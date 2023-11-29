Смолов посвятил дочке гол в ворота «Зенита»: «Она с первого дня приобщилась к футболу – забрали из роддома, включили матч против Кубы. Все мысли были о том, чтобы забить»

Теги Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Карина Истомина Футбол

Федор Смолов посвятил победный гол в ворота «Зенита» новорожденной дочери.

Нападающий «Динамо» забил единственный гол в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0). Смолов отпраздновал, изображая покачивание ребенка в люльке.

– Условия не самые лучшие для футбола, хотя много болельщиков, атмосфера классная, играли против действующего чемпиона, очень сильной команды.

– Вы вышли на поле, когда команда уже была в меньшинстве. Ваша оценка эпизода с удалением.

– Не видел момент, разминались внутри. Сыграл не так много, но хорошо, что удалось принести команде победу.

Честно говоря, не знал, что делать с мячом, потому что когда играешь в меньшинстве, ты в основном обороняешься. Думал, что защитник близко будет, но увидел, что есть зазор, удалось перекинуть. Муми [Нгамале] крикнул, я уже на голос дал в зону.

– Это первый гол в статусе отца. Что для вас он значит?

– Хочу поблагодарить супругу Карину, что относится с пониманием. Я зачастую сплю в другой комнате, высыпаюсь. На тренировках чувствую себя нормально.

Гол посвящаю дочке. Все мысли были о том, что если выйду на поле, буду стараться забить, чтобы посвятить мяч дочке.

Думаю, что Карина смотрела матч, она кладет дочку перед телевизором. В первый день забрали из роддома, включили матч против сборной Кубы. Она с первого дня приобщилась к футболу, – сказал Смолов.

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11 комментариев
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Hitgoe Himgob
Смол все равно красавец, пусть все сложится у него.
Гол отличный
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Спартак Уокер
Смолов молодец! Гол просто великолепен !
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Игорь Чернецов
Джордан делает разницу!)
Как бы кто на него ни катил бочку- он топ РПЛ!
+9
0
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argentina10
красивый гол, красивой дочке....все правильно..
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98d785yrjw
Вот, что значит Отец! 😄
Спасибо Фёдору Михайловичу!🤍💙
+3
0
+3
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98d785yrjw
Вот, что значит Отец! 😄
Спасибо Фёдору Михайловичу!🤍💙
+3
0
+3
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Йатемий
Смолову спасибо! А дочке здоровья!
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Den Tara
Если послушать интервью (В телеге есть), то речь абсолютно поставленная и грамотная. Жалко, редко теперь разговаривает с прессой. И Слава Богу говорит КЛАДЕТ, а не ЛОЖИТ)))
+2
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argentina10
вспомнил, я же еще при Йокановиче много писал, что Тюкавина надо ставить вначале игры, а под концовку Смолова - Костя затаскает соперника своей прыткостью, они потеряют концентрацию и тут выходит Смолов....достаточно 15 минут для победного гола)))
+2
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Игорь Чернецов
Предлагаю (бесплатно) заголовок на Спорт’с.
Воинственный КЛËКОТ бакланов, Смолов превратил в мирное причмокивание одним ударом.
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