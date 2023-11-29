Гафин о стикерпаке «Зенита» «Вы опустились на дно»: «У каждого свой культурный уровень и предел, главное – не переходить красные линии. Хорошей дороги в Петербург»
Дмитрий Гафин высказался о троллинге в адрес «Динамо» в соцсетях «Зенита».
Напомним, «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России мемом с тонущим ребенком, намекнув таким образом, что их будут поддерживать всей страной. В ответ «Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно» с отсылкой к известной оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо» и «3000 залуп».
Матч завершился победой московской команды со счетом 1:0.
– Никак не отношусь к троллингу. У каждого свой культурный уровень и предел.
Нравится или не нравится, но если это подогревает градус интереса к матчу, наверное, это допустимо. Главное – не переходить красные линии. Я никак к этому не отношусь.
– Что можно сказать «Зениту»?
– Желаем хорошего пути в Санкт-Петербург. Сейчас метель, нужно вовремя улететь и хорошо долететь, – сказал член совета директоров «Динамо».
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Залупа
ТГ ведет школьник, там контент для школьников, как и в условном Матч Премьер
У них там главная прима заявку на место в Третьяковке сделал - шедевр мирового уровня!!
А он тут
Да и свой самолёт есть у команды.
бгг😁
Перелёты вообще отрицательно сказываются на нервной системе и на здоровье.