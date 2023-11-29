ЦСКА не выигрывает 3 матча подряд – 2 ничьих и поражение

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА не удалось одержать победу в 3 матчах подряд.

Сегодня московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 1/4 финала Пути  РПЛ Фонбет Кубка России.

В 3 последних матчах ЦСКА дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Последний раз команда побеждала 5 ноября в матче с «Пари НН» (3:2).

Далее ЦСКА примет «Ростов» на своем поле в рамках 17-го тура Мир РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 3 декабря.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры Пути РПЛ.

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4 комментария
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Кирилл
Видно, что команда наелась под конец осенней части с такой короткой скамейкой и ротацией...

Уже устал надеяться, но вдруг все таки во время зимних сборов привезут нормальное усиление на весеннюю часть сезона - остается только ждать и верить..
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Артём Околович
а можно сказать что всего лишь одно поражение за последние 16 игр
+1
0
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