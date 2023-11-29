Карпин о формате плей-офф Кубка России: «Любой скажет, что это катастрофа. Почему нельзя было сыграть в марте? Еврокубков нет»

Валерий Карпин раскритиковал формат проведения плей-офф Кубка России.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» сыграл вничью с – 1:1. Ответная встреча состоится в марте.

– Как проявили себя на поле парни, которые получают меньше игрового времени в чемпионате?

– Дебютные 30 минут первого тайма и весь второй можно занести в актив.

– Удивились, что в основном составе ЦСКА было много футболистов, сыгравших с «Динамо» в субботу?

– Удивления не вызвало, они до этого в Кубке играли этим составом. Видимо, не хватает ресурсов, но это не наши проблемы. Учитывая наш состав и ЦСКА, с точки зрения игры более чем достойно, но результат хотелось бы получше.

– Все замены «Ростова» плановые?

– Нет, не все. Две плановые, две – нет. Внеплановая замена, например, Прохина.

– Как оцениваете формат Кубка России, когда один матч противостояния в конце ноября, а ответный – в марте.

– Любой человек скажет, что это катастрофа. Не понимаю, почему нужно было играть сегодня. Почему нельзя было сыграть в марте? Еврокубков нет. Найти время, чтобы сыграть, более чем хватало. Либо уж доигрывать в этой части сезона, – сказал главный тренер « ».

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