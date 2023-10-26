Гвардиола о Холанде: «На него оказывается давление – он должен забивать по 7 голов за матч, а это невозможно. Я не хочу, чтобы он просто стоял в штрафной»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался об ожиданиях публики по отношению к Эрлингу Холанду.

Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в матче против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов (3:1). В четырех предыдущих матчах за клуб он отметился лишь одним голом.

«На него оказывается давление из-за того, что произошло в прошлом сезоне. И не только в прошлом сезоне. Он должен забивать по семь голов в каждой игре, а это невозможно.

Он счастлив. Он забил много голов. Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу после того, как забил 52 гола [за сезон]. Возможно, в нужный момент сезона он будет играть даже лучше, чем сейчас. В Лиге чемпионов он снова приносит результат. 

Мы очень рады, он голоден до голов. Он очень скромный. Он невероятный профессионал. Он отличный спортсмен. Он вовлечен в игру и больше участвует в нашем процессе. Я не хочу, чтобы он просто стоял в штрафной и забивал голы.

Если он будет задействован в игре, когда мы пытаемся довести мяч до штрафной, он станет более грамотным игроком. У меня нет сомнений в этом, а у него есть желание совершенствоваться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола о дубле Холанда в матче с «Янг Бойз»: «Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю жизнь»

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31 комментарий

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#SharkTeam
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Конечно не хочется расстраивать Гвардиолу, но ничего другого он не умеет.
Вряд ли он расстроится. Подносчиков много, а чувство гола очень редкий дар. Он искал такого игрока
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Александр Северный
если бы в этом году на ЗМ претендовали Рональду и Холанд, то Артемка и Ромка загрызли бы здесь друг друга)))))
+32
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13ыйРычагЛапорты
Ответ Ман Сити
Стата просела, нет гения который давал такие пасы ,что только ногу подставить. Могут критиковать, но никакие Кейны, Салахи и прочие деревянные Руньки в АПл никогда не имели гол в 90 минут и никогда не смогут.
Я хз за какого Кейна и Салаха говоришь ты, но тех которых знаю я, их явно нельзя назвать деревянными.
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Александр Шейфер
Ответ Дмитрий Крутенко
Некоторые так писают кислотой от одного имени Роналдо, что в новости, где им даже и не пахнет, не могли обойти его стороной.
Да не, Роналдо был крут. Его дриблинг, завершение было на топ уровне. А уж его чубчик знаменитый. Много пацанов в 2002 подстриглись под него.
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Алксандр Гадюшкин
короче говоря, результативность немного просела из-за того что Гвардиола решил больше вовлекать Эрлинга в работу командного механизма
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igls54
Ну, насчёт семи голов Пеп загнул, но пять обязан
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Iamliam
Ответ #SharkTeam
Вряд ли он расстроится. Подносчиков много, а чувство гола очень редкий дар. Он искал такого игрока
И снова не ошибся. Гвардиола супер-тренер конечно.
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Александр Шейфер
Ответ Direct free kick
Роналду, Мбаппе и Холланд самые забивные игроки 2023 года
Жафар Ирисметов как то в Узбекистане 45 мячей забил, надо посмотреть, может и сейчас там кто нибудь столько же забивает
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Muhammad Juraev
Ответ Александр Северный
если бы в этом году на ЗМ претендовали Рональду и Холанд, то Артемка и Ромка загрызли бы здесь друг друга)))))
Что за бред?!)
Если бы Роналду выиграл ЧМ они бы вообще не спорили и подарили бы все ближайшие награды Роналду!
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Superkenguroo
Он должен 7, но фиг вам, я его заменю, когда он звбъет 5.
И что вы мне сделаете, я в другом городе.
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mascinista
Холанд это явление в футболе. Здоровенный, ногами и головой играет великолепно, можно сравнить только с Иброй, но Холанд лучше уже сейчас.
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Lionel Van Damme
Ответ Александр Шейфер
Да не, Роналдо был крут. Его дриблинг, завершение было на топ уровне. А уж его чубчик знаменитый. Много пацанов в 2002 подстриглись под него.
Боюсь димко тебя не понял...
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sema mixajlov
Ответ Алксандр Гадюшкин
короче говоря, результативность немного просела из-за того что Гвардиола решил больше вовлекать Эрлинга в работу командного механизма
с Янг Бойз это было прям заметно, он намного чаще спускался
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Дренажная вода 4
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Конечно не хочется расстраивать Гвардиолу, но ничего другого он не умеет.
Научится, для это он у Гвардиолы и играет.
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Marcus-light
Ответ leon01
Ну да он специалист по « Янг Бойз « и прочим Бирмингемам… есть ощущение, что он нафиг не нужен Пепу, не совсем вписывается в схемы но может усилить конкурентов если отдать
Я не думаю, что Пеп настолько глуп. Матчи с Янг-Бойз и Бирмингемами - 80% матчей в году. Если Холанд в них может показывать класс, Пеп будет только рад. А если, как вы считаете, он бесполезен в оставшихся, я не вижу причин, почему Пеп не может его усаживать на лавку. Холанд крайне скромный парень, вменяемый, переживет.
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13ыйРычагЛапорты
Ответ GuruFutbola
Более глупого комментария не видел здесь 4 года, поздравляю с рекордом
Как так. Ты же каждый день видишь свои комментарии.
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Роналду, Мбаппе и Холланд самые забивные игроки 2023 года
+3
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Madhamish
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Конечно не хочется расстраивать Гвардиолу, но ничего другого он не умеет.
Чепуха. Он сколько голевых на Альвареса уже отдал? И в отчетном матче выдал конфетку, только из-за руки Грилиша не засчитали.
Холанд очень сильно прибавил в командной игре, но пока до Жезуса ему как до луны.
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13ыйРычагЛапорты
Конечно не хочется расстраивать Гвардиолу, но ничего другого он не умеет.
+15
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leon01
Ну да он специалист по « Янг Бойз « и прочим Бирмингемам… есть ощущение, что он нафиг не нужен Пепу, не совсем вписывается в схемы но может усилить конкурентов если отдать
+4
-4
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GuruFutbola
Комментарий удален модератором
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