Смолов посвятил дочке гол в ворота «Зенита»: «Она с первого дня приобщилась к футболу – забрали из роддома, включили матч против Кубы. Все мысли были о том, чтобы забить»

Федор Смолов посвятил победный гол в ворота «Зенита» новорожденной дочери.

Нападающий « » забил единственный гол в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0). Смолов отпраздновал, изображая покачивание ребенка в люльке.

– Условия не самые лучшие для футбола, хотя много болельщиков, атмосфера классная, играли против действующего чемпиона, очень сильной команды.

– Вы вышли на поле, когда команда уже была в меньшинстве. Ваша оценка эпизода с удалением.

– Не видел момент, разминались внутри. Сыграл не так много, но хорошо, что удалось принести команде победу.

Честно говоря, не знал, что делать с мячом, потому что когда играешь в меньшинстве, ты в основном обороняешься. Думал, что защитник близко будет, но увидел, что есть зазор, удалось перекинуть. Муми [Нгамале] крикнул, я уже на голос дал в зону.

– Это первый гол в статусе отца. Что для вас он значит?

– Хочу поблагодарить супругу Карину, что относится с пониманием. Я зачастую сплю в другой комнате, высыпаюсь. На тренировках чувствую себя нормально.

Гол посвящаю дочке. Все мысли были о том, что если выйду на поле, буду стараться забить, чтобы посвятить мяч дочке.

Думаю, что Карина смотрела матч, она кладет дочку перед телевизором. В первый день забрали из роддома, включили матч против сборной Кубы. Она с первого дня приобщилась к футболу, – сказал .

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