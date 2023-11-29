Гильермо Абаскаль: «Ключевым моментом будет адаптация к искуственному полю в матче с «Оренбургом»
Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от игры Кубка России с «Оренбургом».
Первая четвертьфинальная встреча Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдет в Оренбурге в среду и начнется в 16:00 по московскому времени.
«В Калининграде были определенные метеоусловия, которые очень сильно повлияли на игру, здесь тоже есть особенности – искусственное покрытие.
Нам будет необходимо время, чтобы адаптироваться к этому. Постараемся сделать это как можно быстрее. У соперника этого не будет, они уже привыкли к своему полю, поэтому постараемся сделать все, чтобы провести этот матч как можно лучше.
Как я говорил, в этом матче ключевым моментом для нас будет адаптация. Чем раньше удастся это сделать, тем быстрее мы подойдем к следующему этапу – постараться контролировать игру и направлять ее в то русло, которое нам необходимо. Мы будем стараться одержать победу», – сказал тренер «Спартака».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Проиграл на ровном поле - это газон искусственный !
Так вот 29 против 15 - на мой взгляд это существенный козырь.
Или нет ? Если нет, то обоснуйте.