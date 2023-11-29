«Зенит» ни разу не пробил в створ ворот «Динамо» в матче Кубка. У москвичей 3 удара в створ

«Зенит» не нанес ни одного удар в створ ворот «Динамо».

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от москвичей в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

За весь матч футболисты сине-бело-голубых не нанесли ни одного удар в створ ворот соперника. Всего игроки « » били по воротам 12 раз.

Игроки « » пробили по воротам «Зенита» 7 раз, трижды попав в створ.

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