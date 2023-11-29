Анчелотти о сборной Бразилии: «Мне комфортно в «Реале». Я никуда не спешу и счастлив здесь»

Карло Анчелотти заявил, что счастлив в «Реале».

У тренера «Мадрида» в очередной раз спросили о его возможном назначении на пост в сборной Бразилии.

«Я чувствую себя очень комфортно в «Реале».

В будущем произойдет то, что произойдет. Я никуда не спешу, я очень счастлив здесь», – сказал итальянец.

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