Гафин о стикерпаке «Зенита» «Вы опустились на дно»: «У каждого свой культурный уровень и предел, главное – не переходить красные линии. Хорошей дороги в Петербург»

Дмитрий Гафин высказался о троллинге в адрес «Динамо» в соцсетях «Зенита».

Напомним, «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России мемом с тонущим ребенком, намекнув таким образом, что их будут поддерживать всей страной. В ответ «Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к известной оскорбительной фанатской кричалке про « » и «3000 залуп».

Матч завершился победой московской команды со счетом 1:0.

– Никак не отношусь к троллингу. У каждого свой культурный уровень и предел.

Нравится или не нравится, но если это подогревает градус интереса к матчу, наверное, это допустимо. Главное – не переходить красные линии. Я никак к этому не отношусь.

– Что можно сказать « »?

– Желаем хорошего пути в Санкт-Петербург. Сейчас метель, нужно вовремя улететь и хорошо долететь, – сказал член совета директоров «Динамо».

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