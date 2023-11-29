«Зенит» ни разу не пробил в створ ворот «Динамо» в матче Кубка. У москвичей 3 удара в створ

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

«Зенит» не нанес ни одного удар в створ ворот «Динамо».

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от москвичей в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

За весь матч футболисты сине-бело-голубых не нанесли ни одного удар в створ ворот соперника. Всего игроки «Зенита» били по воротам 12 раз. 

Игроки «Динамо» пробили по воротам «Зенита» 7 раз, трижды попав в створ. 

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26 комментариев
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Гриша
Сироже не хватает бразил, бедненький
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Саша Пушкин
Ответ Гриша
Сироже не хватает бразил, бедненький
Просто раньше в эти же сроки Зенит играл в Лиге Чемпионов и раздвигал там на выезде ноги.
У оловянных солдат Семака мышечная память проснулась. Скоро, после вылета из турнира, Сельдерейич заявит по старым своим конспектам, что задачу выиграть Кубок России руководство ему не ставило.
+50
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Иосиф Сталин
Теперь Медведев огуляет Семака, после стольких пафосных цитат самого Медведева и мемов от смм Зенита, и такой позорной игры хихимона
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Igbin
Всю неделю сайт пестрел напыщенными речами болельщиков Зенита, что их команде нет равных в России. И, надо же, такой конфуз.
+22
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Максим Кутузов
Без чего сейчас страна, ребята?
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-3
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pogbadrogba
Я бы назвал игру Зенита ужасной, да вот только проблема в том, что игры не было в принципе, Динамо вышло заряженным, настроенным и по заслугам одержало победу.
Зениту стоит сделать выводы и работать, надеюсь косвенных проблем в клубе нет, а Динамо с победой, встретимся в марте)
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оДвеле
а за что Караскаля удалили?
+9
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Подкат Мальдини
Ответ Максим Кутузов
Без чего сейчас страна, ребята?
Без будущего
+13
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Евгений Кузнецов
Динамо и Краснодару ещё бы немного усилить составы решающими игроками, и именно эти клубы боролись бы за золото

тренеры хорошие у команд
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Vladvenk
Сейчас будет интересно почитать комментарии)
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Ответ оДвеле
а за что Караскаля удалили?
за хорошую игру, чтобы пропустил ответную....
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Саша Пушкин
Ответ Igbin
Всю неделю сайт пестрел напыщенными речами болельщиков Зенита, что их команде нет равных в России. И, надо же, такой конфуз.
Попали в просак по Михалкову.
+4
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fcdmsk
Зенит сглотнул по делу. Динамо показало классный футбол, заслуженно с побеДой!
+6
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Иван Прошкин
Семака спасает отсутствие еврокубков и импотенты-соперники в РПЛ.
Иначе давно Богданыча отправили бы отдыхать в условгую Уфу. Правда,достал своим овощным футболом.
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семак не тренер, уже не первый случай такого позора в сезоне с самым большим ресурсом...
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Спартак Уокер
Я заметил что в Зените без Вендела вообще нет не какой игры в центре и в атаке . Как только матч без него так сразу Зенит выпадает из игры на весь матч .
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Игорь Чернецов
Ответ Igbin
Всю неделю сайт пестрел напыщенными речами болельщиков Зенита, что их команде нет равных в России. И, надо же, такой конфуз.
Заполночь жители Комарово проснутся от громкого чмоканья, доносящегося из проезжающего мимо "Сапсана"...
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Mixos Demid
Ответ Саша Пушкин
Просто раньше в эти же сроки Зенит играл в Лиге Чемпионов и раздвигал там на выезде ноги. У оловянных солдат Семака мышечная память проснулась. Скоро, после вылета из турнира, Сельдерейич заявит по старым своим конспектам, что задачу выиграть Кубок России руководство ему не ставило.
Отстаньте уже от полуфиналиста Лиги Чемпионов!!!
+6
-4
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Ответ seppblatter@mail.ru
В графе удары в створ у Зенита одна из тех самых 2 скоко то там тысяч #####
одна на всех от Смолова...
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оДвеле
Ответ xQcoW
Газпром забыл занести в судейский корпус
не забыл, только это не помогло
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D-M
Были удары в створ, но заблокированные.
Давайте не будем так уж принижать питер, пусть все думают что поверженный зенит это целый гегемон, а не та субстанция, что на самом деле.
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Птюч, Ёж.
Ответ Vladvenk
Сейчас будет интересно почитать комментарии)
а что читать то?)) нет Дзюбы, не пати))
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Саша
Ответ Mixos Demid
Отстаньте уже от полуфиналиста Лиги Чемпионов!!!
правильно лучше вспомните кагда вы там были хотя очём я
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seppblatter@mail.ru
В графе удары в створ у Зенита одна из тех самых 2 скоко то там тысяч #####
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