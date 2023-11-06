Участие Холанда в матче ЛЧ с «Янг Бойз» под вопросом. Гвардиола подтвердил: «Не знаю, будет ли он тренироваться сегодня»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Янг Бойз Лига чемпионов УЕФА травмы Пеп Гвардиола Борнмут Эрлинг Холанд Здоровье Футбол

Эрлинг Холанд может не сыграть в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Холанд травмировался в субботнем матче АПЛ против «Борнмута» (6:1). Нападающий «Манчестер Сити» получил повреждение незадолго до завершения первого тайма и был заменен в перерыве.

«Я не могу [сообщить последние новости]. У нас тренировка сегодня днем. Не знаю [примет ли Холанд участие в ней]. Вчера он говорил мне, что чувствует себя намного лучше, но я не знаю».

О возможной домашней победе

«Мы не думаем об этом, мы стараемся побеждать дома или на выезде. Мы чувствуем себя более комфортно в своей раздевалке и со своими болельщиками, у нас хороший опыт на этом стадионе уже много лет. Это придает нам большую уверенность, мы должны снова победить», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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3 комментария

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Иванов Сергей
Сити и с Альваресом и Доку должны выносить Янг бойз
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#SharkTeam
В чемпионате матч важнее
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