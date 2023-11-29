Гафин о стикерпаке «Зенита» «Вы опустились на дно»: «У каждого свой культурный уровень и предел, главное – не переходить красные линии. Хорошей дороги в Петербург»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва соцсети мемы Спорт-Экспресс Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высказался о троллинге в адрес «Динамо» в соцсетях «Зенита».

Напомним, «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России мемом с тонущим ребенком, намекнув таким образом, что их будут поддерживать всей страной. В ответ «Зенит» выложил стикерпак «Вы опустились на дно»  с отсылкой к известной оскорбительной фанатской кричалке про «Динамо» и «3000 залуп».

Матч завершился победой московской команды со счетом 1:0.

– Никак не отношусь к троллингу. У каждого свой культурный уровень и предел.

Нравится или не нравится, но если это подогревает градус интереса к матчу, наверное, это допустимо. Главное – не переходить красные линии. Я никак к этому не отношусь.

– Что можно сказать «Зениту»?

– Желаем хорошего пути в Санкт-Петербург. Сейчас метель, нужно вовремя улететь и хорошо долететь, – сказал член совета директоров «Динамо».

«Зенит» против «Динамо» в медиа: здесь и «Маяковский счетчик», и мем с тонущим ребенком

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53 комментария
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jdrk
Ответ </c/>
очень культурный дядя, а нужно было напомнить о том, кто в итоге сосульку лизнул...)
Фанат спартака тут как тут
+46
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андрей лазовский
член совета директоров Динамо не должен говорить про КРАСНЫЕ линии) это не цветах клуба)
+26
-4
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Неопознано Неопознано
Предлагаю проверить на двойные стандарты Спортс.ру. Я начну:

Залупа
+22
-1
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Влад Иванов
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
А у вас за восемь сезонов в первой лиге с вылетом в 1991 году во вторую сколько залупосчётчиков было.
+30
-17
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Доктор Верховцев
Ответ Саша Пушкин
Когда футболисты Зенита уезжали сегодня со стадиона , за ними тянулась коричневая линия по полу.
Зачем ты за ними плёлся? Кто тебя вообще пустил?
+15
-7
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7партак
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очень культурный дядя, а нужно было напомнить о том, кто в итоге сосульку лизнул...)
что будет в итоге посмотрим после ответного матча))
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Жорег Борщофф
Ответ Раменки за Динамо
Дмитрий Гафин культурно намекнул на песню "Дорожная".
С чего бы?
+5
-2
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jdrk
Ответ ggreen@list.ru
кто такой Дмитрий Гафин?
Член совета динамо
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-2
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jdrk
Ответ </c/>
бог всё видит, за позорное поведение зенита прилетело заслуженное наказание...мы к сожалению, тоже мягко сказано сыграли слабо...
За какое поведение «Зенита» ?
ТГ ведет школьник, там контент для школьников, как и в условном Матч Премьер
+4
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Раменки за Динамо
Дмитрий Гафин культурно намекнул на песню "Дорожная".
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Pavel Nikolaev
Сами первые кинули "залупу", теперь культурные стали))
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Mapk Kpacc
Хорошего пути с третьей з-й на воротнике от нас за 8 месяцев - добавил Гафин.
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ТрактоПоктер
Ответ jdrk
Фанат спартака тут как тут
Эти не могут и дня без Зенита прожить)
У них там главная прима заявку на место в Третьяковке сделал - шедевр мирового уровня!!
А он тут
+6
-4
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ </c/>
не надо думать, что руководство футбольных клубов не в курсе фанатских кричалок...тот кто интересуется футболом должен знать матчасть...
Так я и говорю - какие решения принимаются? Помню в 2015 у них отличное управление было.
+2
-1
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Питекантроп
Ответ Влад Иванов
А у вас за восемь сезонов в первой лиге с вылетом в 1991 году во вторую сколько залупосчётчиков было.
Такой счетчик есть только у динамы
+8
-7
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Ответ градус ненависти
Интересно, почему мой комментарий, в котором было то же выражение, сопровождаемое числительным, что в тексте этой новости, был удалён?🤔
недостаточно культурно себя повёл...модератор посчитал это недостойным поведением...
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Денис Бояров
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Ну судя по интервью, которое ты конечно же не стал смотреть, ведь спортс никогда не вырывает из контекста, Гафин вообще не понимал, чё за счётчик и ему ещё минуты две журналист объяснял отдельно, откуда это взялось. Первоисточник надо чаще смотреть
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argentina10
Ответ Саша
а когда в Питере играли макрова не удалили бариоса удалили на нём все признали ошибки вопрос кто занёс
ну сейчас совсем не эту же ситуация разъясняем, при чем здесь когда то, где то и с кем то???
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argentina10
Ответ Саша
это про уровень судей. а ситуации в каждом матче
ну тогда наверное - ситуации разные, смысл один - слабые судьи....ну все равно уже где то на другой ветке есть терки такие, не очень в них вникал..
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Ответ argentina10
ну и пора уже забирать титул "культурной столицы"....к "столице футбола".. все это слова, а в них нет правды.....игра равная была, на поле были реально две сильные команды, погода была не на стороне футбола, много ошибок у обеих команд, но все равно хорошо смотрелась.. уверен, теперь у Питера есть острейший зуб на Динамо и дома они будут настроены куда сильнее.....тем интереснее должна быть игра..
кукуян будет мотивирован вдвойне, надеюсь, поборетесь за Карраскаля...
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Avax
Ответ Иван Прошкин
Зачем куда то улетать,если скоро матч с проводницами в Москве? Что вообще за чушь - передеты,когда можно на Сапсане доехать? Перелёты вообще отрицательно сказываются на нервной системе и на здоровье.
ага, расскажи это карпину
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Ol Iva
Ответ Иван Прошкин
Зачем куда то улетать,если скоро матч с проводницами в Москве? Что вообще за чушь - передеты,когда можно на Сапсане доехать? Перелёты вообще отрицательно сказываются на нервной системе и на здоровье.
Матч с Локомотивом только в воскресенье, а предматчевые тренировки никто не отменял.
Да и свой самолёт есть у команды.
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Виктор
Ответ </c/>
не надо думать, что руководство футбольных клубов не в курсе фанатских кричалок...тот кто интересуется футболом должен знать матчасть...
То есть залупа это матчасть. Вы, спартаковские такими рождаетесь или становитесь начав болеть за Спартак?
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Саша
Ответ argentina10
ну сейчас совсем не эту же ситуация разъясняем, при чем здесь когда то, где то и с кем то???
это про уровень судей. а ситуации в каждом матче
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градус ненависти
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Андрей Иванов
Ответ Саша Пушкин
Когда футболисты Зенита уезжали сегодня со стадиона , за ними тянулась коричневая линия по полу.
Это для тебя, дорогой. как на вкус?
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ggreen@list.ru
кто такой Дмитрий Гафин?
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-8
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D-M
Красавец! ))
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Дмитрий Четвериков
Достойно, очень достойно, господин Гафин!
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angry horse
Ответ jdrk
Фанат спартака тут как тут
https://t.me/ultrasmentality/5765

бгг😁
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андрей лазовский
Это "культурный" беспредел
+2
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exbmw
Жемчужина сегодня в Зените
+9
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Иван Прошкин
Зачем куда то улетать,если скоро матч с проводницами в Москве? Что вообще за чушь - передеты,когда можно на Сапсане доехать?
Перелёты вообще отрицательно сказываются на нервной системе и на здоровье.
+3
-3
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Саша
Ответ </c/>
очень культурный дядя, а нужно было напомнить о том, кто в итоге сосульку лизнул...)
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Олег Сагайдачный
Гафин это вообще кто таков?
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Сенька Яйценюх
Неужели в Москве нет денег на хорошие стадионы с крышей?
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