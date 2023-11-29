Анчелотти о сборной Бразилии: «Мне комфортно в «Реале». Я никуда не спешу и счастлив здесь»
Карло Анчелотти заявил, что счастлив в «Реале».
У тренера «Мадрида» в очередной раз спросили о его возможном назначении на пост в сборной Бразилии.
«Я чувствую себя очень комфортно в «Реале».
В будущем произойдет то, что произойдет. Я никуда не спешу, я очень счастлив здесь», – сказал итальянец.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Черчесов им нужен ) Установит им немецкий порядок в сборной лучше любого немца..
Ну и задача как раз для Черчесова - сделать бразильцев чемпионами.