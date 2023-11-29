ЦСКА не выигрывает 3 матча подряд – 2 ничьих и поражение
ЦСКА не удалось одержать победу в 3 матчах подряд.
Сегодня московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В 3 последних матчах ЦСКА дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Последний раз команда побеждала 5 ноября в матче с «Пари НН» (3:2).
Далее ЦСКА примет «Ростов» на своем поле в рамках 17-го тура Мир РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 3 декабря.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры Пути РПЛ.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Уже устал надеяться, но вдруг все таки во время зимних сборов привезут нормальное усиление на весеннюю часть сезона - остается только ждать и верить..