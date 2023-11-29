Семак о 0:1 с «Динамо»: «На поражение «Зенит» не наиграл, но и на победу тоже. Обостряющих передач было мало – не создали достаточно, чтобы забить»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Ерохин Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России.

«Зенит» уступил в матче 1/4 финала Пути РПЛ (0:1). «Динамо» удалось обыграть питерцев во 2-й раз подряд.

– В первом тайме был зимний футбол, команды старались обороняться позиционно, не слишком агрессивно. Во втором тайме мы больше контролировали мяч, но, к сожалению, пропустили контратаку, «Динамо» сильно в этом компоненте.

В обороне недоработали в единственном моменте. В атаке не смогли создать достаточно моментов, чтобы забить. «Зенит» – высокорослая команда, но обостряющих передач было мало.

– Было очень много оригинальных розыгрышей штрафных. Насколько одобряете это?

– Не одобряю. Думаю, один раз можно, может быть, два.

Когда есть такие высокие игроки, как Марио Фернандес, Александр Ерохин, нужно больше подавать. «Динамо» прижалось, играло низко, были нужны хорошие передачи. Есть игроки, которые могут побороться, но в этом компоненте не преуспели.

– «Динамо» становится одним из самых неудобных соперников для «Зенита»?

– Сегодня на поражение не наиграли, но и на победу тоже, ничейная игра.

Многое может измениться за это время [до ответной игры], ничейный результат или поражение с минимальным счетом означает, что нужно выигрывать дома, поэтому ничего не изменилось. Это будет потом, сейчас нужно готовиться к матчам чемпионата, – сказал главный тренер «Зенита».

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40 комментариев
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Machine Head
Сергей , надо быть объективнее. Еще в первом тайме Динамо могло забить. Практически весь первый тайм играли на вашей половине поля. Динамо было агрессивнее, точнее в передачах и значительно быстрее. Ну и гол Динамо был великолепен , это тоже надо признать.
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Кирилл Демченко
скажем честно, сегодня Зенит смотрелся в разы хуже Динамо. Центр поля вообще провалили. Динамо если бы не заигрывались перед штрафной могли бы и больше забить.
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riverman1980
Нет Вендела - нет игры у Семака.
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Nick Crosier
очень удручающая игра в пас,особенно точность.Изидор явно был как белая ворона,отскакивало все,обыграть не мог.Без хорошего плеймейкера зениту тяжело, И чувсвтовалось что алип уже наелся,неужели Ренан та кплорх,Что ен может и в кубке сыграть.Коваленок,Ду кейрос,молодые,техничные,явно получше чем тяжелые Ерохин и Фернандес после травмы. Еще очень много работы Зениту предстоит сделать,та как игроки есть,но их уровень очень разнится,что сказывается на ходе игры и результате. Конечно большой праздник сегодня сделал Зенит своим недоброжелателям,но бывали уже осечки,в итоге в чемпионате подтянулись,а до Марта есть время подумать,оценить и как в старые добрые времена дома показать хороший футбол и пройти дальше. Но игра сегодня была прямо блеклая и скорее натужная,хоть и были подходы,но довольно слабые.
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Виталик Украинский
Ответ </c/>
зениту нужно обязательно потратить 60млн в трансферное окно, чтобы увеличить количество ударов по воротам...
А спартаку для этого еще нескольких уголовников привезти?
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Filipp Gorski
Главное на Паровоз команду настрой
Кубок не так важен все равно еще игра дома
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Удар Кержакова
Я матч не смотрел, и у меня лишь 1 вопрос. Зачем на кубковый матч, где вылет из пути рпл ничего не решает, ставить основу. И это перед важным матчем с Локомотивом?
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justburn
Ответ Виталик Украинский
А спартаку для этого еще нескольких уголовников привезти?
Им ничего не поможет, там дубль Оренбурга возит
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Александр Диордица
Ну да, в створ ворот ударов ровно 0, а проиграть никак не заслужила команда гостей. И это с 69 минуты в большинстве! Тренер - чемпион, ерунду не говори....
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Огюст
Динамо сегодня наиграло полностью на победу -молодцы !
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Ратмир Шихбабаев
зарплату снижать надо..перестали играть..
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Этот Райола хочет денег
Зимняя игра. Сколько отмазок тренеров и игроков за этой немудреной фразой)
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Иван Есев
Ответ иван кочубей
плюшевый тренер, плюшевая игра. Зря время по-тратил. Зачем основу возить , теперь и у Локо не выиграем , Ерохин устал.
Насчёт Локо я бы не был так уверен, вернутся Вендел, Кассьерра, впереди точно будет поинтереснее.
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Саша Пушкин
Ответ Спартакус Москвакус
Медведев же мясо запретил недавно ,а сегодня интересно про бездомных и полицию будут видео )
"Полицейские этим вечером выдворили группу бездомных из столицы России".
Таким мог бы быть заголовок футбольных газет.
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Спартакус Москвакус
Ответ Саша Пушкин
"На поражение Зенит не наиграл, но и на победу тоже." Короче, ни рыба ни мясо. Все как любит травоядный Семак.
Медведев же мясо запретил недавно ,а сегодня интересно про бездомных и полицию будут видео )
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Андрей Лоел
Вспомнил Матвиенко с сосулей.
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Подкат Мальдини
Не наиграл на поражение?
Я думал наигрывают на победу
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иван кочубей
вот кому божья роса в глаза, ноль ударов, ау Сергей проснись! Людей пожалели бы, что за вами поехали поддержать.
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Вольфсбург
Богданыч, что за оправдания. Если бы не ограничения УЕФА, Вас бы в Зените уже не было. Очередной провал в ЛЧ Миллер не перенёс бы. Так что радуйся, что тренеруешь, а Миллер фанат Зенита денег не жалеет.
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Dinamik1
Сергей Богданович вы не прав.Динамо вас полностью переиграло.Даже играя в меньшенстве они проводили контратаки.
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Люби Зенит Побольше Побед
Без Венделла жопа
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Б81
И кукуян не помог,кк -позор!!!
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exbmw
Динамо второй матч сильнее, факт
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vvdimirov
Зенит не был настроен на победу в этом матче, но ничью упустили. Ни настроя, ни погоды, ни моментов получился серенький матч
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Саша Пушкин
Ответ Machine Head
Сергей , надо быть объективнее. Еще в первом тайме Динамо могло забить. Практически весь первый тайм играли на вашей половине поля. Динамо было агрессивнее, точнее в передачах и значительно быстрее. Ну и гол Динамо был великолепен , это тоже надо признать.
"На поражение Зенит не наиграл, но и на победу тоже."
Короче, ни рыба ни мясо.
Все как любит травоядный Семак.
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Crowned Salmon
как раз хотел прочитать, что за синоним слова безволие подберёт Семак

ну отвратительно же
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Igbin
Ответ general main
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Пойдет экспертом на МатчТВ.
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general main
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