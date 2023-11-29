Холанд быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ. Он самый молодой игрок, достигший этой отметки
Эрлинг Холанд быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов.
28 ноября «Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В этом матче Холанд забил 40-й гол в турнире, для этого ему понадобилось 35 игр. Холанд, таким образом, быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов.
Также норвежец побил рекорд форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в Лиге чемпионов (23 года, 130 дней).
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Плюс Холанд забивает обычные голы (хотя и в огромном количестве), такую красоту как Месси и Рон он не выдаёт
ему видите ли тройной тулуп нужно сделать перед тем как забить
И всё равно бы на спортсе написали , что ему чего то не хватает
гравитация сильнее
мяч прозрачный...
еще что?
Сейчас нет такого доминирования, ПСЖ играет в слишком слабом чемпионате, да и пока Месси и Рон не закончат, эпоха не кончится, и они будут оттягивать на себя огромную долю внимания