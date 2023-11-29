Анчелотти о сборной Бразилии: «Мне комфортно в «Реале». Я никуда не спешу и счастлив здесь»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти заявил, что счастлив в «Реале».

У тренера «Мадрида» в очередной раз спросили о его возможном назначении на пост в сборной Бразилии.

«Я чувствую себя очень комфортно в «Реале».

В будущем произойдет то, что произойдет. Я никуда не спешу, я очень счастлив здесь», – сказал итальянец.

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3 комментария
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Karel
Бразилия с этим Анчелотти стучится в наглухо закрытую дверь..
Черчесов им нужен ) Установит им немецкий порядок в сборной лучше любого немца..
Ну и задача как раз для Черчесова - сделать бразильцев чемпионами.
+4
0
+4
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ML26
Ответ benjamin92
С учётом положения Барселоны, у Анчелотти есть хорошие шансы выиграть ЛаЛигу. Тогда и останется
Зизу после 3 ЛЧ подряд ушел, не все от результатов зависит
+4
0
+4
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benjamin92
С учётом положения Барселоны, у Анчелотти есть хорошие шансы выиграть ЛаЛигу. Тогда и останется
0
0
0
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