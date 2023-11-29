«Зенит» ни разу не пробил в створ ворот «Динамо» в матче Кубка. У москвичей 3 удара в створ
«Зенит» не нанес ни одного удар в створ ворот «Динамо».
Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от москвичей в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).
За весь матч футболисты сине-бело-голубых не нанесли ни одного удар в створ ворот соперника. Всего игроки «Зенита» били по воротам 12 раз.
Игроки «Динамо» пробили по воротам «Зенита» 7 раз, трижды попав в створ.
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У оловянных солдат Семака мышечная память проснулась. Скоро, после вылета из турнира, Сельдерейич заявит по старым своим конспектам, что задачу выиграть Кубок России руководство ему не ставило.
Зениту стоит сделать выводы и работать, надеюсь косвенных проблем в клубе нет, а Динамо с победой, встретимся в марте)
тренеры хорошие у команд
Иначе давно Богданыча отправили бы отдыхать в условгую Уфу. Правда,достал своим овощным футболом.
Давайте не будем так уж принижать питер, пусть все думают что поверженный зенит это целый гегемон, а не та субстанция, что на самом деле.