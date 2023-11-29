Холанд быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ. Он самый молодой игрок, достигший этой отметки

Эрлинг Холанд быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов.

28 ноября «Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В этом матче Холанд забил 40-й гол в турнире, для этого ему понадобилось 35 игр. Холанд, таким образом, быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов.

Также норвежец побил рекорд форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в Лиге чемпионов (23 года, 130 дней).

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