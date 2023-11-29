Карло Анчелотти: «Покинуть «Реал» захочет только сумасшедший. Я прекрасно чувствую себя здесь»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти заявил о намерении остаться в «Реале».

Срок контракта итальянского специалиста истекает в июне 2024 года. Сообщалось, что «Реал» планирует продлить контракт с Анчелотти по схеме «1+1».

«В «Реале» я чувствую себя прекрасно. Что бы ни случилось, это будет потом. Я не тороплюсь, я очень счастлив и сосредоточен на предстоящих матчах.

Только сумасшедший захочет покинуть «Мадрид».

Главное – иметь хорошую мотивированную команду с благоприятной атмосферой, чтобы каждый был убежден, что может внести свой вклад», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Dsport.

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13 комментариев
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AzikO TV
Зидан 🗿
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The Best 20
Ответ войд
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ой,а почему??? что не так??
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corazón blanco
Пока Карло отлично справляется со своей работой с учетом огромного количества травм. Но конечно все рассудит концовка сезона и достижения по его окончанию.
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The Best 20
время ,месяцы покажут.
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Asier Illaramendi
Конечно не хочется, чтобы уходил, всё таки такой большой набор молодых талантов нужно до ума довести.
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Н.Ф.
Это если только Абрамович не позовёт тебя в Chelsea.
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Yana Trifonova
Только не передавайте это сборной Бразилии
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