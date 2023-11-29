ЦСКА не выигрывает 3 матча подряд – 2 ничьих и поражение

ЦСКА не удалось одержать победу в 3 матчах подряд.

Сегодня московская команда сыграла вничью с « » (1:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В 3 последних матчах ЦСКА дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Последний раз команда побеждала 5 ноября в матче с «Пари НН» (3:2).

Далее примет «Ростов» на своем поле в рамках 17-го тура Мир РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 3 декабря.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры Пути РПЛ.

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