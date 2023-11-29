Семак о 0:1 с «Динамо»: «На поражение «Зенит» не наиграл, но и на победу тоже. Обостряющих передач было мало – не создали достаточно, чтобы забить»

Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России.

«Зенит» уступил в матче 1/4 финала Пути РПЛ (0:1). «Динамо» удалось обыграть питерцев во 2-й раз подряд.

– В первом тайме был зимний футбол, команды старались обороняться позиционно, не слишком агрессивно. Во втором тайме мы больше контролировали мяч, но, к сожалению, пропустили контратаку, «Динамо» сильно в этом компоненте.

В обороне недоработали в единственном моменте. В атаке не смогли создать достаточно моментов, чтобы забить. «Зенит» – высокорослая команда, но обостряющих передач было мало.

– Было очень много оригинальных розыгрышей штрафных. Насколько одобряете это?

– Не одобряю. Думаю, один раз можно, может быть, два.

Когда есть такие высокие игроки, как , , нужно больше подавать. « » прижалось, играло низко, были нужны хорошие передачи. Есть игроки, которые могут побороться, но в этом компоненте не преуспели.

– «Динамо» становится одним из самых неудобных соперников для «Зенита»?

– Сегодня на поражение не наиграли, но и на победу тоже, ничейная игра.

Многое может измениться за это время [до ответной игры], ничейный результат или поражение с минимальным счетом означает, что нужно выигрывать дома, поэтому ничего не изменилось. Это будет потом, сейчас нужно готовиться к матчам чемпионата, – сказал главный тренер « ».

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