Семак о 0:1 с «Динамо»: «На поражение «Зенит» не наиграл, но и на победу тоже. Обостряющих передач было мало – не создали достаточно, чтобы забить»
Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России.
«Зенит» уступил в матче 1/4 финала Пути РПЛ (0:1). «Динамо» удалось обыграть питерцев во 2-й раз подряд.
– В первом тайме был зимний футбол, команды старались обороняться позиционно, не слишком агрессивно. Во втором тайме мы больше контролировали мяч, но, к сожалению, пропустили контратаку, «Динамо» сильно в этом компоненте.
В обороне недоработали в единственном моменте. В атаке не смогли создать достаточно моментов, чтобы забить. «Зенит» – высокорослая команда, но обостряющих передач было мало.
– Было очень много оригинальных розыгрышей штрафных. Насколько одобряете это?
– Не одобряю. Думаю, один раз можно, может быть, два.
Когда есть такие высокие игроки, как Марио Фернандес, Александр Ерохин, нужно больше подавать. «Динамо» прижалось, играло низко, были нужны хорошие передачи. Есть игроки, которые могут побороться, но в этом компоненте не преуспели.
– «Динамо» становится одним из самых неудобных соперников для «Зенита»?
– Сегодня на поражение не наиграли, но и на победу тоже, ничейная игра.
Многое может измениться за это время [до ответной игры], ничейный результат или поражение с минимальным счетом означает, что нужно выигрывать дома, поэтому ничего не изменилось. Это будет потом, сейчас нужно готовиться к матчам чемпионата, – сказал главный тренер «Зенита».
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Кубок не так важен все равно еще игра дома
Таким мог бы быть заголовок футбольных газет.
Я думал наигрывают на победу
Короче, ни рыба ни мясо.
Все как любит травоядный Семак.
ну отвратительно же