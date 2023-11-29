Гильермо Абаскаль: «Ключевым моментом будет адаптация к искуственному полю в матче с «Оренбургом»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург стадион Газовик Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от игры Кубка России с «Оренбургом».

Первая четвертьфинальная встреча Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдет в Оренбурге в среду и начнется в 16:00 по московскому времени.

«В Калининграде были определенные метеоусловия, которые очень сильно повлияли на игру, здесь тоже есть особенности – искусственное покрытие.

Нам будет необходимо время, чтобы адаптироваться к этому. Постараемся сделать это как можно быстрее. У соперника этого не будет, они уже привыкли к своему полю, поэтому постараемся сделать все, чтобы провести этот матч как можно лучше.

Как я говорил, в этом матче ключевым моментом для нас будет адаптация. Чем раньше удастся это сделать, тем быстрее мы подойдем к следующему этапу – постараться контролировать игру и направлять ее в то русло, которое нам необходимо. Мы будем стараться одержать победу», – сказал тренер «Спартака». 

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16 комментариев
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S. A.
Другими словами, просрут — виновато поле
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Невский баклан
Если у команды нет игры, без разницы на каком поле проигрывать
+2
0
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Дренажная вода 4
Ответ Pavel 78
Все в равных условиях, негоже пенять на поле, Спартак сильнее
Почему это в равных условиях, если для Оренбурга это домашнее поле и они там играют регулярно.
+3
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Konstantin Zorin
Ключевым моментом будут фантазии Рыжего "гения" со схемой и составом.
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Крыло советов
Если выиграл в сугробах - все ок.
Проиграл на ровном поле - это газон искусственный !
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Receptik
Провел блин
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bestvideox
Сено подстелил..
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ефрейтор
не команда а какой то сброд в красных футболках по полю ползает...
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КБ Сергей
Главное - адаптация к полю. Ясно-понятно. Мне-то казалось, что состав и установка на игру важнее. Теперь понятно, что все проблемы в игре Спартака, в адаптации к чужим полям.
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pogbadrogba
Ответ Pavel 78
Все в равных условиях, негоже пенять на поле, Спартак сильнее
И пока что это четко видно
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Дренажная вода 4
Ответ Дмитрий Рабко
Значит, натуральный газон это козырь "Спартака" ?
Нет не значит, потому что на натуральном газоне играют все остальные команды, кроме Оренбурга. С логикой у тебя конечно плоховато.
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Дмитрий Рабко
Ответ Дренажная вода 4
Нет не значит, потому что на натуральном газоне играют все остальные команды, кроме Оренбурга. С логикой у тебя конечно плоховато.
Как раз-то с логикой у меня в порядке. Вот смотрите - исходя из Вашего поста, все команды, включая "Спартак", кроме "Оренбурга", проводят по 29 матчей на натуральном газоне. А "Оренбург" только 15 "выездных" матчей.
Так вот 29 против 15 - на мой взгляд это существенный козырь.
Или нет ? Если нет, то обоснуйте.
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Дренажная вода 4
Ответ Дмитрий Рабко
Как раз-то с логикой у меня в порядке. Вот смотрите - исходя из Вашего поста, все команды, включая "Спартак", кроме "Оренбурга", проводят по 29 матчей на натуральном газоне. А "Оренбург" только 15 "выездных" матчей. Так вот 29 против 15 - на мой взгляд это существенный козырь. Или нет ? Если нет, то обоснуйте.
Ну если имелось ввиду козырь по отношению к Оренбургу, то да. Но было написано просто козырь Спартака, как будто для Спартака это какое-то уникальное преимущество.
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Дмитрий Рабко
Ответ Дренажная вода 4
Ну если имелось ввиду козырь по отношению к Оренбургу, то да. Но было написано просто козырь Спартака, как будто для Спартака это какое-то уникальное преимущество.
Ну вроде как у наш разговор шёл в контексте этого матча. Ладно, главное мы разобрались в нашей беседе.
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