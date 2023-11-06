Участие Холанда в матче ЛЧ с «Янг Бойз» под вопросом. Гвардиола подтвердил: «Не знаю, будет ли он тренироваться сегодня»
Эрлинг Холанд может не сыграть в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз».
Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Холанд травмировался в субботнем матче АПЛ против «Борнмута» (6:1). Нападающий «Манчестер Сити» получил повреждение незадолго до завершения первого тайма и был заменен в перерыве.
«Я не могу [сообщить последние новости]. У нас тренировка сегодня днем. Не знаю [примет ли Холанд участие в ней]. Вчера он говорил мне, что чувствует себя намного лучше, но я не знаю».
О возможной домашней победе
«Мы не думаем об этом, мы стараемся побеждать дома или на выезде. Мы чувствуем себя более комфортно в своей раздевалке и со своими болельщиками, у нас хороший опыт на этом стадионе уже много лет. Это придает нам большую уверенность, мы должны снова победить», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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