Холанд быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ. Он самый молодой игрок, достигший этой отметки

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА рекорды Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов.

28 ноября «Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В этом матче Холанд забил 40-й гол в турнире, для этого ему понадобилось 35 игр. Холанд, таким образом, быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов.

Также норвежец побил рекорд форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в Лиге чемпионов (23 года, 130 дней).

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64 комментария
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pit4er
Напомню, что "вечный" рекорд Рауля был 71
+123
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+123
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Tun
Эти двое вроде переписывают кучу рекордов по голам, а величия соперничества Месси-Роналду и близко нет даже на раннем этапе
+109
-16
+93
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johnydorian
Ответ Tun
Эти двое вроде переписывают кучу рекордов по голам, а величия соперничества Месси-Роналду и близко нет даже на раннем этапе
Просто противостоянию ПСЖ-Сити пока очень далеко до Реал-Барса времён Роналду и Месси.
Плюс Холанд забивает обычные голы (хотя и в огромном количестве), такую красоту как Месси и Рон он не выдаёт
+89
-11
+78
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sema mixajlov
Ответ johnydorian
Просто противостоянию ПСЖ-Сити пока очень далеко до Реал-Барса времён Роналду и Месси. Плюс Холанд забивает обычные голы (хотя и в огромном количестве), такую красоту как Месси и Рон он не выдаёт
им просто в одной лиге оказаться нужно, без этого никакому противостоянию не бывать
+46
-2
+44
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Андрей-ДК
такими темпами Кришу придется в 48 возвращаться в большой футбол, чтоб свой рекорд сохранить :-)
+37
-2
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Бигног
Вечный рекорд Роналду уже не кажется таким уж и вечным
+29
-3
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Valik Slovo
Ответ Tun
голевой монстр, но игра в футбол - это не только завершение атак
А что ещё холанду делать если он нападающий и его прямая обязанность- это забивать голы. И он с ней справляется лучше всех!
+24
-4
+20
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nugoboss
Холанд реально футбольный монстр.
+16
-3
+13
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Tun
Ответ nugoboss
Холанд реально футбольный монстр.
голевой монстр, но игра в футбол - это не только завершение атак
+23
-10
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ pit4er
Напомню, что "вечный" рекорд Рауля был 71
Сейчас впринципе забивать стали больше, чем в 80-90-е. Плюс игроки дольше играют, как ни крути. Хоть и жалуются на то что больше матчей стало, но и фарма и медицина не стоят на месте. Раньше игрок после 30 считался глубоким ветераном, а сейчас многие и в 35 ещё играют будь здоров!
+12
0
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Станислав Л
Ответ &_Bishep_&
Когда фактурный форвард, хорошо умеющий завершать атаки ногой и головой, оказывается в дорогой команде Гвардиолы с налаженной до совершенства игровой системой, естественно голы будут вагонами, а с ними и золотые мячи. Другое дело любят ли холодного норвежца в странах "большого юга" ? Там же голосуют ни попадя кто. Появится конкурент африканец или латиноамериканец и начнет собирать симпатии разных островитян ,любящих ритмические танцы.
речь про золотые бутсы, при чем здесь любят норвежца?
+11
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&_Bishep_&
Ответ clausevenzzz
Побьёт ли Эрлинг рекорд Месси по золотым бутсам ?
Когда фактурный форвард, хорошо умеющий завершать атаки ногой и головой, оказывается в дорогой команде Гвардиолы с налаженной до совершенства игровой системой, естественно голы будут вагонами, а с ними и золотые мячи. Другое дело любят ли холодного норвежца в странах "большого юга" ? Там же голосуют ни попадя кто. Появится конкурент африканец или латиноамериканец и начнет собирать симпатии разных островитян ,любящих ритмические танцы.
+10
-4
+6
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cukken
Роналду расстроится, когда эти двое перебьют его рекорд. Я думаю у кого то из двух такая цель точно есть)
+5
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clausevenzzz
Побьёт ли Эрлинг рекорд Месси по золотым бутсам ?
+4
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Mikhail 1968
Ответ Кино Музыка
Для величия осталось начать забивать в решающих матчах.
с Ливерпулем в прошлом туре была малозначимая товарищеская игра, а то, что когда Родри забил победный гол в Лиге Чемпионов, на нём висели 3 игрока Интера, случайное совпадение
+5
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Мишаня Кашников
Ответ Valik Slovo
А что ещё холанду делать если он нападающий и его прямая обязанность- это забивать голы. И он с ней справляется лучше всех!
по мнению здешних комментаторов Холланд скучный игрок 😳
ему видите ли тройной тулуп нужно сделать перед тем как забить
+4
-1
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ЗлойМайор
Ответ johnydorian
Просто противостоянию ПСЖ-Сити пока очень далеко до Реал-Барса времён Роналду и Месси. Плюс Холанд забивает обычные голы (хотя и в огромном количестве), такую красоту как Месси и Рон он не выдаёт
Так-то началось ещё в МЮ и Барсе
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ман сити фейк
Месси и Роналду никогда не достигнут этот рекорд норвежца
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rigobersong
Ответ Горец Юнайтед
Холланд конечно силён, но он играет в команде, которая доминирует над всеми забивает и создаёт очень много. Вот посмотрим на него при других обстоятельствах, ведь ничто не вечно и нынешний сити тоже. Пример сборной Норвегии даёт повод так думать
В Норвегии 29 матчей 27 голов:)) А вот когда у тебя топ 5 сборная мира и ты делаешь за 20 лет карьеры 0+0 в ПО ЧМ, унижаясь перед США и Марокко, вот это повод задуматься:))
+21
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ман сити фейк
Ответ Горец Юнайтед
Холланд конечно силён, но он играет в команде, которая доминирует над всеми забивает и создаёт очень много. Вот посмотрим на него при других обстоятельствах, ведь ничто не вечно и нынешний сити тоже. Пример сборной Норвегии даёт повод так думать
Основные свои голы он забил в Боруссии и Зальцбурге. Если не ошибаюсь однажды был лучшим бомбардиром ЛЧ играя за Дортмунд
+3
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el_marca
Месси с Ранальду знаити какие галы забивал? Тагда варота были менше а мяч болше!!!!
+3
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morphvirg
Ответ Ильнур Хасанов
Ну стоять рядом с вратарём и ждать когда тебе шарик передадут, намного легче. Чем обыграть пару защитников и самому пробить.
Очередной неактуальный наброс. Пересмотри хотя бы гол Лейпцигу и не пиши ерунду.
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Valik Slovo
Ответ Мишаня Кашников
по мнению здешних комментаторов Холланд скучный игрок 😳 ему видите ли тройной тулуп нужно сделать перед тем как забить
Потом стать на ворота и отбить пенальти
И всё равно бы на спортсе написали , что ему чего то не хватает
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ivan kokosh
Ответ Птюч, Ёж.
кто это ахинею придумал? что главное в футболе? правильно, сынок. забить гол. скажи сынок, а кто выиграет? правильно, тот кто больше забил.
по такой логике выигрывает и тот, кто меньше пропустил
+4
-3
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Kien_6
Ответ Горец Юнайтед
Холланд конечно силён, но он играет в команде, которая доминирует над всеми забивает и создаёт очень много. Вот посмотрим на него при других обстоятельствах, ведь ничто не вечно и нынешний сити тоже. Пример сборной Норвегии даёт повод так думать
До Сити он тоже нормально забивал и заслужил играть в такой команде, разве не так устроен мир?
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Варлампий Варлампий
продолжайте наблюдение
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Vinnipukh Vinni
Ответ ман сити фейк
Думал Месси и Роналду пылесосили все существующие рекорды
Ну в первые годы они не могли, они же не с первого сезона стали много забивать. А Холанд прям с самого начала. Так что всё логично. А дальше посмотрим. Выдержать темп много лет будет сложно.
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Qqqubik
Ответ el_marca
Месси с Ранальду знаити какие галы забивал? Тагда варота были менше а мяч болше!!!!
трава по пояс
гравитация сильнее
мяч прозрачный...

еще что?
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Din Rizaev
Ответ Din Rizaev
рекорд айверу побьёт
мне интересно, фанатки айверу дальше будет его поддерживать или его как Месси хейтит будут?
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Игорь Климов
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Ранальду с пивком
Ответ &_Bishep_&
Когда фактурный форвард, хорошо умеющий завершать атаки ногой и головой, оказывается в дорогой команде Гвардиолы с налаженной до совершенства игровой системой, естественно голы будут вагонами, а с ними и золотые мячи. Другое дело любят ли холодного норвежца в странах "большого юга" ? Там же голосуют ни попадя кто. Появится конкурент африканец или латиноамериканец и начнет собирать симпатии разных островитян ,любящих ритмические танцы.
Причем тут дорогая команда Гвардиолы? Он и в Молде забивал , в Зальцбурге голевых действий больше сыгранных матчей , про Дортмунд вообще говорить не надо . Ему не нужна дорогая команда , хотя Мбаппе как нападающий намного интереснее
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clausevenzzz
Ответ &_Bishep_&
Когда фактурный форвард, хорошо умеющий завершать атаки ногой и головой, оказывается в дорогой команде Гвардиолы с налаженной до совершенства игровой системой, естественно голы будут вагонами, а с ними и золотые мячи. Другое дело любят ли холодного норвежца в странах "большого юга" ? Там же голосуют ни попадя кто. Появится конкурент африканец или латиноамериканец и начнет собирать симпатии разных островитян ,любящих ритмические танцы.
Сами же англичане не голосовали за Холланда в борьбе за ЗМ
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Александр Белов
Роналду стоит напрячься))
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Din Rizaev
рекорд айверу побьёт
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Птюч, Ёж.
Ответ ivan kokosh
по такой логике выигрывает и тот, кто меньше пропустил
при 0-0 кто выиграет?
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Tun
голевой монстр, но игра в футбол - это не только завершение атак
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ман сити фейк
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну в первые годы они не могли, они же не с первого сезона стали много забивать. А Холанд прям с самого начала. Так что всё логично. А дальше посмотрим. Выдержать темп много лет будет сложно.
С ним всё хорошо. В отличии от других он днями не тусуется, нет у него родственников с аппетитом крокодила. Сохраняет режим. Думаю даже после 30 лет он будет в порядке. Способен в среднем за матч забить 0.6-0.8 голов.
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Arthur Jacob
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Сейчас впринципе забивать стали больше, чем в 80-90-е. Плюс игроки дольше играют, как ни крути. Хоть и жалуются на то что больше матчей стало, но и фарма и медицина не стоят на месте. Раньше игрок после 30 считался глубоким ветераном, а сейчас многие и в 35 ещё играют будь здоров!
Мне кажется раньше не было так все завязано на рекордах, и игроки относились к этому попроще
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Станислав Л
Ответ ман сити фейк
С ним всё хорошо. В отличии от других он днями не тусуется, нет у него родственников с аппетитом крокодила. Сохраняет режим. Думаю даже после 30 лет он будет в порядке. Способен в среднем за матч забить 0.6-0.8 голов.
есть такое понятие, как травма. Не зарекайтесь
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Птюч, Ёж.
Ответ Tun
голевой монстр, но игра в футбол - это не только завершение атак
кто это ахинею придумал? что главное в футболе? правильно, сынок. забить гол. скажи сынок, а кто выиграет? правильно, тот кто больше забил.
+6
-6
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Футболка7
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Сейчас впринципе забивать стали больше, чем в 80-90-е. Плюс игроки дольше играют, как ни крути. Хоть и жалуются на то что больше матчей стало, но и фарма и медицина не стоят на месте. Раньше игрок после 30 считался глубоким ветераном, а сейчас многие и в 35 ещё играют будь здоров!
А при чем тут дольше, если речь о рекорде, который выбивают в более молодом возрасте?
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yjcbqrp28c
А есть где-нибудь аналитика по средней результативности матчей в ЛЧ? Интересно почему такие как Шевченко, Роналдо, Анри не набирали столько голов в своё время. Это связано с более высокой результативностью матчей или она была такой же, но распределение голов в команде было более ровное.
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Ева Витебская
Ответ Игорь Климов
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old folk
Ответ Tun
Эти двое вроде переписывают кучу рекордов по голам, а величия соперничества Месси-Роналду и близко нет даже на раннем этапе
Месси-Роналду ещё помогло соперничество Реал-Барселона и Пеп-Моуриньо в начале 10-х.
Сейчас нет такого доминирования, ПСЖ играет в слишком слабом чемпионате, да и пока Месси и Рон не закончат, эпоха не кончится, и они будут оттягивать на себя огромную долю внимания
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БолельщикСоСтажем
Добротный парень, и в ФНЛ бы тащил как надо
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kutavlik
Овечкин 2 из Норвегии!!!! Клепает рекорд за рекордом!!!
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rigobersong
Ответ Игорь Климов
Вообще у меня нет сомнений, что Холанд перепишет все рекорды в Лиги Чемпионов.
Абсолютли!:)
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Coongur
Ответ Горец Юнайтед
Это новый турнир уже По ЧМ? Что то я раньше не слышал никогда об этом показатели) сразу после ЧМ мира прям ввели вы его, да насрать мне как то, холланд всё равно никогда таам не сыграет))
Ну почему не сыграет? Ща ФИФА сделает ЧМ на 128 команд)
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Алексей Круглов
Ответ Горец Юнайтед
Это новый турнир уже По ЧМ? Что то я раньше не слышал никогда об этом показатели) сразу после ЧМ мира прям ввели вы его, да насрать мне как то, холланд всё равно никогда таам не сыграет))
Где смеяться в начале или в конце?
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