

Он счастлив. Он забил много голов. Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу после того, как забил 52 гола [за сезон]. Возможно, в нужный момент сезона он будет играть даже лучше, чем сейчас. В Лиге чемпионов он снова приносит результат.

Мы очень рады, он голоден до голов. Он очень скромный. Он невероятный профессионал. Он отличный спортсмен. Он вовлечен в игру и больше участвует в нашем процессе. Я не хочу, чтобы он просто стоял в штрафной и забивал голы.

Если он будет задействован в игре, когда мы пытаемся довести мяч до штрафной, он станет более грамотным игроком. У меня нет сомнений в этом, а у него есть желание совершенствоваться», – сказал главный тренер « ».

Гвардиола о дубле Холанда в матче с «Янг Бойз»: «Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю жизнь»

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