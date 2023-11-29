Карло Анчелотти: «Покинуть «Реал» захочет только сумасшедший. Я прекрасно чувствую себя здесь»

Карло Анчелотти заявил о намерении остаться в «Реале».

Срок контракта итальянского специалиста истекает в июне 2024 года. Сообщалось, что «Реал» планирует продлить контракт с по схеме «1+1».

«В « » я чувствую себя прекрасно. Что бы ни случилось, это будет потом. Я не тороплюсь, я очень счастлив и сосредоточен на предстоящих матчах.

Только сумасшедший захочет покинуть «Мадрид».

Главное – иметь хорошую мотивированную команду с благоприятной атмосферой, чтобы каждый был убежден, что может внести свой вклад», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Dsport.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!