«Динамо» предложило РФС отказаться от призовых за Кубок взамен на самостоятельную реализацию коммерческих прав. Клуб заработал более 100 млн рублей в прошлом розыгрыше турнира
«Динамо» сделало РФС предложение насчет призовых за Фонбет Кубок России.
Как сообщает «Матч ТВ», московский клуб предложил РФС отказаться от призовых за Кубок России взамен на самостоятельную реализацию коммерческих прав.
Клуб ведет переговоры с РФС по этому вопросу. Речь может идти об индивидуальной реализации интеграции нетитульного букмекера турнира и других спонсоров.
В сезоне‑2024/25 «Динамо» заработало более 100 млн рублей в Кубке России и рассчитывает существенно увеличить эту сумму самостоятельно.
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